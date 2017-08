Bất tuân dân sự, một phương cách góp phần giải thể chế độ độc tài công an trị

Bài HẢI ÂU

Nếu những hành động bất tuân dân sự như đã xảy ra tại Cai Lậy được lan tỏa khắp nước, áp dụng trên nhiều bình diện thì chế độ sẽ suy yếu và có nguy cơ sụp đổ. Nếu mỗi người dân hiểu được hiệu quả của bất tuân dân sự và nhận ra rằng tác động dây chuyền và rộng lớn của bất tuân dân sự sẽ triệt tiêu mọi đàn áp của cường quyền và làm suy yếu chế độ. Sự hiểu biết đó sẽ biến thành một cuộc cách mạng bùng nổ bằng sự tham gia của mỗi người.





Trạm BOT Cai Lậy vào ngày thứ Năm, 17 tháng 8. (VN Economy)



Suốt hơn 42 năm qua, người dân Việt Nam phải chịu sống dưới sự cai trị độc tài toàn trị của cộng sản. Vô vàn những bất công cùng những thủ đoạn hèn hạ, phi nhân mà cộng sản sử dụng để đàn áp và khủng bố người dân. Chính từ những điều kinh khủng mà những kẻ cướp chính quyền gieo rắc đã khiến người dân luôn sống trong nỗi sợ hãi.



Dù rằng Việt Nam với cái đuôi xã hội chủ nghĩa đã và đang tìm cách... nhập cư với tư bản để chạy theo xu hướng phát triển toàn cầu. Để hội nhập, Ba Đình buộc phải ký kết những hiệp ước quốc tế về nhân quyền, dân quyền, môi sinh để chứng minh mình cũng... văn minh với người ta và cũng để dễ ngửa tay xin xỏ những khoản hỗ trợ kinh tế cho sự phát triển. Tuy nhiên tất cả những ký kết đó chỉ nằm trên giấy và bị cộng sản Hà Nội xem như mớ giấy đi vệ sinh không thua không kém báo Nhân dân của đảng. Trên thực tế, cộng sản không hề tôn trọng những công ước quốc tế đã ký kết. Bằng chứng là vô số vụ cướp đất đai, tư liệu sản xuất của nông dân diễn ra suốt chiều dài cai trị của đảng. Hàng trăm, hàng ngàn vụ đánh đập, bắt bớ, khủng bố những người bất đồng chính kiến. Hàng triệu công nhân ngày đêm bị bóc lột sức lao động cùng vô số thứ thuế phí vô lý được áp đặt lên cuộc sống.



Hiện tại người dân vẫn phải chịu hàng trăm thứ thuế phí vô lý ngày càng tăng khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Viện phí mỗi lúc mỗi tăng trong khi chất lượng điều trị ngày càng tệ hại. Xăng dầu phải mua với giá cao hơn thị trường thế giới nhưng vẫn phải đóng thuế môi trường cao ngất ngưởng. Nhà đất bỗng dưng tăng thuế lên tới 400% trong sự ngỡ ngàng của nhiều người chỉ sau một đêm... và còn rất nhiều những khoản tiền mà nhân dân phải nai lưng đóng cho ngân sách nhà nước.



Trước những điều tồi tệ do cộng sản gây ra trong suốt nhiều thập kỷ, người dân buộc phải chịu đựng trong sự uất ức. Rất nhiều cá nhân, hội nhóm đã can đảm lên tiếng phản đối sự bạo tàn của cộng sản. Nhưng dường như những tiếng nói phản đối ấy khó có thể làm cho đảng cộng sản suy yếu.



Những câu hỏi được đưa ra trong nỗi khát khao của hàng triệu người Việt Nam rằng khi nào thì cộng sản sụp đổ? Làm cách nào để lật đổ những kẻ cướp chính quyền?



Với sự phát triển của internet người dân đã phần nào nhận thấy bản chất khốn nạn của chế độ. Cũng nhờ mạng xã hội mà nhiều người tỉnh ngộ khi lĩnh hội những kiến thức khai sáng dân trí. Từ đó những hình thức bất tuân dân sự ngày càng được nhiều người áp dụng chống lại những điều luật phi lý của nhà cầm quyền.

Điển hình trong những ngày qua, giới tài xế tại miền tây đã có những hành động khôn khéo chống lại việc lạm thu từ trạm thu phí BOT Cai Lậy. Những đồng tiền lẻ tưởng như không mấy giá trị lại trở thành vũ khí của các tài xế dùng để đối phó với trạm thu phí BOT đặt không đúng chỗ. Cách làm này của giới tài xế đã khiến giao thông khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhưng vẫn không vi phạm pháp luật.



Hành động dùng tiền lẻ đối phó với trạm BOT bất hợp lý của nhà cầm quyền đã khiến giới lãnh đạo cộng sản lúng túng không tìm ra cách thao túng cho việc “hút máu” phương tiên giao thông. Qua đó có thể nhận định khi người dân biết liên kết, bảo vệ nhau trước những việc làm sai trái của những kẻ cầm quyền buộc chúng phải đáp ứng yêu sách chính đáng.



Nếu những hành động bất tuân dân sự như đã xảy ra tại Cai Lậy được lan tỏa khắp nước, áp dụng trên nhiều bình diện thì chế độ sẽ suy yếu và có nguy cơ sụp đổ. Vấn đề là làm sao nó được nhân rộng, được sự hưởng ứng và tham gia của nhiều người dân? Đó là vai trò của truyền thông lề dân cần phải tích cực quảng bá và thuyết phục người dân sử dụng hình thức bất tuân dân sự này.



Trên nguyên tắc thì người dân Việt Nam được phép làm những việc mà pháp luật không cấm. Trên thực tế, bất tuân dân sự bởi đám đông sẽ làm guồng máy công an trị bó tay - không thể bắt cả trăm cả ngàn người trả phí bằng tiền nhỏ, cả ngàn học sinh "bị bệnh" không đến trường trong một ngày...



Mỗi người dân cần hiểu được hiệu quả của bất tuân dân sự và nhận ra rằng tác động dây chuyền và rộng lớn của bất tuân dân sự sẽ triệt tiêu mọi đàn áp của cường quyền và làm suy yếu chế độ. Sự hiểu biết đó sẽ biến thành một cuộc cách mạng bùng nổ bằng sự tham gia của mỗi người.

(Trích Dân Làm Báo, ngày 17 tháng 8, 2017)