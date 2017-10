Bắt tạm giam 2 đối tượng kinh doanh xăng A92 giả

Theo đại tá Nguyễn Xuân Thiêm, Trưởng phòng PC46, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, ngày 27/10, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án và sáng 30/10 đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuấn, thuộc công ty TNHH Thương Mại Kỳ Phương và 1 người thuộc công ty TNHH Thương mại Sáu Hằng, đều ở xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu về hành vi sản xuất hàng giả.

Cửa hàng xăng dầu của công ty TNHH Thương mại Sáu Hằng.

Trước đó báo điện tử Người Đưa Tin đã có loạt bài phản ánh, ngày 10/10, phòng PC46 phối hợp với sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Nghệ An bắt quả tang 2 doanh nghiệp: Thanh Ngũ, ở xóm Ngọc Tân, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu và Kiên Lục, ở xóm 8, xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu làm giả xăng A92.

Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn, thuộc công ty TNHH Thương mại Kỳ Phương bị khởi tố về hành vi sản xuất hàng giả.

Theo đó, đại diện doanh nghiệp Kiên Lục khai, từ tháng 8/2017 đến nay đã mua 320.000 lít chất dung môi từ Cần Thơ về. Sau đó doanh nghiệp này đã pha chế dung môi với xăng A92 (nguyên chất) theo tỷ lệ từ 20% đến 50% tạo thành xăng A92 kém chất lượng, để bán cho 10 đại lý kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tổng cộng số lượng chất dung môi mà công ty Kiên Lục mua từ Cần Thơ về bán cho các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Nghệ An, để pha chế và đã xuất bán ra thị trường là hơn 2 triệu lít xăng A92 kém chất lượng.

2 doanh nghiệp trên cũng khai đã bán xăng giả qua chế biến cho 2 doanh nghiệp: Sáu Hằng và Kỳ Phương.

Trọng Đức