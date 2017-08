Bi kịch của người đàn ông bị bắt cóc lúc nửa đêm

Đối tượng Đường (ngoài cùng bên trái) cùng các đồng phạm (ảnh do cơ quan công an cung cấp).

Hành vi xem thường pháp luật

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, khoảng 20h ngày 26/7, Trần Thị Đường (SN 1990, trú tại xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương), Nguyễn Thu Hồng (SN 1988, trú tại xã Duy Phiên, huyện Tam Dương), Phùng Quang Diệm (SN 1993, trú tại xã Thanh Trù), Nguyễn Minh Quang (SN 1992, trú tại phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên), Lê Văn Cương (SN 1988), Nguyễn Văn Quân (SN 1988, cùng trú tại xã Minh Quang, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) ngồi uống nước tại quán cóc khu vực bến xe khách tỉnh Vĩnh Phúc và bàn bạc xuống huyện Đông Anh (Hà Nội), tìm gặp anh Đỗ Kim Chuyên (SN 1988) đòi nợ cho Đường.

Khi tới chỗ vợ chồng anh Chuyên đang thuê trọ, đồng hồ đã chỉ sang hơn 23h đêm. Sau vài tiếng gõ cửa, Đường chỉ đạo những người đi cùng ập vào khống chế và đánh đập anh Chuyên một cách dã man với mục đích đòi nợ. Sợ mọi người xung quanh để ý, nhóm đối tượng trên khống chế nạn nhân lên xe ô tô chờ sẵn bên ngoài rồi đưa lên khu vực cầu vượt (thuộc địa phận xã Kim Chung, huyện Đồng Anh) để tiếp tục tra khảo. Tại đây, anh Chuyên cho biết hiện tại mình chưa có tiền trả nợ. Không chịu từ bỏ mục đích ban đầu, Đường cùng đồng bọn đưa nạn nhân về một nhà nghỉ trên địa bàn TP Vĩnh Yên để giam giữ.

Tới sáng hôm sau, nhóm côn đồ này tiếp tục hành hung anh Chuyên, ép nạn nhân gọi điện về cho gia đình để yêu cầu thu xếp tiền trả nợ. Trong thời gian này, để tránh việc ở lâu một nơi dễ bị phát hiện, những kẻ bắt giữ anh Chuyên đã rời vị trí ẩn náu tới một trang trại thuộc khu Trại Giao, phường Khai Quang.

Do trước đó phải thức cả đêm, những kẻ trong nhóm đối tượng bắt giữ anh Chuyên đều tỏ ra mệt mỏi nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, họ đã không thấy anh Chuyên đâu cả. Hốt hoảng tìm xung quanh, Nguyễn Văn Quân phát hiện nạn nhân đã treo cổ tự vẫn tại khu sân, phía sau nhà chính của trang trại. Nhận thức hậu quả vụ việc nghiêm trọng nên nhóm đối tượng này đã thống nhất trình báo sự việc tới cơ quan công an.

Tiếp nhận tin báo, Công an TP Vĩnh Yên đã có mặt tại hiện trường để giải quyết. Ngay trong ngày 27/7, cơ quan công an đã ra lệnh bắt nhóm đối tượng do Đường tập hợp trước đó để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Mối quan hệ ngoài luồng và tấn bi kịch không ai ngờ tới

Sau cái chết đột ngột của chồng, chị Nguyễn Thị Oanh (SN 1988, trú tại xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc) gần như suy sụp hoàn toàn. Vẻ mặt thẫn thờ, chị Oanh nghẹn ngào cho biết, sau khi lập gia đình cùng anh Chuyên, do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên chị đã bàn bạc với chồng vay mượn tiền để đi xuất khẩu lao động. Khi dành dụm được ít vốn, cuối năm 2016, chị Oanh quyết định trở về nước để xây đắp tổ ấm của riêng mình. Chẳng thể ngờ rằng, bi kịch lại bất ngờ ập tới khiến gia đình tan năm xẻ bảy.

Nói về nguyên nhân vụ việc, một người thân trong gia đình anh Chuyên cho hay, trong thời gian chị Oanh đi xuất khẩu lao động, anh Chuyên xin vào một cửa hàng sửa chữa xe máy nằm trên địa bàn TP Vĩnh Yên để làm. Tại đây, giữa anh Chuyên và chị Đường nảy sinh quan hệ tình cảm. Về việc nợ tiền, người thân gia đình trước đó cũng có nghe phong phanh anh Chuyên vay tiền đồng nghiệp, nhưng không biết rõ là bao nhiêu vì nạn nhân không mấy khi tâm sự mối quan hệ ngoài xã hội với người thân.

Sau khi vợ về nước, anh Chuyên cũng nghỉ ở cửa hàng sửa chữa xe máy để chuyển xuống khu vực Đông Anh, Hà Nội xin việc làm mới. Có lẽ nghĩ rằng, anh Chuyên có ý định xù nợ, nên Đường mới thuê côn đồ tìm tới chỗ ở để đòi.

Bà Hà Thị Hiền (mẹ đẻ anh Chuyên) xót xa chia sẻ: Bản thân anh Chuyên là một người khá lành tính, chưa bao giờ gây mâu thuẫn, xích mích với ai. Về món tiền anh Chuyên nợ bên ngoài, mãi tới sáng 27/7 (tức sau đêm bị bắt đi) khi nạn nhân gọi điện về cầu cứu, gia đình mới biết là 50 triệu đồng. Vì thương con, sợ các đối tượng manh động nên dù hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, bà Hiền cùng người thân vẫn cố chạy vạy vay mượn khắp nơi được khoảng 25 triệu đồng. Nhưng khi liên lạc lại anh Chuyên để nói chuyện chuyển tiền thì bất thành. Sau đó thì gia đình nhận được tin nạn nhân đã chết trong tư thế treo cổ. Vụ án đang được Công an TP Vĩnh điều tra, làm rõ.

“Đêm 26/7, khi tôi cùng chồng con đang ngủ thì bất ngờ nghe thấy có người gọi tên anh Chuyên, đồng thời gõ cửa dồn dập. Những tưởng hàng xóm gọi nên anh Chuyên bật dậy để xem có chuyện gì. Khi cánh cửa vừa mở ra, một nhóm người lao vào đấm đá túi bụi anh ấy rồi dọa nạt với mục đích đòi nợ. Không hiểu chuyện gì xảy ra, tôi đã cố lao vào ngăn cản nhưng bất thành. Sau đó thì chồng tôi bị nhóm người kia bắt đi, cả đêm không về. Tới ngày hôm sau thì gia đình nhận được tin từ cơ quan công an thông báo rằng anh ấy đã chết”, chị Oanh (vợ anh Chuyên) kể lại sự việc trong nước mắt.

