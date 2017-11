Bị bắt giữ vì ‘ăn’ 36 tấn than

Ngày 4/11, Công an TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng là Phạm Văn Toàn (SN 1987, trú tại tổ 1, khu Bắc Sơn, phường Cẩm Sơn, TP.Cẩm Phả), là công nhân phân xưởng vận tải 2, công ty CP Than Cọc 6 và Huỳnh Duy Thư (SN 1975, trú tại tổ 5, khu Cao Sơn 3, phường Cẩm Sơn, TP.Cẩm Phả), để làm rõ hành vi trộm cắp than.

Than của công ty CP Than Cọc 6 bị các đối tượng trộm cắp

Theo tài liệu điều tra, ngày 27/10, tại đường công vụ công ty CP Than Cọc 6, Công an TP.Cẩm Phả phát hiện 1 xe ô tô của công ty CP Than Cọc 6 vận chuyển 36 tấn than không có giấy tờ hợp lệ.

Tại cơ quan công an, lái xe Huỳnh Duy Thư khai nhận đã lấy số than trên từ khai trường của công ty rồi lái xe lên vị trí đầu khu vực bơm nước rửa xe của phân xưởng vận tải 2, sau đó dùng nước rửa xe xối vào số than trên cho chảy xuống suối nhà dân gần đó để lấy đi tiêu thụ.

Hiện tại, Công an TP.Cẩm Phả đang tiến hành truy bắt các đối tượng khác có liên quan, lập hồ sơ, xử lý theo luật định.

Minh Sơn