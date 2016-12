(VienDongDaily.Com - 22/12/2016)

Khiêm và bé gái út tên Hân (Trí Thức Trẻ) Khiêm và bé gái út tên Hân (Trí Thức Trẻ)



HÀ NỘI - Một câu chuyện làm cho người ta cảm động, đồng thời gây xôn xao trên mạng trong mấy ngày qua. Họ đã tranh cãi sau khi xem vài bức ảnh trên facebook, ghi lại cảnh một người cha địu con đi xe đạp nhặt rác trong đêm đông.

Rất nhiều người xem trên mạng, đặc biệt là phụ nữ, đều tỏ ra thương hại người cha trẻ, sau khi biết sơ qua hoàn cảnh của anh, đang gà trống nuôi con và nhặt phế liệu để bán lấy tiền qua ngày. Tuy nhiên, bên cạnh những người cảm thông chia sẻ, cũng có người cho rằng người cha này muốn lợi dụng con để lấy lòng thương thiên hạ. Rồi cũng có người lợi dụng người cha này để lấy tiền vào tài khoản riêng của họ.

Vào ngày thứ Năm, một bài báo đăng trên Trí Thức Trẻ cho biết một phóng viên đã tiếp xúc với người đàn ông tên là Đào Đức Khiêm mới có 26 tuổi, để tìm hiểu sự thật. Khiêm là con mồ côi, được người lạ nhặt về nuôi. Khiêm cũng đã có vợ và ba con. Nhưng sau những thất bại trong việc làm ăn địa ốc, nay anh bị vợ bỏ, phải tự nuôi ba con bằng mọi cách mà anh có thể làm được.





Khiêm đạp xe địu con trên lưng mỗi đêm, để đi lượm lon nuôi con. (Trí Thức Trẻ)





Dưới đây là câu chuyện của Khiên được phóng viên của Trí Thức Trẻ kể lại trong phần trích đoạn như sau:



Tôi đã trực tiếp đi tìm bố con anh trên các tuyến phố mà người dân thường hay bắt gặp như Phố Huế, Hàng Bài, Tràng Tiền. Tôi may mắn gặp được chiếc xe đạp quen thuộc trong những bức ảnh mọi người chụp vội trên facebook. Sau giây phút ngần ngừ, ông bố trẻ đã cho tôi cơ hội được trò chuyện, lắng nghe anh tâm sự về hoàn cảnh thực sự của mình.



Hóa ra, có rất nhiều điều cư dân mạng đồn đại không đúng về anh, thậm chí đến tên anh còn bị viết sai. Anh không dùng facebook, chẳng có cái gì để lên mạng, chỉ nghe loáng thoáng kể lại, nên rất buồn vì chuyện đó. Khoảng một tuần nay, sau khi một người phụ nữ chụp ảnh bố con anh và đăng thông tin lên mạng kêu gọi giúp đỡ, thì anh liên tục nhận được những cuộc điện thoại hỏi thăm, cả nghi ngờ, toàn hỏi anh rằng cái này cái kia có đúng hay không. Có nhiều người hứa sẽ kêu gọi giúp đỡ, nhưng cuối cùng mất tích.



Anh tên thật là Đào Đức Khiêm, sinh năm 1990, chẳng biết ai đăng lên mạng đầu tiên lại viết nhầm là Thiêm, nên đâu đâu cũng truyền tay nhau mẩu thông tin sai đó, hàng trăm cuộc điện thoại đổ chuông là ngần ấy câu hỏi “Anh có phải là Thiêm không?” Anh cười, trên gương mặt mệt mỏi gầy gò hiện lên đầy vẻ chua xót. Và sự thật về cuộc đời của anh đã được tiết lộ trong sự ngạc nhiên không nói nên lời của tôi và những người chứng kiến xung quanh.



“Năm 90, bố mẹ nhặt tôi về làm con nuôi từ Bệnh viện Bà mẹ trẻ em. Tôi bị bỏ rơi khi mới được 7 ngày tuổi, đến tận bây giờ tôi vẫn không biết bố mẹ đẻ của mình là ai. Bố nuôi tôi là cựu nhà báo Nhị Hà, từng công tác ở một tờ báo lớn, ông mới qua đời được hơn 100 ngày. Bố mẹ nuôi rất tốt với tôi, gia đình tôi trước đây cũng có điều kiện. Bản thân tôi lấy vợ sớm, trước đây tôi kinh doanh, buôn bán bất động sản, nhưng sau một lần bị lừa, tôi vỡ nợ, phải bán hết gia sản để trả nợ. Vì lý do ấy nên vợ tôi bỏ đi khi con gái út mới được 1 tháng 12 ngày. Người ta cứ đồn tôi ăn chơi nghiện ngập nên mới bị vợ bỏ, mất nhà cửa, đúng là trước đây có tiền tôi cũng tiêu pha hưởng thụ lắm, nhưng không phải như nhiều người nghĩ.”



