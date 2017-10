Bị vảy nến có chữa khỏi hoàn toàn được không?

Khám bệnh cho một trường hợp bị vảy nến tại Bệnh viện Da liễu Trung ương. Ảnh: PV

Uống 6 thìa thuốc, “rước” thêm suy thận trường kỳ

Anh Võ Chí C (45 tuổi, ở Hà Nội) bị bệnh vảy nến đã lâu. Anh kể, ban đầu, trên cơ thể anh xuất hiện các nốt sẩn hoặc mảng sẩn màu đỏ tươi hoặc đậm, ranh giới rõ. Các vảy này bong ra dễ dàng thành từng lá vảy da màu trắng bạc. Khi cạo nhẹ vảy bong ra để lại ở dưới những đốm máu nhỏ. Thấy lạ, anh C đi khám tại Bệnh viện Da liễu Trung ương. Tại đây, bác sĩ xác định anh bị vảy nến và tư vấn cách điều trị căn bệnh này.

Về nhà, anh C gặp một thầy lang gần nhà. Thầy lang cho biết, có thể chữa được bệnh vảy nến chỉ bằng vài thang thuốc. Theo hướng dẫn, anh C phải uống 6 thìa thuốc sắc/ngày. Bệnh chưa thuyên giảm thì sau nửa tháng uống thuốc liên tục, anh C đã bị nhiễm trùng, toàn thân chảy mủ phải quay lại Bệnh viện Da liễu Trung ương cấp cứu trong tình trạng rất nặng. 30 ngày ròng rã sau đó, da tay da chân anh bị bong như bóng bì. Đáng buồn hơn, trong quá trình điều trị, anh C còn được phát hiện bị suy thận. Sau khi được điều trị tích cực, hiện nay tuy bệnh nhân đã thoát khỏi nguy kịch nhưng phải vừa điều trị vảy nến vừa phải chạy thận nhân tạo 3 lần/tuần.

Một bệnh nhân mắc bệnh vảy nến đang được quản lý điều trị tại Bệnh viện Da liễu Trung ương là chị Trần Thu H (ở Nam Định). Chị H phát hiện bệnh từ năm 16 tuổi, đến nay, chị đã trải qua hơn 20 năm có bệnh trong người. Chị chia sẻ, khi mới mắc bệnh, da chị bong tróc ra từng mảng vảy, kèm theo ngứa. Hàng xóm đồn đoán chị nhiễm HIV. Chị bị xa lánh, kỳ thị, luôn phải thu mình, thậm chí không ít lần còn nghĩ quẩn. Căn bệnh ngoài da lạ lùng này của chị H ngày một nặng nhất là khi vào Đại học. Đó là khi chị 19 tuổi, là sinh viên năm thứ 2, bệnh phát ra toàn cơ thể. Không thể vượt qua được nỗi mặc cảm, chị quyết định nghỉ học. Lạ hơn, cứ khi cơ thể mệt mỏi, đầu óc căng thẳng, bệnh sẽ phát ra toàn thân. Tổng cộng, chị có 4 lần bị như thế, phải vào viện điều trị. Giờ, chị H đã tìm cách chung sống hòa bình với bệnh, không còn mặc cảm tự ti nữa.

Theo PGS.TS Lê Hữu Doanh, Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, trong số hơn 2.000 hồ sơ bệnh lý vảy nến mà Bệnh viện Da liễu Trung ương đang quản lý, có không ít trường hợp đang từ thể nhẹ ổn định, bất ngờ chuyển sang thể nặng. Hoặc bình thường đôi khi chỉ có 1-2 tổn thương ngoài da thôi nhưng do điều trị không đúng cách đã dẫn đến bị mụn đỏ, mụn mủ toàn thân, thậm chí sốt cao, ngộ độc thuốc hoặc các biến chứng về khớp, gây sưng đau các khớp, trong đó hay gặp nhất là ngộ độc do kim loại nặng.

