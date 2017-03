Bệnh nhân Mỹ nói về nữ bác sĩ gốc Việt hành nghề không có giấy phép

Quảng cáo của văn phòng bà Nguyễn Diễm ở trên mạng.

EL DORADO HILLS, Bắc California – Mấy tuần sau khi một nữ bác sĩ chỉnh xương (chiropractor) bị bắt vì hành nghề không có giấy phép, một nữ bệnh nhân đã nói chuyện với đài truyền hình FOX 40 và kể lại kinh nghiệm của bà với bác sĩ này.



Bản tin của đài cho biết trong tháng Giêng năm nay, bác sĩ Diễm Nguyễn đã bị California Department of Consumer Affairs, một cơ quan chuyên bênh vực người tiêu thụ, đã gài người đến văn phòng của bà Diễm và khám phá bà đã thực hiện một phương pháp chữa bệnh mà bà không có giấy phép để làm. Sau đó bác sĩ Diễm bị bắt.





Bà Nguyễn Diễm trong hình lấy từ trang web của bà còn lưu trên mạng.



Nữ bác sĩ này có hai văn phòng mà nay đã đóng cửa tại El Dorado Hills nằm về phía đông bắc và Elk Grove nằm về phía nam thủ phủ Sacramento. Hai văn phòng được quảng cáo dưới tên của công New Life Integrative Wellness (tạm dịch Cuộc Sống Lành Mạnh Tích Hợp Mới). Cơ sở này quảng cáo giúp người ta được giảm cân một cách lành mạnh.



Nữ bệnh nhân muốn được giấu tên và kể với đài FOX40, “Tôi đã thật sự tin tưởng ở bác sĩ ấy, rất tin tưởng.”

Bà cho biết bà được biết nữ bác sĩ Diễm Nguyễn qua quảng cáo trên TV.



“Từ quảng cáo đó, chồng tôi nói rằng có thể đây giải pháp cho vấn đề lên cân của tôi,” bà bệnh nhân kể. Sau đó bà đến văn phòng ở El Dorado Hills.



“Chương trình của bà bác sĩ ấy gồm một công thức do bà ta chế tạo, và bà nói là hoàn toàn hiệu nghiệm, và rồi bà cho tôi một mớ thuốc bổ vitamin. Không cần phải kể thêm, tôi đã tốn $8,800,” bà bệnh nhân nói. Một số thuốc bổ sinh tố đã khiến bà bị đau bụng.





Bà Nguyễn Diễm quảng cáo trị bệnh nặng cân, tiểu đường và tuyến giáp trạng.



“Thế là tôi ngưng uống thuốc, trở lại văn phòng bà bác sĩ và hỏi là tôi có thể ngưng chương trình chữa trị này hay không. Bà ta trả lời lẽ đương nhiên bà có thể ngưng, đâu ai cấm bà đâu, nhưng rồi bà bác sĩ đã không hoàn tiền lại cho tôi.”



Theo báo cáo của cơ quan California Department of Consumer Affairs, bà Diễm Nguyễn đã quảng cáo trên một số báo trong vùng Sacramento và cho biết rằng bà có thể trị bệnh tiểu đường và bệnh tuyến giáp trạng. Tuy nhiên, trên thực tế thì bà chỉ là một bác sĩ chỉnh xưởng chứ không phải một bác sĩ y khoa và được phép cung cấp thuốc cho bệnh nhân.



Bà bệnh nhân kể, “Tôi cứ tưởng bà ấy là một bác sĩ y khoa, không hề biết bà chỉ là một chuyên viên chỉnh xương.”



Quảng cáo của bà Diễm đã gây chú ý với ban thanh tra y tế có tên là Health Quality Investigation Unit. Ban này thực hiện một cuộc điều tra và gài người giả làm bệnh nhân đến văn phòng của bà Nguyễn Diễm. Sau khi bị bắt, giờ đây bà đang bị truy tố bốn cáo trạng liên quan đến việc hành nghề y khoa mà không có giấy phép.

Bà Diễm sống tại El Dorado Hills. Vào đêm thứ Ba vừa qua, một phóng viên của đài FOX40 đã đến gõ cửa nhà của bà, được một em bé ra mở cửa và trả lời rằng mẹ em đi chợ chưa về.



Đài FOX40 cho biết trước đây bà Diễm cũng có quảng cáo trên đài này và tự nhận là một bác sĩ y khoa.