Bé trai bị xích tay chân đi giữa chợ

ĐẮK LẮK - Vào sáng thứ Năm, tại khu vực chợ thị xã Buôn Hồ thuộc phường An Lạc, một số người đã bất bình khi thấy một bé trai khoảng 10 tuổi bị xích chân và tay bằng một sợi dây xích rất to đi lang thang giữa chợ. Đi cùng với bé trai này còn có hai bé gái khác khoảng 5 tuổi.

Một người thợ sửa khóa đã từ chối mở dây xích vì sợ liên lụy đến gia đình. Người dân ở đây cho biết em trai bị xích chân là con của một ông tên Bảo làm bốc vác ở chợ, còn mẹ đi bán vé số dạo.

Sau khi có nhiều người báo công an và cung cấp hình, vào trưa cùng ngày, một lãnh đạo công an phường An Bình cho biết, “Sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã cho người xuống nhà gia đình các cháu nhỏ để tìm hiểu vụ việc. Tuy nhiên, khi đến thì cả bố và mẹ các cháu đều không có nhà. Chúng tôi cũng đã tiến hành tìm các cháu nhưng vẫn chưa biết hiện các cháu đang ở đâu.”

CSVN còn đang làm rõ vấn đề TX Thanh

HÀ NỘI – Trong cuộc họp báo vào thứ Năm hàng tuần, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Việt Nam đã trả lời câu hỏi của phóng viên về diễn biến quan hệ ngoại giao giữa Đức và Việt Nam sau vụ Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc. Lê Thị Thu Hằng cho biết “Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn duy trì phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Đức vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Đồng thời, hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành làm rõ về sự việc ông Trịnh Xuân Thanh về nước.”

Bà Hằng cũng cho biết đến nay chưa có thêm tin mới về từ Đức, về biện pháp mà Đức sẽ áp dụng nếu Cộng Sản Việt Nam không đáp ứng yêu cầu đưa Trịnh Xuân Thanh trở lại Đức. Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc tại Bá Linh ngày 23 tháng 7, và xuất hiện “đầu thú” tại Hà Nội vào cuối tháng.



VN lên tiếng về hỏa tiễn mua của Ấn Độ

HÀ NỘI - Chiều thứ Năm, cũng tại cuộc họp báo của Bộ Ngoại Giao, bà phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết thêm về đưa tin Việt Nam vừa nhận một lô hỏa tiễn BrahMos từ Ấn Độ. Bà nói, “Hợp tác an ninh quốc phòng giữa hai nước đóng góp thiết thực cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên toàn thế giới.

“Việt Nam kiên trì chính sách quốc phòng hòa bình và tự vệ. Việc mua sắm các trang thiết bị quốc phòng của Việt Nam là phù hợp với chính sách quốc phòng hòa bình tự vệ và là việc làm bình thường để bảo vệ đất nước.”

Liên quan tới chủ quyền của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và việc khoan dầu khí ngoài khơi vùng biển Việt Nam, bà Hằng không có gì mới để nói, khi cho biết “Việt Nam đã nhiều lần nói rõ có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của mình với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.”



Hàng chục diễn viên, người mẫu đi bán dâm cao cấp

SÀI GÒN - Công an cho biết họ vừa khám phá một đường dây "môi giới mại dâm" cho các người mẫu, diễn viên bán dâm với giá từ $700 đến $2,500 Mỹ kim một lần tại Sài Gòn. Hôm thứ Năm công an cho biết đường dây này quy tụ hàng chục diễn viên, người mẫu tham gia bán dâm cho các đại gia và kể cả đi sex tour ở nước ngoài.

Cầm đầu đường dây mại dâm cao cấp này là ba người gồm hai chị em Nguyễn Thị Tiền, 33 tuổi, Nguyễn Thị Ngọc, 31 tuổi, và Phạm Thị Thanh Huyền, 32 tuổi.

Tiền là MC của một phòng trà có tiếng ở Sài Gòn, còn Ngọc vừa đoạt giải Á khôi 1 trong một cuộc thi nhan sắc tổ chức trong năm 2017. Đồng thời, Ngọc còn là vũ công của một nhóm nhảy có tiếng và hiện còn làm thêm trong lãnh vực tổ chức chương trình, đào tạo người mẫu.

Trong đường dây này, các cô người mẫu bán xe, quảng cáo hay người mẫu nghiệp dư thì giá đi khách là $500 – $1,000 /người/lượt. Những cô khác có tiếng hơn, là thí sinh bước ra từ các cuộc thi nhan sắc, diễn viên điện ảnh thì sẽ được gởi hình cho các đại gia lựa chọn, giá từ $700 – $2,500 /người/lượt.

Sau mỗi lần đi khách, các cô sẽ chia 20% hoa hồng chia cho các tú bà. Ngoài môi giới, Ngọc cũng thường xuyên tham gia đi khách với đại gia. Ngọc còn tổ chức cho các đại gia và các cô đi du lịch tình dục trong và ngoài nước. Mức giá thông thường là từ $3,000 – $4,000 /người/ngày.



Audi triệu hồi xe Q3 tại thị trường VN

SÀI GÒN - Theo thông báo từ nhà phân phối chính thức Audi tại thị trường Việt Nam, trong tiến trình kiểm tra, Audi AG, Đức, đã khám phá lỗi tại bộ phận đèn phanh phía sau trên một số dòng xe Q3.

Đèn thắng phía sau của xe có thể không hoạt động trong một số trường hợp sử dụng phương thức thắng khẩn cấp thông qua nút bấm cơ điện.

Nhằm bảo đảm an toàn cho người mua xe, công ty Audi AG đã yêu cầu tất cả các nhà nhập cảng chính hãng tiến hành kiểm tra và triệu hồi tại hệ thống đại lý chính thức.

Tại thị trường Việt Nam, có tổng cộng... 33 chiếc xe Q3 được sản xuất trong khoảng thời gian từ tháng 6, 2014 đến tháng 11, 2016 thuộc diện triệu hồi.

Hiện chưa có chiếc Audi nào được thông báo là có tai nạn liên quan đến đèn thắng sau như nói trên.