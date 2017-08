Bắt thanh niên đổ xăng vào phòng trọ, phóng hỏa thiêu sống cả gia đình

Ngày 23/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ Nguyễn Thanh Sang (32 tuổi, quê Đồng Tháp) để điều tra về hành vi Giết người.

Theo công an, Sang từng đến khu nhà trọ của bạn tại khu phố Chiêu Liêu (phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, Bình Dương) để ăn nhậu. Tại đây, Sang để xe máy chắn lối vào phòng trọ của anh Tùng nên 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Bị chửi mắng, Sang nung nấu ý định trả thù anh Tùng.

Nghi can Nguyễn Thanh Sang. Ảnh: Đức Anh.

Khoảng 22h ngày 21/8, thanh niên 32 tuổi rút xăng từ xe máy của mình rồi đến phòng trọ của anh Tùng với ý định phóng hỏa. Khi đến nơi, anh ta khóa trái cửa phòng rồi đổ xăng vào trong sau đó châm lửa đốt.

Lúc này, anh Tùng đang xem tivi cùng vợ và con nhỏ 5 tuổi thì thấy lửa bốc lên dữ dội nên truy hô, tìm cách thoát ra ngoài nhưng bất thành.

Nghe tiếng kêu cứu, những người cùng xóm trọ đã chạy đến phá khóa, mở cửa phòng trọ để cứu 3 người trong gia đình anh Tùng và tìm cách dập lửa. Các nạn nhân được cứu kịp thời nên không ảnh hưởng tính mạng. Nhiều tài sản, vật dụng trong phòng trọ bị lửa thiêu rụi.

Phòng trọ xảy ra vụ việc. Ảnh: Đức Anh.

Nhận tin báo, Đội cảnh sát hình sự Công an thị xã Dĩ An phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương tổ chức điều tra. Sau 5 giờ truy xét, lực lượng chức năng bắt giữ Nguyễn Thanh Sang.

