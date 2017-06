Bị bón từ lúc chào đời, nay được bác sĩ cắt ruột lấy ra 28 pound... phân

Bác sĩ cắt phần đường ruột bị nghẽn phân trong bụng của một thanh niên trong suốt 22 năm. (AsiaWire)Đây là một câu chuyện hy hữu chưa từng thấy trên năm châu hoặc bốn biển, chưa từng có ai kể lại hoặc chưa từng được ghi lại trong bộ "Ngàn Lẻ Một Đêm." Chuyện kể về một chàng trai Hoa Lục 22 tuổi, từ lúc chào đời tới nay, không hề có một ngày dễ chịu vì bị bệnh... táo bón. Theo lời thân mẫu của anh ta, mỗi khi thấy con trai bón quá, bà cho chàng uống thuốc "nhuận trường" nhưng kết quả không đáng kể.Gần đây, một nhóm bác sĩ ở Thượng Hải biết chuyện của thanh niên này, lấy làm tội nghiệp bèn đề nghị chữa bệnh cho anh miễn phí. Họ rạch bụng anh, cắt đi một đoạn ruột già dài 30 inch (0.76 mét) đang sưng phồng lên vì bị nhiễm trùng, lấy ra ngoài tổng cộng 28 pound (12.7 kg) phân mà anh tích lũy trong suốt 22 năm của cuộc đời.Theo lời kể của Bác sĩ Yin Lu thuộc Bệnh Viện Nhân Dân số 10 ở Thượng Hải, chàng trai - nhóm bác sĩ không công bố danh tính - có cái bụng trương phồng và nặng nề như một bà bầu đã quá ngày nở nhụy khai hoa. Nhìn cái bụng mà ai cũng sợ, vì họ cho rằng cái bụng có thể nổ tung vào bất cứ lúc nào.Nhưng ca mổ kéo dài ba giờ thật xứng đáng với công khó: nhóm bác sĩ không những loại bỏ được đoạn ruột già đang vị viêm tấy của bệnh nhân, mà kèm theo đó là một bọc phân khổng lồ tỏa mùi khắp cả gian phòng mổ.Bác sĩ cho biết khi được đưa vào bệnh viện, bệnh nhân yếu tới mức không thể nói thành câu. Bụng anh phình to ra như cái trống, làm cho lớp da căng mỏng dính và sáng bóng. Các tĩnh mạch dưới da anh cũng bị viêm rất trầm trọng.Đối với hầu hết mọi người, việc tiêu thụ nhiều chất xơ là một động tác nhằm giúp tống chất bã ra ngoài một cách nhanh chóng. Nhưng trường hợp của anh này lại khác. Anh sử dụng thuốc nhuận trường suốt cuộc đời mà không hề có kết quả. Thuốc nhuận trường được cho là hoạt động tốt nếu ruột của anh vẫn làm việc bình thường.Hơn nữa, song thân của chàng trai này không tin rằng trường hợp của anh là nghiêm trọng, vì vậy anh không hề nhận được sự trợ giúp y tế cần thiết khi còn nhỏ.Nhóm bác sĩ cho biết chàng trai này bị bệnh Hirschsprung từ lúc chào đời. Đây là căn bệnh bẩm sinh vì phần ruột già bị thiếu một số dây thần kinh cần thiết.Đối với người bình thường, ruột co bóp liên tục và đều đặn nhờ các hạch thần kinh ở thành ruột điều khiển, tạo ra nhu động. Đối với người bị bệnh Hirschsprung bẩm sinh trong tiến trình phát triển bào thai, một đoạn ruột già thường không có các hạch thần kinh, khiến nhu động ruột bị mất đi, phân không thể bị đẩy ra ngoài được.Bác sĩ Lisa Ganjhu là chuyên gia về khoa dạ dày ruột tại tại bệnh viện NYU Langone, giải thích ở trẻ sơ sinh bình thường, sau khi chào đời, trẻ sẽ đi phân su. Nếu trẻ bị mắc bệnh, trẻ không thể đi tiêu trong ngày đầu hoặc ngày thứ nhì sau khi sinh. Triệu chứng dễ thấy là đầy hơi, trướng bụng, tiêu chảy, nôn mửa, bụng bị trướng to. Vì vậy, nếu trẻ sơ sinh không thể đi tiêu trong vòng 48 giờ sau sinh, đó là dấu hiệu bị bệnh Hirschsprung.Ở Hoa Kỳ hiện nay có khoảng 5,000 người mắc bệnh Hirschsprung. Tỷ lệ bé trai mắc bệnh cao gấp 5 lần so với bé gái. Trẻ em bị hội chứng Down và các bệnh tim bẩm sinh cũng có nguy cơ cao mắc bệnh Hirschsprung.Giải phẫu là phương pháp điều trị hiệu quả nhất đối với bệnh Hirschsprung. Ca mổ thường được thực hiện theo hai bước. Bước 1, loại bỏ hần ruột bị bệnh. Bước 2, nối phần ruột lành (có dây thần kinh hoạt động) vào trực tràng và hậu môn.Sau ca mổ, hầu hết bệnh nhân có thể đại tiện bình thường và không có biến chứng kéo dài. Tuy nhiên, có một số trường hợp có thể tiếp tục có triệu chứng táo bón và các vấn đề khác.