Bị người tình của chị đâm chết vì dám ngăn cản tình cảm

– Phản đối tình cảm của chị gái và người tình, người phụ nữ ở Cần Thơ bị đâm chết.

Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã bắt giam Lê Hoàng Lực (47 tuổi, ngụ phường An Hoà, quận Ninh Kiều) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Nghi phạm Lực được xác định sát hại chị Cao Thị Tuyết Nhung (31 tuổi, ngụ xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ).

Nghi phạm Lực tại cơ quan công an. Ảnh: C.A

Theo thông tin ban đầu, Lực và Cao Thị Kiều Liên (chị gái của Nhung) có quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai người bị Nhung phản đối nên Lực tức giận.

Khoảng 0h55 ngày 3/11, khi chị Liên đang ngủ thì nghe tiếng kêu cứu thất thanh của em nên chạy đến xem.

Lúc này, chị Liên thấy Nhung đang giằng co với Lực. Trên người nạn nhân có vết đâm, máu chảy nhiều. Chị Liên nhờ Lực đưa em gái đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, Lực từ chối và bỏ trốn.

Người dân xung quanh đưa chị Nhung vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong.

Nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng để phục vụ công tác điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an bắt giữ Lực khi nghi phạm này đang trốn tại ấp An Ninh, thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

Qua làm việc, Lực đã thừa nhận hành vi của mình. Công an đang làm rõ vụ việc.

T.Chí