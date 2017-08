Bí quyết giúp bạn gái dưỡng da trắng mướt

Làn da trắng mịn, căng mướt giúp chị em toát lên nét đẹp cuốn hút, tự tin mà không cần phụ thuộc vào lớp trang điểm cầu kỳ.

Khác với làn da trắng nhưng thiếu sức sống, nhiều cô nàng yêu thích việc dưỡng da đều màu, sáng bật tông tự nhiên, da căng mướt, tươi trẻ và khỏe khoắn.

Với phong cách trên, dưỡng trắng và dưỡng ẩm là hai yếu tố không thể tách rời cho một làn da đẹp. Làn da trắng mướt, căng mịn toát lên nét đẹp cuốn hút, tự tin mà không cần phụ thuộc vào lớp trang điểm cầu kỳ.

Làn da khỏe đẹp là làn da trắng mướt, căng mịn tự nhiên.

Cách dưỡng da trắng mướt

Vitamin C và vitamin B3 (Niacinamide) là những thành phần có khả năng dưỡng trắng hiệu quả. Vitamin C có tác dụng làm mờ sắc tố melanin, làm dịu vùng da sạm màu, tổn thương do ánh nắng và các đốm nâu lâu ngày. Vitamin B3 tập trung cân bằng, làm đều màu da.

Bên cạnh thành phần vitamin C và B3, Arbutin cũng là thành phần dưỡng trắng tốt, được FDA (Mỹ) chứng nhận. Arbutin tinh khiết chiết xuất từ bearberry (dâu gấu) – một loại cây khá phổ biến tại các vùng phía Bắc và miền Nam nước Mỹ. Khi thẩm thấu vào da, Arbutin ức chế sự hình thành hắc tố melanin, giúp làm sáng các vùng da không đều màu hoặc đốm nâu như: nám, tàn nhang…

Tương tự với vitamin C, Arbutin còn tăng cường khả năng chống tia UVA, UVB của kem chống nắng, giúp hạn chế việc da sạm đi sau khi hoạt động ngoài trời trong thời gian dài.

Arburtin – một trong những thành phần dưỡng trắng phổ biến.

Bên cạnh việc dưỡng trắng, dưỡng ẩm cũng là yếu tố đóng vai trò quan trọng cho một làn da trắng mướt. Trong đó, Hyaluronic Acid (HA) và Nano Hyaluronic Acid (Nano HA) là các thành phần humectant (chất hút ẩm) ngậm hàng triệu phân tử nước, cung cấp độ ẩm cho các lớp biểu bì, tái tạo cấu trúc đàn hồi, cho làn da ẩm mịn.

Nên dưỡng trắng hiệu quả nhưng không kích ứng da

Một số bạn vì muốn da trắng nhanh đã sử dụng vài sản phẩm dưỡng trắng không rõ nguồn gốc khiến da nhạy cảm, dễ kích ứng, màng ẩm tự nhiên tổn thương. Về lâu dài, quá trình lão hóa diễn ra nhanh hơn, làn da dễ sạm màu, mất độ đàn hồi, căng mịn.

Các sản phẩm dưỡng trắng xuất xứ rõ ràng thường có tác dụng chậm hơn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc vì chu trình tái tạo tế bào tự nhiên của da là 28 ngày.

Theo đó, dưỡng chất sẽ tác động từ sâu bên trong để ức chế quá trình hình thành melanin – hắc tố gây nám, tàn nhang, đốm nâu, giúp tế bào da xuất hiện sau chu trình 28 ngày có tông sáng hơn phần tế bào da trước đó. Làn da bạn được dưỡng trắng từ sâu bên trong, thay vì bị tổn thương lớp biểu bì bên ngoài.

Làn da trắng mướt, tươi khỏe giúp bạn cuốn hút, tự tin

Một làn da trắng mướt, tươi khỏe giúp bạn cuốn hút và tự tin hơn trong cuộc sống, công việc. Vì vậy, bạn nên chọn cho làn da mình những sản phẩm làm đẹp chất lượng.

Bộ sản phẩm Hada Labo Perfect White với Arbutin tinh khiết, vitamin C, vitamin B3 và hệ dưỡng ẩm sâu HA, dưỡng da trắng mịn, ẩm mượt, cải thiện thâm sạm.

Arbutin tinh khiết ức chế sự hình thành và phân tán hắc tố melanin từ sâu bên trong lớp biểu bì – nguyên nhân gây nám, tàn nhang và đốm nâu, đồng thời bảo vệ da khỏi tác hại tia UV.

Vitamin C và B3 tăng cường khả năng chống oxy hóa, dưỡng trắng các vùng da sậm màu, cho sắc da đều màu rạng rỡ.

HA và Nano Ha cung cấp độ ẩm cho các lớp biểu bì, tái tạo cấu trúc đàn hồi, cho làn da ẩm mượt, sáng mịn.

(Nguồn: Rohto)