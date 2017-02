Bé trai có 4 chân, 2 dương vật được cắt bỏ các chi thừa

ẤN ĐỘ - Vào cuối tháng 1, giới truyền thông khắp thế giới đã đưa tin về em bé sơ sinh dị dạng tại Ấn Độ, ra đời với 4 chân và 2 dương vật. Ngay khi tin tức về em bé được đăng tải, rất nhiều nhà hảo tâm đã đề nghị giúp đỡ, và đến nay, gia đình cô Lalitamma, đến từ bang Karnataka, phía nam Ấn Độ đã có thể cho con trai đi phẫu thuật.Khi ra đời, bé trai này có 2 chân thừa mọc ngay dưới rốn và có hướng quay ngược về sau. Ngoài ra, bé còn có thêm 1 bộ phận sinh dục nam. Ngoại hình dị dạng đã khiến gia đình của bé rất hoang mang. Theo chẩn đoán của chuyên gia, cậu bé này đã mắc hội chứng Polymelia hiếm gặp. Trung bình, chỉ có 1 trên 1 triệu trẻ sơ sinh mới mắc phải. Cách duy nhất để giúp các bé quay lại với cuộc sống bình thường là phẫu thuật chỉnh hình. Tất nhiên, chi phí lại rất cao.May mắn là, rất nhiều nhà hảo tâm ẩn danh đã xuất hiện. Nhờ đó, vợ chồng cô Lalitamma đã có đủ tiền để đưa con trai đến bệnh viện lớn tại Bellari để phẫu thuật. Sau ca mổ, hiện bé trai này đã có một cơ thể bình thường, và sức khỏe của em cũng đã dần dần ổn định.

Kẻ say rượu đốt cửa hàng pháo hoa

TRUNG QUỐC - Một người đàn ông say rượu đã bắn cháy cửa hàng pháo hoa ở Thiểm Tây, Trung Quốc bằng chính cây pháo mua tại đó. Người đàn ông 45 tuổi họ Li đến mua pháo hoa tại một cửa hàng thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc lúc 8 giờ tối ngày 21 tháng 1, sau đó ông ta đốt pháo và bắn vào kho chứa pháo bên trong.

Bị những trái pháo hoa bắn liên tiếp, nhân viên cửa hàng phải tháo chạy. Những dây pháo và pháo hoa trong cửa hàng sau đó bắt lửa và phát nổ, tạo thành đám cháy lớn bao trùm cửa hàng. Nhân viên cứu hỏa đã dập tắt đám cháy, không có ai bị thương trong sự việc. Theo giới truyền thông, ông Li trước đó từng bị cảnh sát tịch thu 259 trái pháo và pháo hoa tàng trữ trái phép. Tuy nhiên, số pháo này sau đó lại được cảnh sát giao cho cửa hàng bán pháo tạm giữ.

Ông Li cố gắng lấy lại số pháo trên vài lần nhưng thất bại. Ông ta sau đó uống rượu say, đến cửa hàng mua pháo và gây ra vụ tấn công. Người này sau đó đến sở cảnh sát tự thú và bị giam vì tội phóng hỏa.

Cậu bé 'không xương' lập kỷ lục thế giới về vặn mình

PALESTINE - Một thiếu niên Palestine vừa ghi tên vào Sách Kỷ lục Guinness Thế giới nhờ khả năng uốn cong cơ thể lạ thường. Em Mohammad al-Sheikh, 13 tuổi, cao khoảng 1.37 mét, nặng 31 ký, có khả năng xoay thân người theo nhiều hình dáng kỳ lạ. Huấn luyện viên của cậu bé, ông Mohammed Loubbad, cho hay al-Sheikh đã phá kỷ lục khi nằm sấp, vặn ngược mình và chân lên đầu trong một phút, xoay tròn liên tục được 38 vòng. Kỷ lục được xác lập trước đó là 29 vòng.

Al-Sheikh nổi tiếng từ chương trình truyền hình "Tìm kiếm Tài năng Arab" ở Lebanon năm ngoái, trong đó cậu bé giành được 14 triệu phiếu ủng hộ và được đặt biệt danh là "người nhện.” Thiếu niên này thậm chí có thể nằm trên bàn cafe, uốn ngược chân qua vai và dùng các ngón chân để cầm một chiếc ly lên uống nước. Tuy nhiên, em cũng gặp nhiều khó khăn trong mơ ước được đi khắp nơi để biểu diễn, do cuộc xung đột ở dải Gaza.

