Bí ẩn chuyện két sắt bị mất trộm

Có hay không hành vi lừa đảo?

Người mà ông Richard tố cáo là vợ chồng ông L.H.L và bà D.M.H ngụ tại P.An Lạc, Q.Bình Tân TP.Sài Gòn.

Theo đơn tố cáo, ông Richard đến Việt Nam làm ăn và quen biết với vợ chồng ông L.H.L, thuê nhà của ông L.H.L đường 3A, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân để làm việc từ tháng 10-2006. Trong quá trình đó, ông L.H.L ngõ ý muốn bán căn nhà này với giá 180.000 USD.

Hai bên đã lập thỏa thuận bán nhà và ông Richard thanh toán tiền đầy đủ. Do thời điểm đó, người nước ngoài chưa được đứng tên nhà nên ông Richard cũng đồng ý cho vợ chồng ông L.H.L đứng tên dùm. Nhưng cho đến nay, luật đã cho chuyển quyền sử dụng nhà nhưng ông L.H.L vẫn không thực hiện và có ý đồ chiếm đoạt.

Ông Richard tặng quà cho học sinh nghèo tại vùng lũ Hà Tĩnh

Cũng từ sự quen biết đó, tháng 10/2007, vợ chồng ông L.H.L và ông Richard cùng nhau góp tiền mua chung thửa đất tại đường số 8, P.Trường Thanh, Q9 với giá hơn 330.000USD. Đến tháng 3/2008, hai bên lại tiếp tục mua thêm một thửa đất sát bên cạnh thửa đã mua trước đó với giá 200.000 USD.

Do thời điểm này kinh doanh bất động sản đang phát sinh lãi nên ông Richard và vợ chồng ông L.H.L lại một lần nữa hùn tiền mua một khu đất có diện tích 5ha tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh giá hơn 9,3 tỷ đồng. Tháng 2/2009, họ lại góp tiền mua chung một bất động sản tại số 542 Hồ Ngọc Lãm P.Bình Trị Đông giá 2 tỷ đồng để mở quán cà phê Windsong.

Toàn bộ 4 bất động sản nói trên, mỗi bên đều hùn vào 50% có giấy xác nhận rõ ràng và đã nêu rõ nếu có bất trắc xảy ra với ông Richard thì các con của ông hiện đang ở Mỹ sẽ được hưởng phần tài sản ông đã góp vốn mua chung do vợ chồng ông L.H.L đứng tên và ông Richard giữ toàn bộ giấy tờ gốc.

Vẫn theo đơn, tháng 8/2009, vợ chồng ông L.H.L mượn của ông Richard số tiền 150.000USD để xây dựng văn phòng. Trong thời gian này vì hai bên có nhu cầu mở rộng quán cà phê Windsong nên mỗi người góp 50% vào để đầu tư mua sắm trang thiết bị cho quán. Số tiền hùn của Richard được trừ dần vào khoản 150.000USD mà vợ chồng ông L.H.L mượn.

Theo ông Richard thì bắt đầu thời điểm này, vợ chồng ông L.H.L bắt đầu có những việc làm khó hiểu như không bao giờ công khai tài chính với đối tác. Không những thế, tháng 10/2009, họ còn mượn thêm 30.000USD của Richard và hứa trả trong 3 tháng, nhưng mới chỉ trả được 10.000USD, số tiền còn lại đến nay vẫn chưa thanh toán, và từ đó đến này Richard không được chia một đồng nào từ lợi huận của việc kinh doanh này.

“Nốt thắt” từ vụ mất két sắt bí ẩn

Theo ông Richard: trong quá trình ở tại căn nhà số 5 đường 3A, toàn bộ hồ sơ về chứng từ tài liệu cá nhân và kể cả biên lai hợp tác làm ăn giữa hai bên, biên nhận mượn tiền, giấy tờ nhà để trong két sắt đã bị kẻ gian phá két lấy mất hết vào tháng 5/2010, trong một lần ông đi du lịch.

Sự việc mất trộm được công an phường lập biên bản, nhưng đến nay vẫn chưa có câu trả lời. Sau đó, hai bên đã ký lại toàn bộ các văn bản về các thỏa thuận hợp tác làm ăn nói trên để làm căn cứ, cũng như nêu rõ việc thừa kế của hai người con của ông Richard đang ở Mỹ.

