Battleship Island của Song Joong Ki tung trailer đẫm máu

Tài tử Song Joong Ki.



NAM HÀN – Sau gần 5 tháng kể từ trailer đầu tiên, trailer chính của Battleship Island đã được công bố vào sáng ngày 14 tháng 6. Đúng như mong đợi của khán giả về bộ phim có kinh phí đầu tư lên tới $21 triệu Mỹ kim, đoạn clip dài 2 phút gây ấn tượng mạnh bởi những phân cảnh dữ dội, được chỉ đạo bởi đạo diễn nổi tiếng của Veteran Ryu Seung Wan.





Poster chính thức của Battleship Island.



Toàn bộ dàn diễn viên chính Hwang Jung Min, So Ji Sub, Lee Jung Hyun, Song Joong Ki và Kim Soo Ahn đều xuất hiện trong trailer lần này. Đây là lần thứ hai sau Hậu Duệ Mặt Trời, người hâm mộ được thấy Song Joong Ki mặc quân phục trên màn ảnh. Trước đó, một số hình ảnh trong phim của Battleship Island cũng đã được công bố.





Tài tử So Ji Sub.





Qua Battleship Island, đạo diễn và các tài tử mong muốn khán giả sẽ biết rõ hơn về một thời kì đen tối trong lịch sử, diễn ra trên một hòn đảo mà người dân Nam Hàn gọi là "Đảo địa ngục". Phim lấy bối cảnh thời kì Đại Hàn còn bị Nhật chiếm đóng, khi hàng trăm người dân Hàn bị bắt tới hòn đảo Hashima để khai thác than. Tại đây, họ đã liều cả mạng sống để trốn thoát và quay về quê hương.



Trong phim, tài tử Hwang Jung Min thủ vai Lee Kang Ok, một nhạc trưởng tại khách sạn Kyungsung, còn So Ji Sub thủ vai Choi Chil Sung, một võ sĩ khét tiếng ở Kyungsung (tên cũ của thủ đô Seoul). Trong khi đó, nhân vật của Song Joong Ki là Park Moo Young thuộc Tổ chức Độc lập Hàn Quốc, anh đến đảo Hashima để giải cứu một đồng đội cùng tổ chức.



Dù chưa ra mắt, Battleship Island đã được 113 quốc gia mua bản quyền phát hành. Phim sẽ công chiếu tại Nam Hàn vào tháng Bảy.