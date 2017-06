Bị đuổi việc, cầm súng trở lại sở bắn chết 5 người

Cảnh sát đang làm việc bên ngoài cơ sở Fiamma chuyên bán dụng cụ cho xe RV tại đông bắc Orlando, nơi xảy ra một vụ bắn có tới sáu người thiệt mạng vào ngày thứ Hai. (Gerardo Mora/ Getty Images)ORLANDO – Án mạng xảy ra trong ngày làm việc đầu tiên trong tuần. Theo Sở Cảnh Sát Orange County cho biết, một cựu nhân viên bất mãn tại một cơ sở kinh doanh chuyên bán đồ tùng cho xe RV tại thành phố Orlando, Florida, đã bắn năm nhân viên vào sáng thứ Hai. Sau đó ông ta tự sát với cùng khẩu súng.Vụ bắn xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng, tại trụ sở của công ty Fiamma, Inc. Khi các cảnh sát viên đến hiện trường, họ thấy ba người đàn ông và một phụ nữ đã chết. Cảnh sát trưởng Jerry Demings của Orange County cho biết như vậy trong một cuộc họp báo.Một người đàn ông thứ năm đã được đưa đến một bệnh viện ở gần đó, nơi ông qua đời.Nghi can John Robert Neumann, Jr., 45 tuổi, là một cựu quân nhân. Ông ta đã bị Fiamma Inc. sa thải trong tháng Tư.Chiều thứ Hai, tin cập nhật cho biết nghi can John từng giải ngũ năm 1999, thường sống một mình và không có bà con trong vùng Orlando. Ông ta từng bị cảnh sát câu lưu vì dùng cần sa và lái xe say rượu.Năm nạn nhân bị ông John giết là Robert Snyder, 69 tuổi; bà Brenda Motanez-Crespo, 44 tuổi; Kevin Clark, 53 tuổi; Kevin Lawson, 46 tuổi; và Jeffrey Roberts, 57 tuổi.Ông Kevin Clark có vợ sáu năm trước, ông sống vậy và nuôi một con trai nay 17 tuổi và con gái 14 tuổi. Ông chỉ mới làm việc cho Fiamma kể từ tháng Giêng năm nay.Nạn nhân lớn tuổi nhất, ông Robert Snyder, được biết là sắp về hưu trong năm sau.Theo cảnh sát cho biết, hung thủ đã tới nơi làm việc cũ của ông, xách theo một con dao và một khẩu súng lục. Không có dấu hiệu cho thấy ông ta đã dùng con dao. Theo cảnh sát, có khoảng 12 người trong tòa nhà ấy lúc vụ nổ súng xảy ra.Trước đây cảnh sát từng được gọi tới Fiamma, vì nghi can đã đánh một nhân viên khác. Nhân viên này không bị bắn trong nhóm nạn nhân nói trên.Thống đốc Rick Scott của Florida xin các cư dân tiểu bang cầu nguyện cho những người bị ảnh hưởng bởi vụ nổ súng.Ông Scott nói, “Trong năm vừa qua, cộng đồng Orlando đã bị thử thách như trước đây. Tôi đã được các viên chức công lực thông báo về vụ bi thảm này. Bà Ann và tôi đang cầu nguyện cho những gia đình hôm nay bị mất đi những người thân yêu.”Vụ nổ súng xảy ra cách chỉ một tuần trước dịp kỷ niệm một năm ngày xảy ra vụ nổ súng tại hộp đêm Pulse ở Orlando, trong đó có 49 người bị giết chết. Đây một trong những vụ bắn người hàng loạt tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ.