Bí thư thôn cùng con trai mất tích trên sông Lô

HÀ GIANG - Tại xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, khoảng 1 giờ trưa thứ Tư, ông Nguyễn Văn Tri, 49 tuổi, cùng con trai là Nguyễn Mạnh Tuấn, 21 tuổi, trú tại thôn Ngần Trung, đi đánh cá trên sông Lô sau cơn mưa vừa dứt.

Khi cả hai bơi thuyền đến đoạn thác Cầu Ngần thì chiếc thuyền bị lật, nước cuốn đi. Ông Hà là bí thư chi bộ của thôn Ngần Trung, còn con trai đang là lực lượng dân quân tự vệ của xã.

Chủ tịch xã cho biết, “Đến chiều thứ Năm, hai nạn nhân mất tích vẫn chưa được tìm thấy, chúng tôi đã huy động toàn bộ lực lượng cứu hộ của xã và báo cáo sự việc lên lãnh đạo huyện ủy Bắc Quang để hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn.”

Trước khi xảy ra tai nạn, tỉnh Hà Giang có mưa lớn khiến mực nước sông Lô dâng cao.

Giám đốc ngân hàng chặt ngón tay tình địch

QUẢNG NINH - Công an đã bắt ông Nguyễn Văn Thắng, 45 tuổi, trú thành phố Cẩm Phả. Ông ngày là giám đốc một chi nhánh ngân hàng.

Đầu năm 2016, vì tham gia “Hội Đồng Niên” nên ông Nam quen bà Mai, vợ ông giám đốc Thắng. Sau những lần gặp, Nam và Mai nảy sinh tình cảm, thường hẹn nhau vào nhà nghỉ “tâm sự.”

Sáng 21 tháng 2, Nam đón Mai đi chơi. Khi hai người vừa vào phòng nghỉ 5 phút thì Thắng xông vào bắt quả tang, đánh tình địch tơi bời.

Hôm sau, Nam gọi cho Thắng hẹn gặp để xin lỗi. Trong phòng làm việc của Thắng, Nam bị đấm đá và đánh bằng cốc thủy tinh, đồng thời bị đe doạ giết cả gia đình. Ngoài ra, Thắng còn yêu cầu Nam phải tự chặt một đốt ngón tay mới tha thứ. Khoảng hai tuần sau, Nam đã tự chặt một đốt ngón út bàn tay trái và đưa cho Thắng, nhưng không thoát khỏi bị đe dọa và hành hung.

Chiều 11 tháng 5 vừa qua, Thắng gọi Nam đến gara xe nhà mình, nhốt bên trong rồi dùng gậy sắt đập liên tục vào đầu đến khi Nam ngất lịm, mặc cho vợ và người giúp việc can ngăn. Khi hồi tỉnh, Nam gọi điện cho vợ đến xin Thắng để được đi cấp cứu. Nam bị gãy xương sườn và gãy xương đòn vai trái. Sau ngày xuất viện, Nam tiếp tục nhận được điện thoại dọa giết, yêu cầu phải bán nhà đi nơi khác ở.

Lo sợ tính mạng mình và gia đình, Nam đã viết đơn kêu cứu gửi công an. Ngày 13 tháng 6 vừa qua, công an bắt Thắng. Họ tịch thu một lọ thủy tinh chứa chất lỏng màu trắng và một đốt ngón tay ngâm bên trong.

Kẻ bịt mặt chém bà chủ tiệm, cướp 10 lượng vàng

LONG AN - Chiều thứ Năm, bà Lê Thị Vân, 60 tuổi, đang trông coi tiệm vàng trên Quốc Lộ 1A, phường Tân Khánh, thành phố Tân An. Trong nhà còn có một phụ nữ khác.

Bỗng có hai thanh niên mặc áo dài tay, bịt mặt dừng xe trước tiệm. Người ngồi sau bất ngờ xông vào cầm mã tấu chém bà Vân. Bà chủ tiệm vàng dùng tay đỡ và chạy ra sau nhà, tri hô.

