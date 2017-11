Bị công an bắt, được trả về với xác bầm tím, bị chích điện

Người nhà cho xem những vết bầm trên lưng của Nguyễn Ngọc Nhân. (Zing)



TIỀN GIANG - Thêm một vụ thường dân bị thiệt mạng mà không rõ lý do tại sở công an, và như hầu hết trong những trường hợp tương tự, công an đều chối tội. Vụ bạo lực mới nhất từng được các báo trong nước loan tin, và nay được ghi thêm trên mạng Dân Làm Báo vào ngày thứ Bảy như dưới đây.



Một nạn nhân mới của chế độ công an trị là anh Nguyễn Ngọc Nhân, 29 tuổi, ngụ tại xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông, đã tử vong sau khi bị công an bắt giam. Nhìn những vết bầm tím trên thân thể của nạn nhân, bất kỳ ai cũng nghĩ đó là kết quả của màn tra tấn khảo cung. Thế nhưng những kẻ thủ ác (công an cộng sản Tiền Giang) lại cho rằng nạn nhân tử vong do nhồi máu cơ tim.



Sự việc xảy ra vào sáng thứ Năm, ngày 16/11, khi anh Nhân đi uống cà phê, mãi đến khuya gia đình không thấy về. Cho đến 2 giờ sáng thứ Sáu, ngày 17/11, công an xã báo cho ông Nguyễn Ngọc Tân (cha của nạn nhân) lên bệnh viện đa khoa huyện Tân Phú Đông vì con ông tử vong hồi 5 giờ chiều ngày 16/11.

Ông Nguyễn Ngọc Tân, 66 tuổi, cho biết, "Công an nói nó chết là do tai biến. Tôi tưởng con tôi chết là do bệnh lý nên mới nhận xác về chôn cất. Lúc thay đồ tẩm liệm, người nhà thấy trên tay, chân có nhiều vết thương như còng xiết, nhiều dấu như bị điện chích, bầm tím gần hết cả lưng."



Trước những nghi vấn về cái chết của anh Nhân, gia đình đã mời công an xã đến nhà nhưng không một ai đến. Thế nhưng hàng xóm cho hay họ thấy công an xã lảng vảng hỏi thăm một số người gần nhà nạn nhân xem gia đình đã chôn cất anh Nhân chưa.



Chị Phạm Thị Ngọc Hân, cháu anh Nhân thắc mắc, "Tôi tìm hiểu thì được biết công an huyện bắt cậu Nhân lúc 4 giờ chiều 16-11. Còn cậu Nhân bị bắt lý do gì, gia đình không ai biết. Đến gần sáng nay, công an xã mới kêu xuống bệnh viện huyện, nói cậu Nhân chết chiều hôm qua. Bạn bè nói mới biết là cậu Nhân chỉ bị bắt một mình chứ không có ai bị bắt chung."



Trong ngày 17/11, ông Nguyễn Ngọc Tân đã làm đơn yêu cầu công an tỉnh Tiền Giang làm rõ trường hợp con ông tử vong sau khi bị công an bắt nhưng trên người có nhiều vết thương.



Sau đó công an huyện Tân Phú Đông đã có biên bản trả lời những thắc mắc của gia đình nạn nhân: "Việc tử vong của anh Nhân công an huyện Tân Phú Đông có báo cáo ban giám đốc công an tỉnh thành lập đoàn công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi làm rõ nguyên nhân tử vong của anh Nhân; khi có kết quả sẽ thông báo cho gia đình nạn nhân."



Chiều cùng ngày, Nguyễn Văn Tảo, phó giám đốc công an tỉnh Tiền Giang, cho biết, "Chiều 16-11, công an huyện bắt Nhân vì trên người có tàng trữ chất ma túy. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, Nhân tử vong do nhồi máu cơ tim. Còn các vết thương có trên người Nhân thì công an tỉnh đã chỉ đạo Văn Phòng Cơ Quan Cảnh Sát điều tra làm rõ để trả lời cho gia đình anh".



Việc công an Tiền Giang cho rằng anh Nhân bị bắt vì tội tàng giữ chất ma túy cũng không thể biện hộ cho những vết bầm tím khắp cơ thể nạn nhân. Hẳn ai cũng biết rằng đây không phải là nạn nhân hiếm hoi của hệ thống công an trị dưới chế độ cộng sản.



Những kẻ "còn đảng còn mình" ngày càng khát máu mỗi khi sử dụng quyền lực mà cộng sản ban phát để giết hại nhân dân. Đã có vô số cái chết tức tưởi sau khi "làm việc" hay bị bắt bởi bàn tay tàn ác của công an.

Một điều chắc chắn sự việc rồi cũng sẽ rơi vào im lặng bởi thế lực của những kẻ nắm quyền, tuy nhiên tội ác của chúng sẽ được nhân dân ghi nhận.



Có thể quả báo chưa đến với chúng, có thể kẻ thủ ác vẫn ung dung trước cái chết của nạn nhân, có thể bè lũ công an cộng sản sẽ vẫn giết hại người dân, có thể tội ác của chúng sẽ ngày càng chất cao. Nhưng một ngày không xa, khi sức chịu đựng của người dân đã không còn, khi nỗi căm phẫn trong nhân dân đã dâng trào, khi khát vọng được làm người, được sống của mỗi công dân sẽ thôi thúc họ chống lại cái ác. Chính lúc đó công an cộng sản sẽ là những kẻ mà mọi người truy lùng để đòi lại công lý cho những nạn nhân xấu số của chúng.