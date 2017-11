Bé sơ sinh bị bắt cóc, xác vất ở bãi rác

THANH HÓA - Một bà cụ nhặt rác đã tìm thấy thi thể cháu bé trong một bao tải. Trong chiếc bao tải có ghi một số điện thoại và tên “Thuận,” trùng với tên cha của một bé sơ sinh bị bắt cóc. Vụ tìm thấy xác xảy ra vào lúc 9g30 sáng thứ Hai, tại khu vực bãi rác trung tâm thị xã Bỉm Sơn thuộc thôn Trường Sơn, phường Đông Sơn.Bà Dương Thị Thơm, người nhặt rác tại bãi, kể lại, “Khi xe chở rác của công ty môi trường vào thì tôi lại nhặt rác. Khi kéo chiếc bao từ trên xe xuống, đổ ra thì có một bé gái. Sau đó, tôi bế cháu ra rồi đặt cháu lên chiếu. Trong chiếc bao ghi rõ số điện thoại và tên Thuận nhưng tôi không nhớ được số điện thoại. Trong bao không có cái gì chỉ có cháu bé được đùm trong cái chăn màu hồng, cơ thể không có vết thương gì, bao tay, bao chân vẫn còn nguyên.“Cũng may máy múc hỏng chứ không thì máy múc đã lấp cháu rồi. Khi đó tôi trèo lên kéo bao tải ra, cắt cái bì ra thì thấy cháu nằm trong đó.”Bé gái mới sanh được 20 ngày là con bị bắt cóc của Lê Hữu Thuận, 37 tuổi, và Phạm Thị Thanh Huyền, 38 tuổi, trú khu phố 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn.Bà nội Phạm Thị Xuân, 65 tuổi, đang bế cháu gái trong nhà thì bất ngờ bị một cặp nam nữ đi xe máy tay ga xông vào nhà, dùng dao đe dọa, cướp cháu bé. Bà nội cháu lao theo giằng lại cháu nhưng chạy ra tới cổng thì bị đạp té.Cho đến chiều thứ Hai, công an chưa tìm ra cặp nam nữ, và cũng biết nguyên do đưa đến sự bắt cóc và giết dã man này.