“Rất nhiều trường hợp bệnh nhân điều trị theo dân gian khiến ngộ độc asen mạn tính, hoặc các thuốc dùng không kiểm chứng, thuốc pha thêm Đông y vào Tây y khiến gặp các biến chứng suy thận, suy thượng thận…”, PGS.TS Lê Hữu Doanh nhấn mạnh.

Bệnh vảy nến không thể chữa khỏi hoàn toàn

Vảy nến là bệnh ngoài da phổ biến thường xuất hiện ở đầu gối, chân, lưng và nhiều bộ phận khác trên cơ thể. Dù không phải là bệnh lý ác tính nhưng vảy nến khó có thể điều trị khỏi hoàn toàn. Nguyên nhân chính xác của vảy nến đến nay vẫn chưa được xác định rõ ràng. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng yếu tố di truyền và rối loạn hệ miễn dịch, nhiễm trùng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh vảy nến. Các stress tâm lý, sử dụng thuốc corticosteroid… có thể làm nặng bệnh. Rượu cũng là tác nhân làm cho bệnh nặng lên.

Khi bị vảy nến, các thương tổn có thể có ở toàn thân nhưng có một số vị trí rất hay gặp là đầu, ngón tay, bàn tay- bàn chân, đầu gối, khuỷu tay, ụ ngồi, mông và cẳng chân. Vảy nến là một bệnh mãn tính, diễn biến lâu dài, có thể khỏi một thời gian dài nhưng cũng có nhiều trường hợp tái phát liên tục.

BS Hoàng Văn Tâm – phụ trách Phòng khám chuyên khoa vảy nến – thông tin, hiện nay các phương pháp điều trị bệnh vảy nến ở Việt Nam đã tiếp cận được với trình độ quốc tế. Bệnh viện Da liễu Trung ương đã có những hướng dẫn điều trị cập nhật từ năm 2017 các phác đồ điều trị của thế giới. “Các thuốc từ đơn giản nhất như là thuốc bôi cho đến thuốc toàn thân, các phương pháp điều trị ánh sáng đến các thuốc sinh học mới nhất thì tại Việt Nam cũng đã có. Việc quản lý điều trị bệnh vảy nến ở Việt Nam đều đáp ứng được”, BS Hoàng Văn Tâm chia sẻ. BS Hoàng Văn Tâm cũng khuyến cáo, bệnh nhân tuyệt đối không nên nghe theo những lời chỉ bảo mang tính chất tâm linh hay những phương pháp điều trị được gọi là theo dân gian, một số thuốc tự chế do những người không có hiểu biết về ngành Y Dược.

Các bác sĩ cho biết, một trong những phương pháp được ưu tiên trong điều trị bệnh vảy nến hiện nay là điều trị bằng UVB dải hẹp toàn thân. Đây là phương pháp mới, ổn định bệnh lâu dài. Theo nhiều nghiên cứu trên thế giới và của Bệnh viện Da liễu Trung ương, khoảng gần 50% bệnh nhân vẫn ổn định bệnh sau 6 tháng.

Nhiều bệnh nhân khi thấy da bị ửng đỏ tróc vảy đã không kiên nhẫn bôi thuốc chữa bệnh vảy nến để làm các lớp vảy mềm đi mà lại dùng dao, kéo hoặc tay tự bóc vảy khiến cho người bệnh thêm đau đớn và khó chịu hơn. Ngoài ra, một số bệnh nhân khi vảy nến tái phát đã tự đi mua thuốc điều trị mà không cần biết bệnh của mình nặng hay nhẹ. Thói quen tự dùng thuốc như vậy rất nguy hiểm, nhất là các thuốc có corticoid. Khi dùng liều cao, bệnh thuyên giảm nhanh chóng, nhưng khi tái phát sẽ bị nặng hơn và lan tràn khắp toàn thân, có khi chuyển sang thể khác như vảy nến thể mủ.

Thu Nguyên