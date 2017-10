Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm bị khai trừ

HÀ NỘI - Trong tuần này Huyện Ủy Mỹ Đức đã công bố quyết định kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Lan, bí thư đảng ủy- chủ tịch Hội Đồng Nhân Dân xã Đồng Tâm và thông báo kết luận kiểm tra đối với Ban Chấp Hành Đảng Bộ Xã Đồng Tâm nhiệm kỳ 2015-2020.



Theo thông báo thì lý do khai trừ đảng đối với bà bí thư xã Đồng Tâm, Nguyễn Thị Lan, là do bà này không chỉ đạo cán bộ, đảng viên cũng như người dân trên địa bàn xã được giao phụ trách thực hiện đúng tinh thần các văn bản của cấp trên khẳng định đất đai khu vực sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng.



Vào dịp người dân bắt giữ 38 cán bộ, chiến sĩ công an, lãnh đạo chính quyền hồi trung tuần tháng tư năm 2017, bà bí thư đảng ủy xã Đồng Tâm bỏ vị trí công tác trong ba ngày; dù rằng bà biết rõ sự việc và báo cho cấp trên.



Theo tin của đài RFA, cùng bị xử với bà Nguyễn Thị Lan, ba lãnh đạo xã khác cũng bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo và một người bị khiển trách. Ba người bị cảnh cáo gồm phó bí thư thường trực đảng ủy, ông Nguyễn Mạnh Tiến; phó bí thư- chủ tịch xã Đồng Tâm ông Hoàng Thanh Hương; phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân xã Đồng Tâm ông Lê Trường Huy. Người bị khiển trách là ông Phạm Hồng Sỹ, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Xã Đồng Tâm.

Trong vụ khủng hoảng tranh chấp đất đai giữa người dân thôn Hoành, xã Đồng Tâm với công ty Viễn Thông Quân Đội Viettel, vào ngày 13 tháng 10 vừa qua, công an Hà Nội gởi thư kêu gọi người dân Đồng Tâm đầu thú qua vụ bắt giữ cán bộ, chiến sĩ công an và lãnh đạo huyện Mỹ Đức.



Những người dân xã Đồng Tâm đã phản đối biện pháp kêu gọi đầu thú như thế. Họ cho rằng sự việc bắt giữ con tin là do phía cơ quan chức năng và doanh nghiệp quân đội sai khi mời người dân đi giải quyết việc tranh chấp lại tiến hành bắt giữ người; thậm chí còn gây thương tích cho cụ Lê Đình Kình, vị cao niên đi đầu trong công cuộc tranh đấu giữ đất đồng Sênh tại thôn Hoành.



Dân thôn Hoành, xã Đồng Tâm yêu cầu chủ tịch thành phố Hà Nội cần giữ đúng cam kết với người dân vào ngày 22 tháng Tư khi đề nghị dân thả hết con tin ra. Một trong những cam kết là không truy cứu hình sự người dân trong vụ việc; cũng như thanh tra đất đai tranh chấp một cách công tâm.