Bay từ Westminster đến Minot nhận cần sa, anh Việt bị bắt

MINOT, North Dakota – Hai thanh niên từ California đã bay đến tiểu bang North Dakota để nhận một kiện hàng trong đó chứa ma túy do chính họ gởi. Không may cho họ, hai người này bị cảnh sát bắt, và một trong hai nghi can là người Việt Nam từ thành phố Westminster. Không chỉ bị cáo buộc các tội liên quan đến buôn ma túy, anh gốc Việt này còn bị tố cáo tội mạo danh anh ruột của mình khi bị cảnh sát.



Vụ buôn ma túy kỳ lạ, rất sáng tạo nhưng không mấy hiệu nghiệm này được nhật báo Minot Daily News tường trình vào ngày thứ Bảy, 11 tháng 2, 2017. Tờ báo cho biết hai thanh niên đã đến một cơ sở bán đồ phụ tùng xe hơi tại Minot để nhận hàng được gởi từ California. Họ bị bắt bên ngoài cơ sở này.



Khi bị bắt vào đầu tuần, anh Nguyễn Ven, 29 tuổi, từ Westminster, California đã khai với cảnh sát rằng anh tên là Nguyễn Đào. Thật ra Đào là tên của người anh ruột 34 tuổi của Ven. Thế nhưng cảnh sát đã lấy dấu tay về rồi khám phá thanh niên này tên Ven Nguyễn chứ không phải Đào Nguyễn như anh đã khai.



Thế nên ngoài tội sở hữu những dụng cụ dùng ma túy, Ven còn bị truy tố tội khai man với cảnh sát. Cả hai tội đều thuộc loại Class A tiểu hình.



Tuy nhiên, trước khi bị khám phá tên thật, Nguyễn Ven cũng đã bị cáo buộc tội sở hữu cần sa với ý định phân phối. Tội này thuộc hạng hình sự Class B. Anh còn bị cáo buộc tội sở hữu hai loại thuốc cấm oxycodone và Xanax. Tội này thuộc hạng hình sự Class C felonies.



Cùng bị bắt với Ven là Iman Kadkhodaei-Khalfi từ Rancho Santa Margarita, Nam Califronia. Anh này không thấy nói tuổi, chỉ bị cáo buộc tội sở hữu cần sa với ý định phân phối. Iman không khai man tên tuổi như Ven.



Cảnh sát nói rằng hai người này đã gởi ma túy từ California đến tiệm bán đồ phụ tùng xe Hedahls Parts Plus tại Minot. Họ bay đến North Dakota, thuê xe lái đến trước tiệm nói trên để chờ nhận hàng. Nhân viên tại cơ sở này đã báo cảnh sát khi thấy một kiện hàng gởi đến cho họ mà lại bị hai người lạ đến lấy mất.



Khi lục soát Ven và xe của anh, cảnh sát tìm thấy thêm ma túy và dụng cụ dùng ma túy như trong các cáo buộc nói trên.



Bản tin không cho biết tòa có ấn định ngày nghe luận tội hai nghi can Ven và Iman hay chưa.