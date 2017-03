Beauty and the Beast (Mỹ Nhân Và Dã Thú)

Ngày khởi chiếu: Thứ Sáu, 17 tháng Ba, 2017

Hãng phim: Walt Disney Pictures

Đạo diễn: Bill Condon

Tác giả kịch bản: Stephen Chbosky

Diễn viên: Kevin Kline, Emma Watson, Sir Ian McKellen, Josh Gad, Luke Evans, Gugu Mbatha-Raw, Dan Stevens, Audra McDonald, Stanley Tucci, Ewan McGregor

Thể loại: Phim truyện, tình cảm

Thứ hạng theo đánh giá của MPAA: Hạng PG, vì một số pha bạo lực hành động nguy hiểm, và những hình ảnh dễ sợ



Disney trình chiếu phim “Beauty and the Beast” trong dạng 3D ngày thứ Sáu hôm nay. Câu chuyện được ưa chuộng này được kể lại qua màn ảnh đại vĩ tuyến, với một ống kính sống động trực tiếp hiện đại và sự trợ giúp của kỹ thuật CG biến cải hình ảnh. Emma Watson và Dan Stevens sẽ đóng vai Belle và the Beast / Prince, và Luke Evans đóng vai Gaston. Emma Thompson đóng vai Mrs. Potts, và Kevin Kline đóng vai Maurice,cha của Belle.



Alan Menken, người tám lần thắng giải thưởng Oscar, và đã đoạt hai giải Oscar cho phim hoạt họa cổ điển này năm 1991, đã viết nhạc cho phim. Phim có những bản thu âm mới của các bài hát gốc, ngoài một số ca khúc mới được viết bởi Menken và Sir Tim Rice. Phim được Bill Condon đạo diễn từ một kịch bản của Stephen Chbosky, và sản xuất bởi David Hoberman của Mandeville Films và Todd Lieberman.



All Nighter (Thức Trắng Đêm)

Ngày khởi chiếu: Thứ Sáu, 17 tháng Ba, 2017

Hãng phim: Good Deed Entertainment

Đạo diễn: Gavin Wiesen

Tác giả kịch bản: Seth W. Owen

Diễn viên: J.K. Simmons, Emile Hirsch, Analeigh Tipton, Taran Killam, Kristen Schaal

Thể loại: Phim hài







Martin là một nhạc sĩ đang gặp khó khăn ở Los Angeles, lo lắng gặp người cha đáng sợ của cô bạn gái Ginnie, là ông Gallo. Ông ta là một thương gia quốc tế, khó tính và vô lý, không bao giờ có đủ thời gian cho con Ginnie. Trong buổi ăn tối với nhau, ông Gallo không mấy hài lòng với Martin. Và anh nhạc sĩ Martin trở nên không thoải mái, và bữa ăn ấy là một thảm họa.

Sáu tháng sau, Martin bị Ginnie cho sang số de, chia tay để cặp với người khác. Khi ấy ông Gallo đến trước cửa nhà để tìm con gái. Điện thoại của cô bị tắt, và cô không trả lời thư email hay tin nhắn nào. Mặc dù không muốn làm, Martin được ông Gallo “thuyết phục” để đưa ông đến nơi mà Martin tin rằng Ginnie đang sống. Thế nhưng Ginnie cũng không có ở đó.

Martin và ông Gallo buộc phải bỏ ra khoảng thời gian còn lại cả ngày và đêm cùng với nhau, đi tìm cô trên khắp thành phố. Khi họ tìm cách giải đáp về những gì đang diễn ra trong cuộc đời của Ginnie, họ gặp những người bạn kỳ dị của cô, và bắt đầu mắc kẹt vào những điều do chính họ gây ra, càng lúc càng tệ hơn. Một số tài sản bị phá hủy, một số luật lệ bị phá vỡ, nhưng tình bạn không thoải mái giữa Martin và Gallo đã nẩy sinh, khi họ khám phá ra rằng họ, hơn là Ginnie, là những người thực sự bị thua cuộc.





Song to Song (Từ Bài Hát Này Sang Bài Hát Khác)

Ngày khởi chiếu: Thứ Sáu, 17 tháng Ba, 2017

Hãng phim: Broad Green Pictures

Đạo diễn: Terrence Malick

Tác giả kịch bản: Terrence Malick

Diễn viên: Ryan Gosling, Michael Fassbender, Rooney Mara, Natalie Portman, Christian Bale, Cate Blanchett, Benicio Del Toro, Boyd Holbrook, Val Kilmer, Berenice Marlohe, Holly Hunter

Thể loại: Phim tình cảm

Chuyện tình hiện đại này lấy bối cảnh ở Austin, Texas, một cặp vợ chồng trẻ sống vất vả - nhà soạn nhạc Faye (do Rooney Mara đóng vai) và BV (do Ryan Gosling đóng vai), và ông bầu nhạc tên Cook (do Michael Fassbender đóng) và cô hầu bàn mà anh đã từng đặt bẫy (do Natalie Portman đóng vai) - theo đuổi sự thành công trong thế giới nhạc rock 'n' roll đầy sự cám dỗ và phản bội.