Kẻ cướp chém bể tủ trưng bày, gom nữ trang bỏ vào túi áo khoác, rồi nhảy lên xe đồng lõa tẩu thoát về hướng Sài Gòn.

Bí thư TP Tân An nói, "Chủ tiệm vàng cho biết bị cướp khoảng 10 lượng vàng." Công an đã xem camera nhưng chưa tìm ra hai thủ phạm.

Tiệm vàng bị cướp nằm sát quốc lộ, xung quanh có nhiều nhà dân, cách trung tâm Tân An khoảng 3 km. Đây là khu vực giáp ranh giữa Long An và Tiền Giang. Hơn năm trước, tiệm vàng này từng bị một kẻ giả bộ mua rồi cầm nữ trang bỏ chạy.

Thanh niên cầm đầu đường dây cá độ hàng triệu đô

HÀ NỘI - Ngày thứ Năm, công an quận Bắc Từ Liêm đã khởi tố Nguyễn Quang Ngọc, 32 tuổi, ngụ ở huyện Hoài Đức. Một số người khác cũng bị bắt để điều tra tội tổ chức đánh bạc. Theo nhà chức trách, từ đầu năm đến nay, số tiền giao dịch trong các tài khoản đã lên tới mấy triệu Mỹ kim.

Ngọc khai, đầu năm nay đã lấy hai tài khoản để cá độ bóng đá qua mạng Internet từ “một người không quen biết.” Tổng giá trị 2 tài khoản này là $5 triệu USD, quy ước $1 USD tương đương 4,400 đồng VN.

Ngọc chia thành 12 tài khoản nhỏ để giao cho các đại lý và lấy tiền chênh lệch 600 đồng mỗi USD. Mỗi tài khoản nhỏ này có giá trị $87,000, tiếp tục được chia nhỏ, để tổ chức đánh bạc, giao cho nhiều người. Ngọc thuê hai người với mức lương $220/tháng để quản lý các trang cá độ bóng đá. Mỗi ngày số tiền giao dịch thắng thua trong đường dây cá độ này là khoảng $88,000. Công an đang tiếp tục điều tra các đại lý khác trong 11 tài khoản còn lại của Ngọc.

Ba trẻ chết vì viêm não, chưa rõ nguồn gốc

CAO BẰNG - Chiều thứ Năm, ban Y Tế Dự Phòng cho biết kết quả xét nghiệm ban đầu về chùm ca bệnh và tử vong của trẻ tại xã Đa Thông tỉnh Cao Bằng cho thấy, các trường hợp trên không mắc virus viêm não Nhật Bản B và vi khuẩn não mô cầu.

Gần đây, người dân đồn nhau rằng ăn quả vải mắc viêm não Nhật Bản, hay bệnh viêm não do chim gây ra. Ban y tế phải khẳng định rằng ăn quả vải không bị viêm não Nhật Bản B, viêm não mô cầu.

Vụ ba trẻ chết tại Cao Bằng trong mấy ngày qua cũng không phải do có ổ dịch viêm não hay não mô cầu.

Kết quả xét nghiệm cho thấy nguyên nhân khiến ba trẻ tử vong do bệnh truyền nhiễm, bệnh viêm não, đã được loại trừ. Tuy nhiên, vì chưa biết rõ hơn, ban y tế đã gửi mẫu về trung tâm chống độc để tiếp tục phân tích và tìm ra nguyên nhân.

Trước đó, vào ngày thứ Hai, 12 tháng 6, Trung Tâm Y Tế báo cáo về chùm ca bệnh và tử vong của bốn trẻ em tại xóm Lũng Khỉnh, xã Đa Thông, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng.

Các em ở lứa tuổi từ 7-13 tuổi, có các triệu chứng mệt mỏi, đau đầu, đau quặn bụng, buồn nôn và nôn, co giật. Một em đã qua đời tại nhà ngày thứ Sáu 9/6 trước khi được đưa vào bệnh viện.