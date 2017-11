Bé gái hơn một tháng tuổi bị người giúp việc hành hạ dã man

– Clip ghi cảnh người phụ nữ dùng tay bóp miệng, đập vào đầu, hành hạ bé gái hơn một tháng tuổi đang khiến độc giả mạng phẫn nộ.

Tối 22/11, tài khoản Facebook N.P đăng clip gần 2 phút lên trang cá nhân, tố người giúp việc hành hạ con mình, thu hút sự chú ý của độc giả mạng.

“Xem trên mạng nhiều, mình không thể tin nổi nhưng hôm nay rơi vào chính gia đình mình! Bé nhà mình vừa sinh được một tháng 17 ngày. Cứ khi nào mình ra khỏi nhà, bà ấy tra tấn con bé. Mình mới chỉ quay lại tạm clip này và còn rất nhiều video khác sẽ đăng sau. Đau lòng, xót xa quá”, tài khoản N.P viết.

Hình ảnh mà chị N.P đưa lên mạng tố cáo người giúp việc hành hạ dã man con gái mình. Ảnh cắt từ clip.

Trong đoạn video, một người phụ nữ được cho là giúp việc dùng tay bóp miệng, tát mạnh vào mặt, đầu bé gái. Người này còn liên tục tung đứa trẻ lên cao, rồi dùng tay đỡ, mặc cho đứa trẻ khóc.

Ngay sau khi clip xuất hiện trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trước việc làm của người phụ nữ và xót thương em bé.

“Mẹ đến thăm khi con mới 7 ngày tuổi. Hôm nay, mẹ xem clip này mà oán trách sao người ta lại làm thế với con. Mẹ bủn rủn, rụng rời cả chân tay, ức ứa nước mắt. Hai chị em chơi thân với nhau, rủ nhau cùng sinh, ngày nào cũng nhắn tin tâm sự chia sẻ, vậy mà lại chứng kiến cảnh như thế này. Hỏi ai không phẫn nộ cho được”, tài khoản Linh Chi viết.

Trên Zing, chị N.P, mẹ của bé gái bị bạo hành, cho biết con chị bị hành hạ trong các ngày 20-22/11 tại nhà riêng ở phường Quang Trung, TP Phủ Lý, Hà Nam.

Gia đình phát hiện người giúp việc hành hạ bé gái khi chồng chị P. kiểm tra camera đặt trong nhà. Quá bức xúc, họ đã làm đơn trình báo chính quyền địa phương. Hai vợ chồng sẽ đưa con đi kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện.

Nữ phụ huynh này bày tỏ chị muốn chia sẻ clip để mong nhận được lời khuyên từ mọi người, và quá bức xúc với việc con gái bị bạo hành dã man.

Người mẹ nói con gái mới được một tháng 17 ngày tuổi, đang ốm và liên tục quấy khóc, khiến gia đình lo lắng. Vợ chồng chị thuê người giúp việc được gần 2 tháng nay và mới phát hiện con ở nhà bị đánh.

Trao đổi với VietNamNet, cán bộ trực ban của UBND phường Quang Trung, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cho hay, phía UBND phường đã nắm được thông tin về vụ việc một em bé nghi bị giúp việc bạo hành trên địa bàn. Tuy nhiên, thẩm quyền xử lý vụ việc thuộc về phía công an nên gia đình trên đã trực tiếp trình báo công an để thụ lý vụ việc.

Trưởng công an phường Quang Trung, TP. Phủ Lý cho biết: “Tối 22/11, chúng tôi có tiếp nhận đơn trình báo của gia đình về việc người giúp việc bạo hành con mình.

Sau khi tiếp nhận, phía công an phường đã phối hợp với công an thành phố xem xét vụ việc. Hiện nay, vụ việc trên đã được giao cho công an thành phố Phủ Lý xác minh, điều tra”.

