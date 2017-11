Bất thường không khởi tố vụ xe khách cán chết 2 cháu bé

– 2 đứa trẻ chết thảm, người mẹ bị thương tích nặng trong vụ TNGT trong khi tài xế và chủ đơn vị kinh doanh vận tải có dấu hiệu sai phạm rõ ràng. Thế nhưng, công an không khởi tố vụ án, dẫn đến nhiều ý kiến bức xúc…

Clip hiện trường vụ tai nạn và gia đình đăng tải thông tin trên mạng xã hội, phản ứng quyết định không khởi tố vụ án của Công an TX.Dĩ An:

2 con thơ chết thảm, mẹ thương tích nặng

Theo thông tin điều tra, 16h40 chiều 13/2 tài xế Nguyễn Thái Dương (SN 1980, quê Hậu Giang) điều khiển xe khách 29 chỗ BKS: 51B – 176.41 lưu thông tuyến đường Mỹ Phước – Tân Vạn, hướng từ ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai, TX.Dĩ An về vòng xoay An Phú, TX.Thuận An.

Khi đến ngã năm giao giữa đường Mỹ Phước – Tân Vạn với đường Thanh Niên, đường Cây Da thuộc KP. Tân Phú 2, P.Tân Bình, TX.Dĩ An xe ô tô do Dương lái va chạm vào đuôi bên phải của ô tô bán tải BKS: 60C – 234.92 của ông Lý Minh Thanh (SN 1964, quê Đồng Nai) điều khiển lưu thông cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn

Xe của Dương tiếp tục va vào kính chiếu hậu trái của ô tô tải BKS: 60C – 239.93 của ông Vũ Hồng Tâm (SN 1979). Sau đó, ô tô khách của Dương cầm lái lao về phía trước, vào đường Cây Da và tông vào 3 xe gắn máy đang dừng chờ tín hiệu đèn giao thông tại đây.

Ô tô khách của Dương vẫn tiếp tục lao tới, đụng vào 1 xe gắn máy đang lưu thông trên đường. Chiếc ô tô khách “điên” chỉ dừng lại khi đâm vào cột điện, mắc kẹt vào rãnh thoát nước.

Hậu quả của vụ tai nạn làm 2 cháu bé tử vong tại chỗ, gồm: Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 2007), Nguyễn Thị Thanh Nga (SN 2015).

2 người bị thương nặng là chị Lê Thị Kim Chung (SN 1987, quê Bình Dương, là mẹ của 2 cháu Lan, Nga) và chị Nguyễn Thanh Tâm (SN 1987, quê Bình Dương).

Công an xác định, 3 mẹ con chị Chung bị nạn khi đang điều khiển xe gắn máy dừng đèn tín hiệu giao thông tại vị trí nói trên.

Xe gây TNGT không có giấy phép kinh doanh vận tại hành khách của cơ quan quản lý Nhà nước. Ngoài ra tài xế lái xe không đúng với loại xe điều khiển

Nỗi đau chưa nguôi

Gần 9 tháng sau tai nạn kinh hoàng cướp đi mạng sống của 2 con thơ nhưng nỗi đau vẫn hằn sâu trong tim vợ chồng anh Nguyễn Văn Phú và chị Lê Thị Kim Chung (ở khu phố Tân Phú, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Trở về nhà sau gần một tháng điều trị trong bệnh viện chỉ thấy hai con qua tấm hình thờ, chị Chung đau đớn như đứt từng khúc ruột. Một tháng nằm liệt một chỗ vì vết thương chưa lành và quá thương xót các con, chị Chung như hóa điên.

Vợ chồng chị Chung và di ảnh 2 cháu bé

“9 tháng qua mỗi khi bê mâm cơm lên, hai vợ chồng lại khóc không nuốt nổi. Tôi không dám đặt hình các con lên bàn thờ, chỉ thờ mỗi hai bát hương, bởi vì mỗi khi bước vào nhà nhìn lên thấy hình con trên bàn thờ vợ chồng tôi đau lắm. Tôi cố gắng gượng tới ngày hôm nay để đòi lại công bằng cho các con, nhưng không biết còn chịu đựng được tới bao giờ !”, chị Chung tức tưởi nói.

Dù cướp đi mạng sống của 2 cháu bé nhưng gia đình của tài xế Dương chỉ duy nhất một lần tới thắp hương và phúng viếng 5 triệu đồng, sau đó không một lời hỏi han cũng như bồi thường cho chị Chung trong quá trình nằm viện.

Vụ tai nạn trôi qua mà không thấy phía công an có động thái gì, vợ chồng chị ngược xuôi nhiều lần để hỏi han thì đều được nhận câu trả lời từ cán bộ thụ lý “chờ đi, đang điều tra”.

