Bí quyết sống hạnh phúc của Albert Einstein được bán với giá $1.5 triệu

Mảnh giấy viết tay của Albert Einstein và bản copy mặt sau. (Hình: AFP/Getty Images)ISRAEL – Một mảnh giấy viết tay về bí quyết để có cuộc sống hạnh phúc, của nhà vật lý thiên tài Albert Einstein, đã được mua lại với giá $1.5 triệu Mỹ kim trong một cuộc bán đấu giá tại Jerusalem vào ngày thứ Ba. Năm 1922, Albert Einstein có chuyến đi tới Nhật Bản. Lúc này, khi Einstein đã được thông báo đoạt giải Nobel Vật Lý, danh tiếng của ông đã vượt ra khỏi giới học giả.Trong lúc nhà bác học nghỉ tại khách sạn Imperial ở Tokyo, một người đưa thư đã chuyển một tin nhắn tới Einstein. Do không có tiền lẻ để "tip" người đưa thư, và cũng không muốn người này phải ra về tay không, ông Einstein quyết định trao cho người đưa thư 2 mảnh giấy có chữ viết tay của mình. "Một cuộc sống lặng lẽ và bình dị sẽ mang lại niềm vui lớn lao hơn việc theo đuổi thành công nhưng luôn có nhiều bất an," ông Einstein viết bằng tiếng Đức trên một mảnh giấy."Nếu anh may mắn, những dòng chữ này sẽ có giá trị hơn một khoản tiền 'tip' thông thường,” ông Einstein nói với người đưa thư. Những dòng chữ viết tay bằng tiếng Đức đã được người đưa thư giữ suốt cuộc đời. Giờ đây, một người họ hàng của ông đã đem rao bán các tờ giấy.Trong buổi đấu giá ngày thứ Ba, mảnh giấy với triết lý sống hạnh phúc có giá khởi điểm chỉ $2,000 Mỹ kim. Sau 20 phút đấu giá, cả online lẫn qua điện thoại, mảnh giấy đã thuộc về một khách hàng từ châu Âu với mức giá $1.56 triệu Mỹ kim. Mức giá này phá vỡ mọi kỷ lục đấu giá về tài liệu viết tay tại Israel. Ban đầu, tờ giấy viết tay này được cho là sẽ chỉ có giá dao động từ $5,000 đến $8,000 Mỹ kim. Danh tính người mua không được tiết lộ.Mảnh giấy viết tay còn lại mà Einstein trao cho người đưa thư ở Tokyo cũng được đấu giá hôm thứ Ba, có nội dung là: "Người có ý chí luôn tìm được lối đi.” Mẩu giấy này được bán với giá $240,000 Mỹ kim.Mặc dù không có giá trị về mặt khoa học, bút tích của Einstein được cho là giúp thế hệ sau hình dung rõ nét hơn về suy nghĩ của một nhà khoa học thiên tài về cuộc sống."Những gì chúng tôi làm ở đây nhằm giúp khắc họa lại chân dung của Einstein, một con người đã có ảnh hưởng to lớn tới nhân loại, thông qua bút tích của ông ấy", Roni Grosz, người phụ trách bộ sưu tập về Einstein tại Đại học Hebrew Jerusalem, cho biết.