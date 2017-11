Bị bắn ít nhất 5 phát đạn vào người, anh lính Bắc Hàn có hy vọng sống sót tại Nam Hàn

Hình bác sĩ Lee Cook-jong được ghép với hình người lính trong phòng giải phẫu. Bác sĩ nói rằng những cuộc giải phẫu sẽ tiếp tục trong 10 ngày tới để cứu người lính này. (Mirror)



SEOUL - Một quân nhân Bắc Hàn đã phấn đấu cho mạng sống của anh, với sự trợ giúp của các bác sĩ ưu tú nhất tại Nam Hàn. Trong một vụ chạy tìm tự do ly kỳ như phim Hollywood, người lính được giấu tên này đã liều lĩnh bung chạy qua vùng phi quân sự để tìm đến miền Nam vào chiều thứ Hai. Hàng chục phát đạn từ các quân nhân Bắc Hàn đã bắn theo anh, với ít nhất năm viên đạn đã ghim vào trong người anh lính này, nhưng anh đã lết chân qua được biên giới, nấp đằng sau một cấu trúc của quân đội miền nam và được những người lính Nam Hàn và lính Mỹ mau chóng đến cứu.



Trong ngày thứ Ba, người lính Bắc Hàn đã ở trong tình trạng nguy kịch sau khi trải qua mấy cuộc giải phẫu. Chính phủ và quân đội Nam Hàn cho biết các bác sĩ hy vọng sẽ cứu được anh ta, mặc dù anh bị thương rất nặng.



Ông Suh Uk, một sĩ quan cao cấp của Nam Hàn, đã thông báo cho các viên chức chính phủ được biết về chuyện gì đã xảy ra trong cuộc đào tị thập tử nhất sinh này. Ông nói, "Cho đến sáng nay, chúng tôi được biết anh ấy đã bất tỉnh và không thể tự thở, nhưng anh có thể được cứu mạng."



Cho đến chiều thứ Ba, năm viên đạn đã được gắp ra từ cơ thể của người lính, còn lại chừng hai viên ở trong đó, theo ông Suh cho biết thêm.



Ông Lee Cook-jong, bác sĩ giải phẫu phụ trách điều trị cho người lính, nói với các phóng viên vào ngày thứ Ba rằng tình trạng của anh rất nguy kịch, vì bị tổn thương đường ruột do đạn gây ra. Ông Lee là một bác sĩ giỏi hàng đầu và được máy bay đưa tới bệnh viện để giải phẫu cấp tốc cho người lính đang còn được giấu kín tên tuổi này.



Theo lời tường thuật của ông Suh, người lính Bắc Hàn đã lái xe chạy tới phía biên giới với ý định vượt lằn ranh. Thế nhưng khi chạy vào trong vùng phi quân sự thì xe bị lọt xuống một đường mương và một bánh xe bị rớt ra ngoài, khiến người lính phải bỏ lại xe để chạy bộ dưới mưa đạn bắn tới tấp từ năm người lính Bắc Hàn.



Dựa theo hình ảnh được xem từ máy thâu hình, phía miền nam cho biết năm quân nhân Bắc Hàn đã bắn khoảng 40 phát đạn nhắm vào người lính đào tẩu. Trong những khẩu súng bắn theo có cả súng AK-47. Tuy bị đạn ghim vào người, kể cả mấy viên xuyên vào bụng, người lính vẫn cố gắng chạy về phía miền nam.

Trong một cuộc họp báo vào ngày thứ Ba, ông Roh Jae-cheon, một phát ngôn viên của Hội Đồng Tham Mưu Liên Quân Nam Hàn, nói rằng quân đội Bắc Hàn đã hành động khi nhận thấy có người lái một chiếc xe 4WD (xe dẫn động bốn bánh) đang chạy một mình về phía biên giới.



