(VienDongDaily.Com - 01/02/2017)

Ông Nguyễn Văn Xuân - phó ban quản lý đền Quang Trung cho biết lễ kỷ niệm 228 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa do ủy ban thành phố Vinh tổ chức, phía đền không cấp phù hiệu cho các xe công này.

Hàng loạt xe công tại đền Quang Trung sáng thứ Tư. (TT Online)



NGHỆ AN - Mặc dù không có phù hiệu phân công nhiệm vụ nhưng nhiều xe công vẫn đi lễ tại đền thờ Hoàng đế Quang Trung, thành phố Vinh vào sáng thứ Tư (tức mùng 5 Tết Đinh Dậu). Tại bãi đậu xe dưới chân đền thờ Quang Trung có hàng chục chiếc xe bảng xanh.



Để đảm bảo an ninh trật tự, tránh ùn tắc giao thông khi du khách đổ về đền thờ Quang Trung, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Vinh lập một chốt barie ngay dưới chân núi Dũng Quyết đường lên đền thờ.



Các du khách buộc phải gửi xe máy, xe hơi ở chân núi rồi đi bộ với quãng đường gần 3km hoặc thuê xe ôm với giá 20.000 đồng/lượt (tương đương $1 Mỹ kim). Nhiều du khách đi lễ đền đầu năm đều bất ngờ khi thấy xe bảng xanh ở bãi gửi xe nhưng lại không có phù hiệu làm nhiệm vụ.



Một tài xế xe bảng xanh vừa nổ máy xe cho biết sáng nay nhận nhiệm vụ chở lãnh đạo đi lễ do được ban tổ chức mời nhưng… để quên phù hiệu xe ở cơ quan.



Ngoài một chiếc xe có phù hiệu kiểm tra lễ hội của sở văn hóa-thông tin và du lịch tỉnh Nghệ An thì hơn 10 chiếc xe bảng xanh từ 4-12 chỗ ngồi khác đều không có bất kỳ phù hiệu làm nhiệm vụ nào. Đáng chú ý, tại bãi đỗ xe còn có xe kiểm tra lễ hội của sở văn hóa-thông tin và du lịch Hà Tĩnh dù đền Quang Trung ở địa phận tỉnh Nghệ An.



Theo công điện của ủy ban tỉnh Nghệ An về thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 yêu cầu cán bộ lãnh đạo sở, ban, ngành, địa phương không tham dự lễ hội nếu không được phân công; cán bộ, công chức, viên chức không tham dự lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công tham dự lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ, công vụ.



Chiều 1-2, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Lê Đức Cường - chánh văn phòng ủy ban tỉnh Nghệ An - cho biết theo công điện của ủy ban tỉnh nghiêm cấm việc cán bộ, lãnh đạo sử dụng xe công dịp lễ hội nếu không được phân công nhiệm vụ và nếu xe công đến lễ hội phải có phù hiệu do ban tổ chức mời cấp riêng.