Bé 3 tuổi tay không leo tường cao 3 mét

IRAN – Với khả năng trèo tường đáng ngạc nhiên, cậu bé 3 tuổi người Iran tên Arat Hosseini đã được cả thế giới hâm mộ và đặt cho biệt danh "Người Nhện nhí đời thực". Chỉ trong nháy mắt, Arat đã có thể leo hết bức tường cao 3 mét chỉ bằng tay không. Sở dĩ, cậu bé 3 tuổi có thể làm được như vậy là nhờ sức khỏe phi thường. Ngoài trò leo tường, cậu bé sống tại thành phố Babol này còn làm được nhiều động tác thể dục phức tạp như hít đất 1 tay, nhào lộn, hay giữ thăng bằng trên không.Bố mẹ của Arat - anh Mohamad và cô Fatemeh - cho biết, cậu bé chưa từng học qua khóa huấn luyện chuyên nghiệp nào, mà mỗi ngày chỉ tập thể dục từ 10 đến 20 phút mà thôi. Tuy nhiên, với một đứa trẻ hiếu động như vậy thì chừng ấy thời gian cũng là quá đủ để rèn luyện sức khỏe. Anh Mohamad phát hiện ra khả năng đặc biệt của con trai trong một lần chơi đùa với bé. Khi bị Arat nắm chặt và kéo chân xuống sàn, anh Mohamad nhận thấy con trai rất mạnh so với lứa tuổi như vậy. Trong tương lai, ông bố tự hào này hy vọng con trai sẽ có một sự nghiệp thành công trong lĩnh vực thể thao.TRUNG QUỐC – Một chiếc lỗ tai nhân tạo, được bác sĩ nuôi cấy trên cánh tay của một nam bệnh nhân vào 3 tháng trước, đã được ghép nối thành công vào đầu bệnh nhân trong ca phẫu thuật vào hôm thứ Tư trước. Người đàn ông họ Ji, sống tại tỉnh Sơn Tây, phía bắc Trung Quốc, bị mất tai phải trong một tai nạn giao thông vào năm 2015. Bác sĩ cho biết, vụ tai nạn không chỉ làm hư lỗ tai, mà còn phá hủy các mạch máu và vùng da xung quanh tai. Do đó, bệnh nhân không thể sử dụng các loại lỗ tai giả thông thường.Ngoại hình không hoàn chỉnh khiến ông Ji cảm thấy mặc cảm, thiếu tự tin. Để giúp bệnh nhân khôi phục ngoại hình, chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ Guo Shuzhong, làm việc tại bệnh viện đại học Xian Jiaotong, đã cấy một lỗ tai nhân tạo lên cánh tay bệnh nhân. Lỗ tai nhân tạo này được tạo hình trên chiếc khuôn làm bằng kỹ thuật in 3D, và sử dụng sụn lấy từ xương sườn của bệnh nhân.Sau khi lỗ tai nhân tạo phát triển hoàn toàn, các bác sĩ cấy ghép lỗ tai này vào đầu ông Ji bằng kỹ thuật nối mạch máu. Bác sĩ cho biết, máu đã lưu thông tốt vào chiếc tai mới, và bệnh nhân dự kiến sẽ được xuất viện sau 2 tuần. Theo các chuyên gia, hơn 300,000 người tại Trung Cộng đang bị khiếm khuyết hoặc bị tổn thương liên quan đến tai. Kỹ thuật mới về việc nuôi cấy lỗ tai nhân tạo trên cánh tay sẽ mở ra cho họ hy vọng hồi phục. Theo bác sĩ Guo, ông và nhóm phẫu thuật dự kiến sẽ thực hiện quá trình tạo hình và cấy ghép tương tự cho khoảng 500 trẻ em mỗi năm.BẮC IRELAND – Vào tuần trước, Sở Cảnh sát BắcIreland đã nhận tin báo về việc công nhân của 1 nhà máy Coca-Cola tại Lusburn phát hiện chất thải của người, trong lô hàng lon nhôm được chuyển đến nhà máy để sản xuất nước ngọt. Phát hiện này đã khiến toàn bộ dây chuyền sản xuất phải tạm ngừng hoạt động.Những lon nước ngọt chứa chất thải được chuyển tới từ Đức, trong