Do bát phở quá lớn nên các công cụ làm bếp cũng được thiết kế riêng. Chiếc gầu chần bánh phở to gấp 4 lần bình thường, chiếc bát được ví là to như cái chậu, còn chiếc muôi rưới nước dùng chính là chiếc nồi nhỏ. Đun nước phở tới đâu thì dùng hết cho bát đó để đảm bảo nước phở không bị mặn vì cạn nước do đun đi đun lại.