Cũng trong bộ phim tài liệu năm 2013 của Beyonce mang tên Life Is But A Dream, Beyonce đã tiết lộ về việc từng một lần sẩy thai trước đó. Vì thế nữ ca sĩ rất cẩn thận trong lần mang thai đôi này.

Ảnh Beyonce khoe bụng bầu trên Instagram.

LOS ANGELES - Tối thứ Tư 1 tháng 2, nữ ca sĩ Beyonce gây bất ngờ khi tiết lộ bức ảnh bụng bầu khá lớn trên Instagram. Cô nhận được hàng chục ngàn lời chúc mừng của người hâm mộ và gần 6 triệu lượt người "like" ảnh. Điều khiến mọi người càng chúc mừng Beyonce nhiều hơn nữa là cô đang mang bầu song thai.



Beyonce viết, "Chúng tôi muốn chia sẻ tình yêu và niềm hạnh phúc rằng, chúng tôi nhận được hai ơn lành. Chúng tôi cảm thấy vô cùng biết ơn khi gia đình của chúng tôi đang chuẩn bị có thêm hai thành viên. Cảm ơn những lời chúc của tất cả các bạn - Gia đình nhà Carters."



Mẹ của Beyonce, bà Tina cũng đã để lại ý kiến trên Instagram: “Cuối cùng thì tôi không phải cố gắng giữ bí mật nữa. Tôi thật sung sướng. Cám ơn Chúa ban phước lành.”



Jay-Z và Beyonce kết hôn từ tháng 4, 2008 nhưng phải đến tháng 11, 2008 người hâm mộ mới biết tin này. Tháng 1, 2012, Beyonce sinh bé gái Blue Ivy Carter, và cuộc hôn nhân của “nữ hoàng Bey” liên tiếp dính vào "nghi án" rạn nứt. Theo một số nguồn tin thì sự rạn nứt đó đều là do Jay-Z quá lăng nhăng.



Beyonce không có thói quen kể chuyện đời tư thông qua chương trình truyền hình hoặc phỏng vấn báo chí, mà thay vào đó, cô có cách chia sẻ độc đáo qua âm nhạc. Năm 2015, nữ ca sĩ 35 tuổi công bố album Lemonade trên HBO, ẩn ý về cuộc sống hôn nhân không màu hồng: “Tôi hối hận về cái đêm tôi đeo vào tay chiếc nhẫn ấy,” và lần lượt bày tỏ cảm xúc của một phụ nữ khi bị bội bạc. Tuy nhiên ở đoạn kết, khi Jay-Z hôn lấy chân cô và ngón tay cô đeo nhẫn một lần nữa, người ta mới tin cuộc hôn nhân của cặp đôi quyền lực làng âm nhạc Hoa Kỳ đã được hòa giải và êm ấm.



Được biết theo lịch trình công bố hồi tháng 1, Beyonce sẽ tham dự lễ trao giải Grammy diễn ra vào ngày 12 tháng 2, khi album Lemonade của cô nhận được 9 đề cử. Nữ ca sĩ Crazy in love cũng dự định tham dự lễ hội âm nhạc Coachella diễn ra ở sa mạc California vào ngày 15 và 22 tháng 4.