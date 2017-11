Bí quyết chăm sóc sức khoẻ của phụ nữ hiện đại

Là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời cung cấp nhiều đạm thực vật, giàu chất xơ, chất chống oxy hóa, chất béo tốt, các vi khoáng như Na, K, Ca, Fe, Mg, P, Zn, Cu, Cr, Mn, Se… vitamin nhóm B, E cùng nhiều hoạt chất sinh học, yến mạch đang dần trở thành “chìa khoá vàng” – là bí quyết chăm sóc sức khoẻ toàn diện của nhiều chị em.

Yến mạch giảm cân hoàn hảo:

Yến mạch là loại ngũ cốc “kì diệu” đang có mặt trong hầu hết các chế độ giảm cân “hot” hiện nay. Chứa hàm lượng chất xơ hòa tan cao lại giàu protein, yến mạch có khả năng tạo được cảm giác no lâu đồng thời kiềm chế cơn thèm ăn hiệu quả. Thực phẩm giúp kích hoạt cơ thể đốt cháy chất béo nhanh, hỗ trợ chị em tránh được nhiều chứng bệnh đáng ngại như tiểu đường, cao huyết áp, tim mạch…

Yến mạch phòng chống ung thư

Thật tuyệt vời, yến mạch còn có thể giúp phụ nữ cân bằng nội tiết, góp phần lớn vào khả năng phòng ngừa ung thư, nhất là với chị em đang trong giai đoạn tiền mãn kinh. Các chất oxy hóa (chất chống oxy hóa) được tìm thấy trong yến mạch có khả năng trung hòa các gốc tự do gây ung thư. Để tránh mắc phải các chứng ung thư quái ác, ngay từ bây giờ chị em nên bổ sung yến mạch vào khẩu phần ăn hằng ngày của mình.

Yến mạch bảo vệ tim mạch

Theo các nhà khoa học, yến mạch sở hữu những đặc tính có khả năng bảo vệ tim mạch. Cụ thể, yến mạch làm giảm các Cholesterol xấu LDL song không gây hại đến các Cholesterol tốt HDL. Người thường xuyên sử dụng yến mạch sẽ giảm nguy cơ mắc các bệnh lý như xơ vữa động mạch, đột quỵ, nhồi máu cơ tim…đến hơn một nửa.

Yến mạch tránh suy nhược thần kinh

Chứa nhiều Sắt, Kẽm, Calcium, Acid folic và Vitamin B, thực phẩm này xứng đáng được điểm 10 ở khả năng gia tăng sự tập trung, tránh khỏi chứng suy nhược thần kinh hiệu quả. Theo một khảo sát tại Mỹ, cứ 100 người ăn sáng bằng yến mạch thường xuyên thì có đến 70 người tránh được chứng suy nhược thần kinh, đây thực sự là một kết quả đáng quan tâm.

Yến mạch cải thiện hệ tiêu hoá

Sử dụng yến mạch hằng ngày sẽ giúp cơ thể kích thích tuyến tiêu hoá tăng tiết dịch, phòng ngừa táo bón, điều hòa hệ vi khuẩn đường ruột và chống viêm đại tràng hoàn hảo. Nếu có lỡ ăn quá chén trong buổi tiệc ngon cơm hay đầy hơi táo bón thì cũng đừng lo lắng, yến mạch rõ ràng là giải pháp tối ưu giúp bạn vượt qua cơn khó chịu một cách nhanh nhất.

Với sự tiện lợi cùng những công dụng tuyệt vời cho sức khoẻ, yến mạch ngày nay đang trở thành thực phẩm được tin dùng và ngày càng phổ biến trong thực đơn dinh dưỡng của mọi gia đình.

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều thương hiệu yến mạch uy tín và chất lượng trong đó có yến mạch XUÂN AN.

Lựa chọn yến mạch của XUÂN AN là tìm đến giải pháp an toàn và lành mạnh ưu việt cho sức khoẻ. Với 100% Yến mạch nguyên chất nhập khẩu từ Úc và đã được chọn lọc ngay tại Úc, yến mạch nguyên chất nhập khẩu Xuân An xứng đáng trở thành thực phẩm tuyệt vời, giúp chị em chăm sóc toàn diện sức khoẻ cho bản thân và cả gia đình thương yêu.

PV