Bị con bọ quýt bay vào miệng, em bé suýt chết

SÀI GÒN - Một bé trai đã được chuyển từ Cần Thơ lên Sài Gòn, để chữa trị cấp tốc sau khi em bị nghẹt thở bởi một con bọ cánh cứng (hay bọ quýt) vô tình bay vào miệng. Em bé này đã suýt chết. Con bọ đã sống trong đường thở của em bé khoảng tám tiếng đồng hồ trước khi chết.





Bé Thành đã thoát hiểm ngày thứ Năm. (Hà Nội Mới)



Các bản tin địa phương cho biết vào ngày 2 tháng 6 vừa qua, bé Nguyễn Văn Chí Thành, 8 tháng, sống tại thành phố Cần Thơ đã được chuyển từ bệnh viện đa khoa Cần Thơ lên bệnh viện Nhi Đồng 1 trong tình trạng có một dị vật trong đường thở, bệnh nhi suy hô hấp nặng, đã được đặt nội khí quản.



Bác sĩ Nguyễn Thế Huy, Phó Khoa Tai Mũi Họng tại Nhi Đồng 1 cho biết, bé trai được đưa đến cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Bác sĩ này nói, "Bé không thể tự thở mà phải dùng máy thở trong suốt quá trình vận chuyển từ Cần Thơ đến Sài Gòn. Tình hình rất xấu."



Gia đình cho biết tai nạn xảy ra tại nhà. Khi thấy con bọ cánh cứng bay vào nhà, cô Nguyễn Thị Hồng Giao, mẹ của bé trai này, liền xua đuổi con bọ. Tuy nhiên, con bọ cánh cứng đã đậu vào tay em bé. Người mẹ chưa kịp đuổi thì con côn trùng đã bay thẳng vào miệng bé Thành.



Thấy con quýt chui vào miệng con, người mẹ hoảng hốt đưa tay vào miệng móc ra nhưng không được. Bé ho sặc sụa vài phút thì người tím ngắt vì thiếu dưỡng khí.



Cô Giao kể, “Theo phản xạ tôi lấy tay móc con bọ ra nhưng không ngờ càng móc thì con bọ càng rớt xuống sâu hơn, khi thấy con có dấu hiệu tím tái, khó thở, tôi sợ quá đưa con đi cấp cứu liền.”



Gia đình đã đưa em bé đến bệnh viện Cần Thơ. Tại đây, các bác sĩ phải đặt nội khí quản cho bé thở và lập tức chuyển em bé đến bệnh viện Nhi đồng 1.





Xác con bọ cánh cứng được tìm thấy trong đường thở của em bé.



Tại bệnh viên Nhi Đồng thì bác sĩ cho biết cách xử trí của người mẹ có thể đã khiến con vật chui vào sâu hơn trong đường thở. Vì vậy các bác sĩ phải dùng các dụng cụ soi đường thở. Họ tìm thấy rải rác các bộ phận đầu, thân và cánh của con côn trùng.



"Trước khi chết, con vật đã bò khắp nơi khiến khí quản tổn thương nghiêm trọng. Ngoài ra chất acid tiết ra từ con bọ quýt đã khiến đường thở bị phỏng và nhiều đàm nhớt," bác sĩ Huy cho biết.



Phải qua hai đợt phẫu thuật, các bác sĩ bới gắp được hết thảy con kim quýt dài gần 2 cm ra ngoài. Đây là loại bọ cánh cứng, chân cứng rất nguy hiểm khi bay vào đường thở.



"May mắn bé nhập viện kịp thời vì chỉ cần chậm chừng vài phút, bệnh nhân đã có thể chết,” ông Huy cho biết.



Còn bác sĩ Nguyễn Phan Nguyên thì cho biết thêm rằng đường thở của bệnh nhi này bị phù nề rất nặng, bên trong khí quản bị con bọ quýt gây bít đường thở.



Ông Nguyên nói, “Sở dĩ niêm mạc đường thở của bé bị phụ nề là do con bọ quýt này chui vào đường thở và tiết ra axít làm phỏng đường thở. Nó đã sống trong khí quản của bé khoảng tám tiếng đồng hồ, tiết ra những chất làm đầy lòng khí quản, làm dơ lòng khí quản và gây phù nề ở đây.”



Trước tình hình trên, các bác sĩ đã tiến hành nội soi gắp con côn trùng này ra khỏi đường thở.

Tuy nhiên theo bác sĩ Nguyên, do con côn trùng này nằm trong khí quản khá lâu nên cơ thể rất mềm, xốp, chỉ gắp được một nửa thân và bụng, còn phần đầu và mình chạy tuột xuống phía dưới ở phần thấp của khí quản.



Sau khi gắp được một phần con côn trùng, bác sĩ Nguyên cho biết đã giải quyết được phần nào đường thở cho bé, nồng độ dưỡng khi đạt 99%. Bé đã vượt qua cơn nguy hiểm. Sau đó bệnh nhi tiếp tục được theo dõi, điều trị kháng sinh khoảng hai ngày, các bác sĩ nhận thấy đường thở của bé đã ổn định nên tiến hành gắp lại lần thứ hai để lấy hết con côn trùng ra khỏi đường thở của bé.



Cho đến chiều thứ Năm, tình trạng sức khỏe của bé Thành đã dần ổn định, tuy nhiên em vẫn phải nằm viện thêm một hoặc hai ngày, để được tiếp tục theo dõi những vết nội thương trong phổi.

Nhân vụ này, bác sĩ khoa Tai Mũi Họng tại Nhi Đồng 1 cho biết, "Ở trường hợp này, nếu người mẹ bình tĩnh vỗ lưng ấn ngực, dị vật đã có thể được sặc ra ngoài."