Ông Richard tặng quà cho học sinh tại tỉnh Hà Tĩnh

Kể từ vụ mất giấy tờ trong két sắt, ông Richard đã bắt đầu cảm thấy ông L.H.L “không ổn” như: tìm cách lánh mặt ông Richard, hứa chuyển trả tiền cũng không thực hiện. Richard tìm cách liên lạc, điện thoại giải quyết vấn đề còn tồn tại đều thất bại.

May mắn cho người đàn ông đến từ Mỹ là các thỏa thuận ký xác nhận lại sau vụ mất két sắt, Phiếu chuyển tiền gần 1 triệu USD từ US Bank vào tài khoản của bà D.M.H vẫn được ngân hàng lưu giữ.

Về vấn đề này, ông L.H.L cho biết: hai bên có hợp tác làm ăn nhưng đã giải quyết dứt điểm. Về những bản thỏa thuận mua chung tài sản như nêu trên do ông Richard giữ thì ông L.H.L đã chứng minh bằng một “Bản cam kết” ký ngày 25/10/2011 do ông Richard viết với nội dung: “Căn nhà số 5 đường 3A, hai thửa đất ở P.Trường Thanh Q9, căn nhà 542 Hồ Ngọc Lãm cũng như khu đất ở xã Vĩnh Lộc A huyện Bình Chánh như các thỏa thuận trên nêu đều là tài sản của ông L.H.L và bà D.M.H. Các bản ký thỏa thuận thừa kế cho con trai và con gái của ông Richard là do anh L.H.L và chị D.M.H giúp đỡ để hai con tôi ở Mỹ không nghi ngờ về việc tôi dùng tiền kinh doanh bị thua lỗ mấy năm qua”.

Tuy nhiên khi phóng viên đối chiếu “bản cam kết” của ông L.H.L cung cấp thì ông Richard cho rằng: “đây là văn bản do vợ chồng ông L.H.L giả mạo để chiếm đoạt tài sản. Tôi không bao giờ ký một văn bản nào như vậy bởi văn bản viết bằng tiếng Việt tôi không hiểu. Về phần họ tên của tôi trong văn bản này cũng đã viết sai”.

Ông Richard còn lập luận rằng: “Nếu tôi nhờ vả thì tại sao tôi lại giữ toàn bộ bản gốc của những thỏa thuận do vợ chồng ông L.H.L ký? Có ai đưa tài sản của mình ra để làm thừa kế cho một người khác không”!. Các thửa đất mua chung sau này đã được vợ chồng ông L.H.L sang tên bán cho nhiều người và thế chấp ngân hàng.

Theo luật sư, vấn đề này sẽ được giải quyết một cách rõ ràng khi CQĐT làm rõ các nội dung: Các biên lai Richard chuyển vào tài khoản của D.M.H gần 1 triệu USD vào thời điểm nào và dùng để làm gì? Richard lưu giữ các hồ sơ gốc, sổ đỏ của các tài sản hai bên mua chung được giữ trong két này; Tháng 5/2010, két sắt này bị trộm, két sắt bị phá, không có dấu hiệu ổ khóa cửa bị phá, công an P. Bình Trị Đông B đã lập biên bản, nhưng tại sao sau đó ông L.H.L lại có những giấy tờ này để cầm cố ngân hàng và mua bán với nhiều người khác; Căn nhà số 5, đường 3A hiện ông Richard đang ở đã được L.H.L bán cho một người khác, hiện đang tranh chấp. Gia đình Richard luôn bị khủng bố, đe dọa bởi những đối tượng giang hồ như hăm dọa, khóa cửa bên ngoài, gây sự… khiến họ rất bất an, cần được bảo vệ đến khi cơ quan chức năng có kết luận cuối cùng.

Hiện tại, ông Richard đã nhờ đến Tổng lãnh sự Mỹ tại TP.Sài Gòn, đề nghị các cơ quan chức năng của Việt Nam giúp đỡ làm sáng tỏ vụ việc, lấy lại tài sản hợp pháp của mình.

T.Hà

