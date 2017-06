Bé gái bị bỏ rơi trong ba lô

Em bé và chiếc ba lô trong hình đăng trên Facebook của sở cảnh sát.



PHOENIX - Một bé gái sơ sinh đã sống sót nhờ những người tốt bụng. Em bé đã bị bỏ rơi trong một chiếc ba lô hiệu Jonas Brothers, trong tiết trời nóng nực ở tiểu bangArizona. Kinh hoàng hơn nữa, em bé “xinh xắn” này vẫn còn dính dây cuống rốn. Cảnh sát nghi ngờ rằng bé đã bị bỏ rơi ngay sau khi chào đời!



Bé gái mới sinh được tìm thấy một cách kỳ diệu, sau khi bị bỏ lại, được quấn trong một chiếc chăn, đặt trong một chiếc ba lô mang hình ảnh ban nhạc Jonas Brothers dành cho thiếu nữ, và bị bỏ rơi trong một bãi đậu xe ở Arizona vào ngày 4 tháng Sáu.



Theo tin của AZFamily.com, một người qua đường tình cờ thấy chiếc ba lô và rồi khám phá bên trong có chứa em bé. Ba lô được đặt trong một chiếc xe đẩy hàng, nằm bên ngoài một siêu thị.



Vào thời điểm đó, nhiệt độ bên ngoài cao tới 103 độ F (hơn 40 độ C) . Người tốt bụng ấy lập tức báo cho quản lý siêu thị. Người này liền gọi số 911. Qua điện thoại, quản lý nói với nhân viên tiếp điện thoại rằng bé gái “xinh xắn lắm,” khi được hỏi bé có vẻ bị thương hay không.



Trong khi quản lý nói chuyện điện thoại với cảnh sát, tiếp viên có thể nghe được tiếng đứa trẻ khóc ở đằng sau. Sau đó, trong sự kinh ngạc, viên quản lý gọi nói với nhà chức trách rằng một phần của dây rốn của em bé vẫn còn dính cuống.



Qua băng 911 được phổ biến, người ta nghe giọng ấy thốt lên, “Ôi trời! Em bé này mới sinh ra.” Sau khi cảnh sát đến, họ đưa em bé sơ sinh tới bệnh viện. Ở đó bé được xác định là có sức khỏe tốt. Cảnh sát vẫn đang làm việc để xác định căn cước đứa trẻ và tìm cho ra ai đã để bé lại trong bãi đậu xe.



Em bé được để lại cách trạm cứu hỏa chỉ vài chục thước, đó là nơi an toàn cho những người nào bỏ rơi trẻ sơ sinh. Tuy vậy người bỏ rơi em bé ấy hầu chắc sẽ gặp phải những cáo buộc hình sự, vì họ không thực sự để đứa trẻ lại ở gần trạm cứu hỏa AT.



Ông Paul Nies, phó ban Cứu Nạn Y Tế Hỏa Hoạn Tempe, nói, “Đáng tiếc là ai đó chỉ cần đi bộ vài chục thước là tới trạm cứu hỏa, đưa đứa bé cho chúng tôi mà không bị hỏi câu nào cả. Chúng tôi chăm sóc cho em bé đó.”