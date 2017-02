Bắt trộm nộp công an, cha con bị truy tố

Anh Nguyễn Văn Trình trước tòa (Báo Công Lý)



BẾN TRE - Cha con này từng bắt quả tang một tên trộm trong nhà mình vào ban đêm. Họ trói tên trộm lại, đánh và treo lên cây, đến sáng thì giao nộp cho công an.



Thế nhưng sau đó hai cha con bị truy tố về tội “Bắt giữ người trái pháp luật” và trải qua hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, người con bị tuyên mức án 6 tháng cải tạo không giam giữ. Điều đau lòng là trong thời gian bị điều tra và truy tố, người cha đã uất ức treo cổ tự vẫn.



Vụ án này đã thu hút sự chú ý của dư luận, nhiều ý kiến cho rằng hai cha con người này không có tội. Vì thế hồ sơ vụ án này đang được Cao Tòa Cấp tại Sài Gòn đưa ra xem xét theo trình tự giám đốc thẩm.



Trước vụ việc này, luật sư cho rằng nhiều tình tiết quan trọng trong vụ án đã bị bỏ qua như có mâu thuẫn lời khai về thời gian giữa nhân chứng, bị hại và bị cáo nhưng không được Tòa cho đối chất làm rõ.

Một chi tiết về từ ngữ trong luật khá mơ hồ được đề cập đến là quy định, khi bắt được trộm thì phải giao ngay cho chính quyền mà không quy định cụ thể “ngay” là bao lâu.



Trong trường hợp đang đề cập này thì gia đình người bị trộm ở trên một hòn đảo giữa sông, đêm tối, họ không còn cách nào khác là phải giữ tên trộm lại và đã giữ thì buộc phải trói chứ còn có cách nào khác. Thực tế, đã xảy ra nhiều vụ trộm khi bị phát hiện đã đánh lại chủ nhà tìm cách thoát thân, có vụ gây án mạng lớn khiến có người thiệt mạng.



Trong vụ án này, anh Nguyễn Văn Trình ngụ xã Vĩnh Bình, Chợ Lách, tỉnh Bến Tre cùng cha là ông Nguyễn Văn Tập giữa khuya bắt quả tang một người trộm tiền trong tiệm tạp hóa nhà mình.

Anh đã nhiều lần gọi báo cho trưởng ấp nhưng trưởng ấp không nghe điện thoại. Do đêm khuya không có phà, ghe đưa tên trộm lên xã nên anh Trình “neo” người này tại nhà mình.



Kết luận cơ quan điều tra thể hiện quá trình bắt trộm anh Trình có trói và đánh tên trộm vài cái, dùng dây vắt qua cây kéo tên trộm lên xuống vài cái để tra hỏi tên gì, con ai, ở đâu.



Đến khi tên trộm khai rõ con ai thì anh Trình ngưng, không đánh nữa. Đến 4 giờ 40 sáng trưởng ấp mới nghe điện thoại và cùng công an ấp đến nhà anh giải quyết.



Sau khi anh Trình bị khởi tố tội bắt giữ người trái pháp luật, cha anh cũng bị xem là đồng phạm, quá trình điều tra ông đã uất ức treo cổ tự vẫn.