Bắt nóng đối tượng cướp giật hàng trăm triệu đồng của phụ nữ đi ô tô

– Người phụ nữ dừng ô tô đổ xăng thì bị 1 đối tượng đi xe gắn máy, ép sát giật túi xách chứa tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng.

Công an Q.Bình Thạnh, TP.Sài Gòn đang tạm giữ hình sự nghi can Đặng Quốc Vương (SN 1992, ngụ ở địa phương) để điều tra, xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, 21h tối 6/11 có 1 ô tô 16 chỗ dừng trước cây xăng dầu nằm trên đường Điện Biên Phủ, P.21, Q.Bình Thạnh để đổ xăng.

Lúc này trên xe có 1 phụ nữ ngồi trên xe chờ tài xế. Bất ngờ nghi can Vương điều khiển xe gắn máy ép sát, giật lấy túi xách chứa tài sản của người phụ nữ rồi nhanh chóng rồ ga, tẩu thoát. Vụ cướp giật diễn ra khá nhanh nên không ai kịp can thiệp, truy đuổi.

Tại cơ quan công an, nạn nhân trình báo, trong túi xách bị cướp có tài sản gồm: nhiều trang sức vàng bạc các loại, 2 ĐTDĐ, 9 triệu đồng tiền mặt và sổ tiết kiệm trị giá 210 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận tin báo, công an đã tiến hành lấy lời khai của nạn nhân, các nhân chứng và trích xuất hình ảnh camera xung quanh hiện trường, ghi nhận được đặc điểm nhân dạng của kẻ gây án.

Nhận định đối tượng đang lẩn trốn gần hiện trường, lực lượng công an tỏa ra nhiều hướng truy bắt. Chỉ 15 phút sau, công an đã bắt giữ Vương trong 1 con hẻm trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.21, Q.Bình Thạnh cùng phương tiện gây án, tang vật túi xách chứa tài sản vừa cướp được.

Bước đầu Vương đã thừa nhận toàn bộ hành vi.

CSGT ‘bắt nóng’ băng cướp giật trên phố Sài Gòn

Ngày 11/8, đội CSGT tuần tra dẫn đoàn thuộc phòng PC67, công an TP.Sài Gòn đã bàn giao 3 nghi can, thành viên của 1 băng nhóm cướp giật cho công an Q.Bình Thạnh, TP.Sài Gòn điều tra, xử lý theo thẩm quyền.