một lô hàng lon rỗng. Sau khi chuyển đến đây, các lon nhôm sẽ được thêm nước ngọt để hoàn thiện và xuất xưởng tại nhà máy tại Bắc Ireland. Một nguồn tin cho hay, nhà máy đã phải ngừng sản xuất và tẩy trùng toàn bộ dây chuyền trong vòng 15 tiếng đồng hồ. Nhà máy này thường nhận lon rỗng từ Anh. Tuy nhiên, những lon rỗng chứa chất thải này lại được chuyển đến từ Đức, và đây là điểm bất thường.Có nhiều tin đồn cho rằng, chất thải xuất hiện trong các lon nhôm rỗng là của những người nhập cư vào châu Âu, đi lậu vé trên chuyến phà chở hàng. Do thời gian di chuyển dài, họ đã dùng những lon nhôm rỗng để đi vệ sinh. Phát ngôn viên của Coca-Cola xác nhận hãng đã nhận được thông tin về sự việc tại nhà máy ở Bắc Ireland. Hãng sẽ xem xét sự việc một cách nghiêm túc và hợp tác điều tra cùng cảnh sát. Đại diện Coca-Cola khẳng định, không có lon nước ngọt nhiễm bẩn nào đã được bán ra thị trường.QUẢNG ĐÔNG – Một số bức ảnh được đăng tải trên Internet hôm 30 tháng 3 cho thấy 2 người đàn ông trung niên xẻ thịt một con cá heo trắng và bày bán ven đường tại thị trấn Nam Thủy, thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Trong ảnh, con cá heo có thân hình màu trắng bị xẻ làm nhiều phần và được ướp đá trong thùng xốp, trong khi những người hiếu kỳ vây quanh.Các nhà động vật học Trung Quốc dựa trên các bức ảnh cho rằng, đây là một con cá heo trắng còn non, thuộc loài cá heo lưng gù, loài đang có nguy cơ tuyệt chủng, đứng đầu danh sách bảo vệ ở Trung Quốc. Ở Trung Quốc, việc săn cá heo trắng bị coi là có tội ngang với việc săn giết gấu trúc lớn. Tuy nhiên, danh tính của 2 người đàn ông giết cá heo hiện vẫn chưa được xác định.KUWAIT - Cảnh sát Kuwait vừa bắt giữ một phụ nữ, vì bà ta đã dửng dưng đứng quay video, trong khi người giúp việc đang bám lơ lửng bên cửa sổ, la hét cầu cứu. Video cho thấy người phụ nữ Ethiopia bám một tay bên ngoài thành cửa sổ tầng 7, la hét vì sợ hãi và cầu xin bà chủ cứu giúp. "Giữ lấy tôi, giữ lấy tôi", cô gào khóc. Tuy nhiên, thay vì cứu người giúp việc, bà chủ người Kuwait thản nhiên đứng quay video. "Ôi thật điên rồ, quay vào đi", người phụ nữ này nói.Ngay sau đó, người giúp việc trượt tay và rơi xuống bên dưới, rơi lên một mái hiên kim loại. Tuy nhiên, dường như điều này vẫn không làm bà chủ nhà lo lắng, thậm chí bà ta còn đăng video quay lại cảnh tượng trên lên mạng xã hội. Người nữ giúp việc may mắn sống sót sau cú ngã. Các nhân viên cứu nạn đã đến hiện trường và giải cứu cô bằng thang. Cô được chuyển tới bệnh viện trong tình trạng gãy tay, mũi và tai chảy máu.Cảnh sát đã bắt giữ người chủ nhà vì không cứu giúp nạn nhân. Người giúp việc được cho là định leo ra cửa sổ với ý định tự tử, nhưng đổi ý vào phút chót. Kuwait hiện có hơn 600,000 người làm nghề giúp việc trong các gia đình, phần lớn đến từ châu Á. Nhiều người bị lạm dụng, ngược đãi và không được trả lương. Có hàng trăm người bỏ trốn khỏi nhà chủ mỗi năm, và chính quyền phải thành lập các trại tạm cư cho họ.