Người lính đã nấp sau một cấu trúc của Nam Hàn tại Khu Vực An Ninh Chung (JSA), nằm trong vùng phi quân sự giữa Bắc Hàn và Nam Hàn. Trong một văn bản riêng rẽ, Bộ Tư Lệnh Liên Hiệp Quốc (UNC) cho biết người lính đã được giải cứu bởi các quân nhân Nam Hàn và Hoa Kỳ tại biên giới.



Theo giới chức Hội Đồng Tham Mưu Liên Quân cho biết, người lính được tìm thấy nằm ngã gục trong một đống lá đổ. Ba người lính Nam Hàn đã phải trườn trên bụng, bò tới chỗ người lính nằm để kéo anh ta qua bên ngày biên giới.



Người lính không mang vũ khí trên người và được đưa đi giải phẫu trong khi vẫn mặc một bộ quân phục với cấp bậc thấp. Ông Suh cho biết các viên chức Nam Hàn vẫn còn phải xác định chính xác người lính đó đến từ nơi nào và có ý định gì khi liều mạng chạy như vậy.



Người lính được máy bay trực thăng chở đến một bệnh viện ở phía nam thủ đô Hán Thành để giải phẫu khẩn cấp. Một bác sĩ điều trị nói rằng anh đã bị bắn trúng ít nhất sáu phát và bị thương nặng ở bụng.

Bác sĩ Lee Cook-Jong nói với các phóng viên, "Anh ấy có ít nhất sáu vết thương trên người, và vết thương ghim sâu ở bụng là nặng nhất."



Bác sĩ Lee có nói thêm về những cuộc giải phẫu sắp tới, "Chúng tôi sẽ phải vượt qua những thời điểm hết sức quan trọng trong vòng 10 ngày tới."



Một vết thương ở bụng đã ảnh hưởng đến bảy bộ phận trong cơ thể của người lính.

Trong văn bản của UNC, ủy ban đình chiến quân sự của Liên Hiệp Quốc nói rằng họ đã thông báo cho quân đội Bắc Hàn biết rằng người lính được tìm thấy ở cách Giới Tuyến Quân Sự chừng 50 mét về phía nam, và đang được giải phẫu vì những vết thương do trúng đạn.



Ông Suh cũng cho biết rằng sau đó trong ngày thứ Hai, qua loa phóng thanh lắp đặt tại biên giới, Nam Hàn thông báo cho Bắc Hàn về người lính và cuộc điều trị tiếp tục cho anh ta.



Theo Bộ Tư Lệnh Liên Hiệp Quốc cho biết, một cuộc điều tra về sự việc xảy ra hôm thứ Hai đang diễn ra.

Không có du khách nào hiện diện vào thời điểm đó, bởi vì các tua du lịch không hoạt động trong ngày thứ Hai.



Đây là lần đầu tiên tính từ năm 2007, một người lính Bắc Bàn chạy thoát băng qua khu vực JSA, theo Bộ Trưởng Quốc Phòng Nam Hàn Song Young-moo cho biết. Ông cũng có mặt tại quốc hội, nói rằng đây là lần đầu tiên những người lính Bắc Hàn bắn vào phía Nam Hàn của JSA, khiến cho một số nhà lập pháp than phiền rằng lẽ ra quân đội Nam Hàn cũng nên bắn lại phía miền Bắc.



Ông Roh nói rằng không có người lính nào của Nam Hàn hoặc Hoa Kỳ bị thương trong vụ này. Một viên chức Bộ Quốc Phòng nói rằng quân đội Bắn Hàn đã không có những chuyển động bất thường nào trong ngày thứ Ba.



Vào năm 1984, một công dân Nga Sô chạy qua biên giới từ Bắc Hàn xuống miền Nam ở Panmunjom trong một nỗ lực đào thoát, gây ra một trận bắn nhau giữa hai bên, giết chết và gây thương cho một số binh lính ở cả hai bên.



Những người lính Bắc Hàn cũng từng dùng búa rìu chém chết hai người lính Mỹ tại Panmunjom (Bàn Môn Điếm) vào năm 1976. Lúc đó mấy người lính Bắc Hàn đã tìm cách tỉa những cành lá của một thân cây.