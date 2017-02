Bị công an cản trở, người dân vẫn tưởng niệm 38 năm cuộc chiến Việt-Trung

SÀI GÒN / HÀ NỘI - Trong ngày tưởng niệm các tử sĩ và người dân đã hy sinh chống sự xâm lược lãnh thổ của nhà cầm quyền Bắc Kinh trong trận chiến vùng biên giới Việt-Trung năm 1979, nhiều công dân bị giam lỏng tại tư gia, hoặc nếu đến được nơi tưởng niệm thì bị giới chức bắt và câu lưu trong đồn công an, vào sáng thứ Sáu, ngày 17 tháng 2, 2017.

Tại Sài Gòn

Từ ngày thứ Năm, giới chức địa phương đã huy động an ninh chìm canh gác trước nhà của các thành viên thuộc Câu Lạc Bộ Lê Hiếu Đằng, theo nguồn tin của GNsP.





Một phụ nữ lớn tuổi đã khóc trong buổi tưởng niệm cuộc chiến chống Trung Cộng vào năm 1979, tại tượng đài Lý Thái Tổ ở Hà Nội ngày thứ Sáu. (Hoang Dinh Nam/ Getty Images)



Nguồn tin này cho biết Kha Lương Ngãi cũng bị công an gây khó dễ. Ông Ngãi là một nhà báo từng giữ chức phó tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng, nay ông đứng về phía bất đồng chính kiến với đảng CSVN. Ông đã bị tăng xông máu khi bị nhân viên công an ngăn cản không cho ông tham gia buổi tưởng niệm. Thấy ông bị cao máu, các viên an ninh đã phải đưa ông đi cấp cứu tại bệnh viện.



Từ sáng sớm thứ Sáu, rất đông công an, cảnh sát giao thông mặc sắc phục, an ninh chìm nổi vây xung quanh khu vực tượng đài Trần Hưng Đạo, Bến Bạch Đằng, Sài Gòn. Các rào chắn barrier, hàng rào kẽm gai được đặt tại các ngả đường đi vào khu vực nơi tưởng niệm.



Nghệ sĩ Kim Chi, những người có tiếng nói khác nhà cầm quyền và nhiều dân oan các tỉnh đã đến được nơi tưởng niệm. Nhưng chỉ ít phút sau đó, họ đã bị lực lượng có chức năng đưa lên xe buýt, đưa về các đồn công an. Đến trưa cùng ngày, họ đã được trả tự do.



Tuy bị gây khó khăn và ngăn cản từ mọi phía, nhưng vẫn có một vài nén nhang và bó hoa nhỏ được thắp tại tượng đài Trần Hưng Đạo vào sáng ngày hôm nay.





Tại Hà Nội, đám đông đã quyết liệt dự lễ cho đến khi bị lực lượng dùng áp lực để giải tán tại tường đài Lý Thái Tổ. (Facebook)



Nhà báo Sương Quỳnh cho biết: “Anh Lê Thân, thành viên CLB Lê Hiếu Đằng, gọi điện và tường thuật: Khoảng gần 10 giờ sáng, anh Lê Thân cũng tìm cách lọt vào và thắp một nén nhang lên lư hương của tượng đài Trần Hưng Đạo SG. Đúng lúc đó có một cô gái cũng mang bó hoa tới đặt xuống và cùng mặc niệm với anh. Sau đó có 3-4 người nữa cũng đến mặc niệm.”

Tại Hà Nội

Cũng như tại Sài Gòn, những người bất đồng ý kiến với nhà cầm quyền, đều bị an ninh giam lỏng tại nhà như nhà báo Phạm Thành. Một số người khác như tiến sĩ Nguyễn Đình Diện, kỹ sư Nguyễn Lân Thắng, bị bắt đưa về đồn công an khi đến tham dự buổi tưởng niệm tại tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội.



Bất chấp các áp lực từ phía nhà cầm quyền, nhiều công dân đã đến tham dự, thắp hương và dâng những bó hoa lòng tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh chống sự xâm lược lãnh thổ của nhà cầm quyền Bắc Kinh trong trận chiến Việt-Trung năm 1979.





Tuy bị công an ngăn cản, có lúc vài người cũng đến gần tượng đài Trần Hưng Đạo ở Sài Gòn để đặt bó hoa và thắp nén nhang vào sáng thứ Sáu. (Facebook)



Tuy nhiên, giới chức vẫn huy động côn đồ đến phá rối buổi tưởng niệm. Một người phụ nữ nhỏ con đã la hét, chửi bới những người tham dự. Băng rôn khẩu hiệu với hàng chữ “Bác Mao chẳng ở đâu xa. Bác Hồ ta đó chính là Bác Mao” cầm trên tay ông Trương Dũng đã bị an ninh xúm lại cướp.



Trước đó, có một nhóm phụ nữ nhảy múa trước tượng đài Lý Thái Tổ gây khó khăn cho những người dân đi tham dự lễ tưởng niệm.



Sau buổi tưởng niệm, người dân tiếp tục đến nghĩa trang thành phố Hà Nội, cách nơi tưởng niệm khoảng 20 cây số, thắp nén hương trên các phần mộ cho những người đã hy sinh vì đất nước.





Một người bị nhóm an ninh chìm của công an xô đẩy và bắt đi tại buổi tưởng niệm vào sáng thứ Sáu, ngày 17 tháng 2, 2017. (Facebook)



Tại các tỉnh thành khác như Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Nghệ An, nhiều người cũng thắp hương tưởng niện các chiến sĩ đã hy sinh chống sự xâm lược lãnh thổ của nhà cầm quyền Bắc Kinh trong trận chiến Việt-Trung năm 1979 theo nghi thức riêng của mỗi nhóm.