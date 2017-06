Bé trai bị mũi kéo cắm vào tai, còn sống, nghe rõ

Phim chụp X-quang cho thấy mũi kéo đâm sâu vào tai em bé.



NAM ĐỊNH – Một bé trai khoảng 2 tuổi rưỡi đã bị chiếc kéo to cắm vào lỗ tai. Rất may em đượcc bác sĩ lấy kéo ra ngoài.

Theo tin của VnExpress, em trai được giấu tên này đã được gia đình đưa vào bệnh viện tại Nam Định vào ngày thứ Hai vừa qua. Sau đó bệnh nhân được chuyển lên Hà Nội vì sự trầm trọng của vết thương.



Bác sĩ Trần Hữu Thắng thuộc Khoa Cấp Cứu tại Bệnh Viện Tai Mũi Họng Trung Ương cho biết chiếc kéo trên tai em bé đã được gia đình và bác sĩ giữ nguyên suốt quãng đường di chuyển từ Nam Định đến Hà Nội. Em bé quấy khóc, đau, có rỉ máu ở tai. Đây là chiếc kéo cũ lớn, bằng sắt mà gia đình vẫn dùng để cắt đồ đạc.



Các bác sĩ nhận thấy em bé may mắn không bị tổn thương thần kinh số 7. Phim chụp X-quang cho thấy mũi kéo đâm sâu vào trong tai khoảng hơn 3 cm. Sau khi gây mê nội khí quản, các bác sĩ đã quyết định cầm tay rút trực tiếp kéo ra ngoài.



BS Thắng cho biết, “Mũi kéo đâm xuyên ống tai ngoài, đâm vào vùng xương chũm khoảng 1.3 cm nhưng may mắn mũi kéo to lại đâm chéo nên hết thảy phần tai giữa, tai trong, màng nhĩ bệnh nhi vẫn còn nguyên, không ảnh hưởng đến thính lực.”



Hiện em bé đã tỉnh táo, chơi lại, vết thương không còn chảy máu. Tuy vậy, em vẫn nằm bệnh viện để các bác sĩ có thể tiếp tục theo dõi đề phòng trường hợp ống tai bị hẹp.



Đây là trường hợp hết sức may mắn. Theo BS Thắng, tai nạn ở vùng tai mũi họng do dị vật xảy ra quanh năm. Nên tránh cho trẻ em chơi những đồ vật có kích thước nhỏ, sắc nhọn, đặc biệt là các loại đũa, kéo hay cúc áo.