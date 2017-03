Bị bắt vì biểu tình phản đối nạn ấu dâm bị bao che

Biểu tình bên ngoài tại trường tiểu học Lương Thế Vinh ở Thủ Đức ngày thứ Năm. (GNsP)



Một nhóm công dân yêu cầu giới chức cầm quyền điều tra làm rõ, truy tố, xét xử những người bị tình nghi có dấu hiệu dâm ô, lạm dụng tình dục đối với trẻ em. Tuy nhiên, những người có chức năng đã xua đuổi, thậm chí bắt và câu lưu họ tại đồn công an vào ngày thứ Năm.



Theo tin của Tin Mừng Cho Người Nghèo (GNsP), tại trường tiểu học Lương Thế Vinh ở Thủ Đức, nơi tình nghi có một bé gái bị xâm hại thân thể, một số bà mẹ cầm các băng rôn biểu ngữ với nội dung: “Ấu dâm là tội ác,” “Phản đối bao che kẻ ấu dâm,” “Hãy lên tiếng để bảo vệ chính con em chúng ta.” Nhưng công an, an ninh mặc thường phục xông vào giải tán và bắt đi hai bà mẹ.



Cũng tại Sài Gòn, trên đường Ngô Thời Nhiệm, Quận 3, một số bạn trẻ cũng cầm các băng rôn biểu ngữ kêu gọi nhà chức trách nghiêm trị những kẻ phạm tội ấu dâm.





Một trẻ vị thành niên tên Phát chia sẻ đã từng là nạn nhân của hành vi lạm dụng tình dục trẻ em, bạn sống trong sự sợ hãi và mặc cảm. Khi có trí khôn bạn tìm hiểu sự việc và quyết định lên tiếng.



Phát nói với GNsP, “Ấu dâm là một tội ác. Em từng là nạn nhân của vụ xâm hại này nhưng lúc đó em không lên tiếng, nhưng khi lớn lên, em thấy đây là một tội ác nên em lên tiếng để con cháu của em sau này không bị rơi vào giống như em.”



Trong ngày thứ Năm, 16 tháng 3, có hai người mẹ cầm biểu ngữ phản đối hành vi ấu dâm bị công an quận Thủ Đức bắt, đưa về đồn công an và câu lưu. Bạn trẻ Phát lên án hành vi sai trái của giới chức cầm quyền, khi người dân có quyền lên tiếng bày tỏ quan điểm trước các vấn nạn xã hội với ước mong xã hội thay đổi và trở nên tốt hơn.



Cách đây mấy ngày, tại Hà Nội, trước “Ủy Ban Bảo Vệ Bà Mẹ, Trẻ Em,” một số phụ nữ cũng cầm biểu ngữ lên án hành vi ấu dâm và yêu cầu nhà cầm quyền điều tra, truy tố và đưa ra xét xử những người có hành vi phạm tội này.



Trong thời gian vừa qua, tình trạng lạm dụng tình dục trẻ em được dư luận quan tâm và lên án mạnh, khi một số gia đình nạn nhân sống ở Hà Hội, Thủ Đức, Vũng Tàu đồng loạt lên tiếng phản đối. Đặc biệt, các gia đình nạn nhân phẫn nộ trước sự thờ ơ của giới chức địa phương đã không giải quyết một cách thỏa đáng khi họ gửi đơn tố cáo, yêu cầu xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.



Trước áp lực của dư luận, cùng ngày thứ Năm,16 tháng 3, 2017, công an Hà Nội đã chính thức ra quyết định khởi tố ông Cao Mạnh H., kẻ bị tình nghi có dấu hiệu dâm ô một bé gái 8 tuổi ở quận Hoàng Mai.



Về vụ dâm ô trẻ em ở Vũng Tàu cũng được công tố viện tối cáo yêu cầu công an thành phố ra quyết định khởi tố ông Nguyễn Khắc Thủy với tội dâm ô 9 em gái sống trong khu chung cư của ông. Ông Thủy này là một đảng viên Cộng Sản và từng giữ chức giám đốc Ngân Hàng Nhà Nước tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.