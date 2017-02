Bị bắt sau 24 năm tạt a-xít vào người tình

Bà Đậm trốn suốt 24 năm sau khi tạt a-xít vào ông Sáu vì ghen.



VĨNH LONG - Cơ quan cảnh sát điều tra tại huyện Long Hồ đã bắt bà Đặng Thị Đậm, 60 tuổi, ngụ xã An Bình. Bà này đã trốn 24 năm vì bị truy nã tội cố ý gây thương tích cho người khác. Nạn nhân là một ông hàng xóm. Bà Đậm bị bắt hôm thứ Hai vừa qua.



Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 6 giờ sáng ngày 14 tháng 6, 1993, bà Đậm (lúc đó được 36 tuổi) mang một bình đựng chất a-xít đi tìm ông Phạm Văn Sáu, lúc đó được 32 tuổi và nay đã 56 tuổi, ngụ cùng xã để giải quyết một chuyện mà hồ sơ ghi là “mâu thuẫn tình cảm.”



Trong lúc nói chuyện, vì ghen tuông nên bà Đậm đã cầm can a-xít tạt thẳng vào người ông Sáu rồi bỏ trốn. Ông Sáu được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu với tỷ lệ thương tật 97% bên ngoài cơ thể.



Vào ngày 5 tháng 7, 1993, công an huyện Long Hồ ra quyết định truy nã bà Đậm. Từ đó đến nay đã 24 năm trôi qua. Đến ngày thứ Hai, 20 tháng 2, 2017 vừa qua, họ bắt được bà Đậm, bằng một cách nào đó mà công an không cho biết.



Tại cơ quan công an, bà Đậm khai rằng bà đã trốn lên thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, lấy chồng và thay tên đổi họ.



Về phần nạn nhân, ông Sáu đã được điều trị tại Bệnh Viện Chợ Rẫy, Sài Gòn trong hơn ba tháng.

Ông may mắn thoát chết nhưng hai mắt đã mù vĩnh viễn, trên người để lại nhiều thương tật.

Tai họa ập đến đã khiến ông mất việc làm, gia đình phải bán ruộng vườn để chữa trị cho ông rất tốn kém trong thời gian dài.



Khi nghe tin bà Đậm bị bắt, ông không mong gì hơn là tòa hãy xử bà theo đúng luật.