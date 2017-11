Bắt thêm một nguyên cán bộ huyện

Ngày 20/11, thông tin từ Công an tỉnh Sơn La cho biết, Cơ quan An ninh điều tra tỉnh này vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với bị can Đèo Văn Ban (61 tuổi), nguyên cán bộ UBND huyện Mường La, Bí thư Chi bộ bản Co Chai, xã Mường Chùm.

Bị can Ban cùng nhiều đối tượng khác, cũng nguyên là cán bộ của tỉnh Sơn La bị bắt để điều tra tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng; 2 bị can khác liên quan đến vụ việc, trong đó có ông Triệu Ngọc Hoan – Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường được áp dụng biện pháp tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ông Triệu Ngọc Hoan – Giám đốc Sở TNMT Sơn La bị khởi tố tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Thông tin từ quá trình điều tra, bước đầu xác định, gia đình ông Đèo Văn Ban có diện tích đất được đền bù trong dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La. Tuy nhiên, để chiếm đoạt tài sản của Nhà nước, ông Ban cùng với các cán bộ khác (đã bị khởi tố) hợp thức hóa hồ sơ sai phạm, kê khai khống diện tích, loại đất của hộ gia đình mình, ngay cả phần đất bị ngập nước cũng được kê khai với diện tích tăng lên gấp nhiều lần, gây thất thoát hàng tỷ đồng của Nhà nước.

Sau khi hàng loạt cán bộ ở tỉnh này bị bắt, ông Ban đã dời khỏi nơi cư trú. Sáng 20/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã tiến hành bắt giữ bị can tại Hà Nội và di lý về Sơn La vào chiều cùng ngày.

Trước đó, như Dân trí đưa tin, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 14 đối tượng là cán bộ của tỉnh này liên quan đến việc bồi thường đất đai khu vực Nhà máy thủy điện Sơn La. Trong đó có ông Trương Tuấn Dũng – Phó Giám đốc Sở Tài chính và ông Phan Tiến Diện – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ông Đèo Văn Ban – nguyên cán bộ UBND huyện Mường La, Bí thư Chi bộ bản Co Chai, xã Mường Chùm tại Cơ quan An ninh điều tra.

Những sai phạm xảy ra khi các bị can còn giữ các chức vụ khác nhau tại huyện Mường La và tỉnh Sơn La.

Theo Dân trí

