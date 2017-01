(VienDongDaily.Com - 04/01/2017)

BÌNH ĐỊNH – Vụ công an đánh chết một người vui chơi tại sòng bầu cua nhân ngày đầu năm dương lịch vừa qua vẫn đang gây ra những làn sóng phẫn nộ từ phía người dân cũng như bào chữa, chạy tội từ phía công an của nhà cầm quyền. Chứng cớ mạnh mẽ nhất là một video clip được một người dân thâu lại hình ảnh anh Phạm Đặng Toàn, 29 tuổi, bị đánh chết ở thôn Định Thiện, xã Phước Quang, huyện Tuy Phước vào đêm thứ Hai.



Video được đưa lên Facebook ngay trong đêm hôm đó. Qua ngày hôm sau người thâu video và đưa lên mạng đã bị công an truy ra và bắt phải ký tên vào một lá thư viết tay có nội dung xin lỗi công chúng, vì theo nhà cầm quyền thì video gây hiểu lầm là công an đã đánh chết người. Công an nói là anh Toàn chết vì bỏ chạy và bị té chết, chẳng phải do công an đánh đập chi hết.



Nguyễn An Ninh, phó giám đốc công an tỉnh Bình Định thông báo kết luận điều tra, rằng nạn nhân chết vì... tự ngã, trong khi đó, khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị phù não, phù phổi và tim tụ máu bầm.

Võ Quý Tuấn, trưởng phòng Tham Mưu Công An tỉnh Bình Định, cho biết "nạn nhân chết không có dấu vết bị đánh.”



Còn Lê Đức Minh, trưởng công an huyện Tuy Phước nói, "Tôi khẳng định công an huyện Tuy Phước chưa đụng chạm gì đến anh Toàn chứ nói gì đến chuyện đánh người.”



Lập luận của công an và của nhà cầm quyền là không bao giờ nhận tội.

Người thâu video bằng điện thoại là cô Nguyễn Thị Thắm, có tên trên Facebook là Thắm Nguyễn. Vào đêm thứ Ba, 3 tháng 1, 2017, cô Thắm bị công an Bình Định gây áp lực, phải lên mạng đọc những lời xin lỗi theo yêu cầu của công an. Bên cạnh đó cô phải xóa bỏ clip và đăng lên một bản chép tay có ký tên.

Dưới đây là nội dung lá thư xin lỗi mà cô Thắm Nguyễn đã đọc và đăng trên Facebook ngày thứ Tư:



Kính thưa toàn bộ những người tham gia trên Facebook mạng internet.

Tôi tên: Nguyễn Thị Thắm, sinh năm: 1983. Hiện ở 437 Trần Phú, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Tôi xin lỗi toàn bộ những người tham gia trên mạng internet một việc như sau:

Tối ngày 02-01-2017, tôi có quay hai đoạn video clip đăng lên Facebook Thắm Nguyễn của tôi, nội dung video clip có cảnh diễn tả một số anh công an bị người dân tấn công trong lúc làm nhiệm vụ. Tôi đã vô tình đăng tải lên trang Facebook của tôi, nên một số người đã tham gia vào, chia sẻ và cho rằng công an đánh chết người dân, gây nên sự hiểu nhầm cho người xem đoạn video này.

Video clip này là không chính xác và tôi xin lỗi, đồng thời tôi xin tự nguyện gỡ bỏ toàn bộ nội dung video clip đã được tôi đăng tải trên Facebook Thắm Nguyễn này.

Cho tôi xin lỗi bà con quê hương và toàn bộ những người tham gia Facebook.

Tôi Thắm Nguyễn.