Ngày 7/11, vợ chồng chị nhận được kết luận của Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương do Thượng tá Võ Văn Hồng ký thông báo Quyết định của CQCSĐT Công an thị xã Dĩ An không khởi tố vụ án hình sự với lý do vụ tai nạn giao thông xảy ra là do “mất phanh” (yếu tố khách quan).

Nhiều dấu hiệu bất thường cần xem xét lại

Cũng theo kết luận của Công an TX.Dĩ An, ông Trần Thanh Sơn (SN 1963, ngụ Q.Bình Tân) hiện tại vẫn đứng tên là chủ xe ô tô khách 29 chỗ gây tai nạn. Tháng 11/2016 ông Sơn sang nhượng lại chiếc xe cho anh Trần Thanh Giống (SN 1985, quê Hậu Giang) nhưng không làm thủ tục mua bán, sang tên.

Anh Giống sử dụng chiếc ô tô để kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách từ Bạc Liêu đi Bình Dương và theo chiều ngược lại. Nhưng thời điểm xe gây tai nạn, anh Giống không có giấy phép kinh doanh của cơ quan quản lý Nhà nước theo đúng quy định pháp luật.

Quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Công an TX.Dĩ An xung quanh vụ tai nạn đã có nhiều ý kiến trái chiều của cư dân mạng và bức xúc đến từ gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn

Riêng tài xế trực tiếp điều khiển xe gây tai nạn là Nguyễn Thái Dương chỉ có giấy phép lái xe hạng B2 do sở GTVT TP.Sài Gòn cấp, không phù hợp để điều khiển xe ô tô khách loại 29 chỗ, được xác định là vi phạm điều 58, luật Giao thông đường bộ.

Công an cũng xác định, thời điểm gây tai nạn, tài xế Dương điều khiển xe ở tốc độ 55km/h – 61km/h dưới tốc độ tối đa cho phép, xe lưu thông đúng làn đường quy định, không sử dụng chất kích thích khi lái xe…

Về nguyên nhân vụ tai nạn, theo kết luận giám định an toàn kỹ thuật xe của sở GTVT tỉnh Bình Dương có được sau 10 ngày xảy ra vụ tai nạn thì, “hệ thống phanh chính của xe trước và sau tai nạn không đảm bảo an toàn kỹ thuật…

Từ những kết quả điều tra đó, ngày 7/11 vừa qua, Thượng tá Võ Văn Hồng – Thủ trưởng cơ quan CSĐT – Trưởng Công an TX.Dĩ An ký ban hành kết luận vụ việc, khẳng định nguyên nhân vụ TNGT là do sự cố an toàn kỹ thuật “mát phanh”, là yếu tố khách quan. Còn tài xế Dương không có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe điều khiển không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn.

Công an xác định, không đủ yếu tố cấu thành tội phạm “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” nên ra quyết định không khởi tố vụ án và kết thúc việc điều tra vụ TNGT trên.

Sáng ngày 22/11, khi phóng viên liên hệ với Thượng tá Võ Văn Hồng – Thủ trưởng CQCSĐT Công an thị xã Dĩ An để tìm hiểu về kết luận này cũng như khiếu nại của vợ chồng anh Phú, Thượng tá Hồng cho hay hiện đang bận họp và “Có khiếu kiện gì cứ gửi, chúng tôi sẽ trả lời bằng văn bản”.

Luật sư Lê Trung Phát (Đoàn luật sư TP.Sài Gòn) Theo tôi, việc cơ quan CSĐT không khởi tố vụ án hình sự là chưa thỏa đáng, bởi lẽ: Nghĩa vụ của người lái xe tham gia giao thông phải tuân thủ theo Khoản 1 Điều 58 của luật Giao thông đường bộ. Việc tài xế không có bằng cấp (tức giấy phép lái xe) theo đúng quy định nhưng vẫn điều khiển xe là hành vi cố ý về mặt nhận thức; anh ta đã bất chấp quy định để điều khiển xe. Việc gây ra TNGT là điều không mong muốn, thế nhưng tài xế là người có nhận thức về điều này. Tài xế hiểu rằng với bằng cấp của mình thì không thể đủ khả năng để điều khiển chiếc xe, nhưng anh ta vẫn điều khiển.Vì thể xét ở mức độ lỗi thì anh này đã có lỗi vô ý do quá tự tin. Việc xe mất phanh chỉ được xem là sự kiện khách quan ngoài tầm kiểm soát nếu trước đó xe có đăng kiểm đạt chất lượng và trong thời hạn còn giá trị đăng kiểm, khi người tài xế đã cố gắng sử dụng các kỹ năng nhằm hạn chế mà không thể hạn chế được và quan trọng là nó chỉ được xem xét trong trường hợp người tài xế đó đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của luật khi tham gia lái xe. Trong khi người tài xế này chưa đáp ứng được những yêu cầu của luật, nên không thể sử dụng tình tiết này để loại trừ trách nhiệm hình sự của tài xế bằng việc không khởi tố vụ án hình sự.

L.An – Đ.Nga – V.Châu