Huấn luyện viên cho hay, al-Sheikh có thể thực hiện 4 động tác nhào lộn giỏi hơn bất kỳ ai trên thế giới và họ đang nỗ lực lập thêm 3 kỷ lục khác. Cậu bé cũng nhận được rất nhiều lời mời thi đấu và biểu diễn ở nhiều nước. Về phần mình, al-Sheikh nói rằng, khi đã được tạo hóa ban tặng cho những món quà đặc biệt thì càng cần phải nỗ lực hết mình.

Nấm linh chi to như cái thau

TRUNG QUỐC – Một người dân ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, đang sở hữu một cây nấm linh chi đen bóng, với đường kính chỗ lớn nhất là 22.4 inch. Ông Lục Thành Hoa, người dân tộc Dao ở tỉnh Hồ Nam, đang giữ một cây nấm linh hoang dã lớn trong nhà. Linh chi là loại thuốc tốt để chữa bệnh, cũng được người Trung Quốc xem là biểu tượng cho sự may mắn.

Bề mặt cây nấm màu đen, bóng láng tự nhiên. Nó có hình dạng giống chiếc dù, to bằng thau rửa mặt với đường kính chỗ lớn nhất là 22.4 inch, độ dày 4.7 inch. Ông Lục Thành Hoa cho biết hai năm trước, vợ chồng ông phát hiện cây nấm linh chi trên thân gỗ mục trong khu rừng gần nhà. Sau đó, họ dùng cưa cắt đứt đoạn gỗ mang về, cất giữ như một bảo vật trong gia đình. Người dân địa phương khi biết tin đã tập trung ở nhà anh Lục để xem cây nấm. "Tôi sống ở đây 60 năm nhưng chưa từng thấy nấm linh chi hoang dã lớn như vậy. Nó quả thật rất hiếm", một người dân cho biết.

Thị trấn dựng tượng ông Trump để thu hút du khách

Ý - Thông thường, các vị tổng thống Hoa Kỳ chỉ được dựng tượng khi đã qua đời. Nhưng vị tân Tổng Thống Donald Trump, người mới làm chủ Tòa Bạch Ốc chưa tới 3 tuần, đã được một thị trấn của Ý dự định xây tượng. Nơi sẽ dựng tượng ông Trump là thị trấn Vagli di Sotto, nằm cách Florence 80 cây số về phía tây bắc, miền trung Italy. Thị trưởng của Vagli di Sotto, ông Mario Puglia, muốn xây một bức tượng lớn bằng đá cẩm thạch, hình ông Trump đang ngồi, trong công viên của thị trấn. Ông Mario hi vọng rằng đây sẽ là biện pháp tốt để thu hút khách du lịch đến với thị trấn có khoảng 1,000 cư dân này.

“Tôi sẽ không tham gia vào cuộc tranh luận về việc hành động của mình là đúng hay sai. Nhưng vào lúc này, ông Trump là chính trị gia duy nhất thực hiện những gì đã hứa khi tham gia tranh cử”, ông Mario Puglia cho biết. Bức tượng dự kiến cao khoảng 2.4 mét (4.6 mét bao gồm cả bệ) và sẽ được điêu khắc từ một tảng đá cẩm thạch trắng nguyên khối. Theo ông Puglia, tảng đá có giá khoảng $140,000 Mỹ kim. Khi hoàn thành, toàn bộ chi phí sẽ khoảng $250,000 Mỹ kim. Khoản chi phí này sẽ do các nhà tài trợ của Italy và Hoa Kỳ chi trả.

Dự kiến bức tượng sẽ được hoàn thành vào tháng 6. Ông Puglia cũng đang dự định tổ chức một lễ khánh thành lớn cho bức tượng. Công viên thị trấn cũng đang trưng bày bức tượng của một con chó cảnh khuyển của Pháp, bị giết trong một cuộc bố ráp chống khủng bố tại Paris năm 2015, và tượng của Francesco Schettino, thuyền trưởng của con tàu bị đắm Costa Concordia, người đã rời bỏ con tàu khi tàu mắc cạn ngoài khơi bờ biển Tuscan năm 2012, khiến 32 người chết.