Bé út ấy chính là em bé mà người ta bắt gặp anh địu sau lưng mỗi tối đi nhặt rác. Cô nhóc xinh xắn tên Hân, nay đã tròn 16 tháng tuổi. Anh Khiêm còn hai đứa con nữa, con gái lớn 5 tuổi, con trai thứ 2 năm nay 3 tuổi. Vì Khiêm không có tiền nên con chưa được học mẫu giáo, ban ngày anh ở nhà trông cả 3 đứa, tối gửi 2 đứa lớn cho hàng xóm trông giúp, bé Hân quấn hơi bố, lại nhỏ quá nên anh phải mang theo đi nhặt phế liệu. Ngày nào may mắn thì được trăm nghìn (khoảng hơn $4 Mỹ kim) về cho các con được bữa ăn no, dăm bảy chục, có hôm thì chẳng được xu nào.



Bây giờ gần Tết, có nhiều người gia cảnh khó khăn cũng đi bới từng cái thùng rác, tranh nhau từng cái vỏ lon nắp chai, nên anh địu con ra đường từ sớm, 6 giờ chiều đến 1, 2 giờ sáng mới về.



Khiêm cho biết cách đây mới vài năm, quãng 2011, anh từng là người giàu có ở Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội. Anh từng có biệt thự, xe mui trần, đi bar, tiêu tiền như nước, cuộc sống sung túc giàu sang, vợ đẹp con ngoan. Nhưng tất cả biến mất chỉ sau một đêm, vì anh tin lầm người, làm liên lụy đến cả gia đình mình. Cái nào sai, anh thừa nhận, chẳng đổ cho ai và cũng không biện bạch gì. Sa cơ lỡ vận, người vợ cũ không chịu nổi nghèo túng mà dứt áo ra đi, anh cũng chẳng oán trách.



Anh không dựa dẫm lừa đảo ai, từ một đại gia ăn chơi khét tiếng đất Long Biên, anh sẵn sàng đạp xe đi bới từng chiếc thùng rác, dọc Phố Huế, Bà Triệu chẳng có cái thùng nào sót dấu tay anh. Anh bảo, người dân quanh tuyến phố ấy trông thấy anh thường xuyên, vì anh chỉ chọn đường to, sáng, đông đúc, tránh trộm cướp, gặp phải kẻ xấu. Một mình anh thì chẳng lo, nhưng còn bé con trên lưng nữa. Hân bây giờ là một phần nguồn sống, hi vọng, hạnh phúc của anh còn lại trong tay, ngoài ra, anh có gì nữa đâu?



Chiếc xe đạp cà tàng Khiêm mới mua lại từ 2 tháng trước, chiếc cũ đã bị mất cắp ở nhà trọ. Cư dân mạng xem ảnh chụp hai bố con anh lang thang trên đường, cứ trách sao để con bé còn nhỏ mà theo bố khổ thế, quần áo chẳng đủ ấm, đầu thì vẹo cả một bên. Anh biết điều ấy chứ, anh cũng thương con lắm chứ, nhưng làm gì có tiền để mua áo cho con.



Hiện tại bố con anh Khiêm đang thuê trọ ở phía sau chợ đầu mối Long Biên, hoàn cảnh khó khăn nên dù đang nuôi 3 con nhỏ anh cũng chấp nhận ở nơi tồi tàn, để chúng có chỗ ăn ngủ đàng hoàng, trú mưa tránh nắng. Chủ nhà thương cảm nên lấy tiền anh rất rẻ, hàng xóm thuê trọ xung quanh cũng có vài người tốt bụng, thường giúp đỡ anh chăm sóc lũ trẻ, cho ít áo quần đồ ăn, trông chúng cho anh đi nhặt rác.



Ngồi trò chuyện với anh được một lúc mà không biết bao nhiêu lần điện thoại reo, toàn người lạ gọi điện hỏi thăm, xin địa chỉ anh ở để gửi tặng đồ dùng, sữa bánh cho các con. Có người tận bên Mỹ cũng gọi về, anh không có tài khoản ngân hàng nên họ cũng cố gắng tìm cách để giúp ông bố trẻ có thêm chút tiền bỉm sữa. Vài người thì gọi bảo anh đi làm việc này việc khác, nhưng giờ anh đi cả ngày thì lũ trẻ sẽ ra sao?



“Tôi thật sự rất cảm ơn những người có ý tốt giúp đỡ bố con tôi. Nhưng tôi cũng xin từ chối những ai hỏi han khiếm nhã, tôi không cầu xin sự thương hại của ai cả, tôi cũng không ngửa tay ăn tiền của ai, lợi dụng lòng tốt của ai để ăn trắng mặc trơn. Nói thật là người ta gọi điện nhiều lắm, nhưng tôi có nhận được cái gì đâu? Rất ít người tốt thực sự, nói là làm, còn lại thì hỏi suông thôi. Tôi cũng đâu mong chờ gì, nên tối nào cũng đạp xe đi nhặt rác, tôi còn khỏe mạnh, vẫn làm nuôi con được. Người ta nghĩ đúng nghĩ sai thế nào tôi chịu, ai muốn sự thật thì tìm đến tận nhà, tôi sẵn sàng cho nói chuyện với các cháu, chứng kiến chỗ bố con tôi ở luôn.”



Anh Khiêm cũng bức xúc vì có một vài người lấy bố con anh ra làm lý do để phục vụ mục đích khác. Đăng bài lên kể chuyện của anh, ảnh bố con anh, nhưng lại ghi số tài khoản chuyển tiền của người khác. Anh không rõ như thế nào, nhưng đến giờ anh cũng chưa nhận được sự ủng hộ nào quá lớn, mọi người chung tay giúp đỡ mỗi thứ một ít thôi, quần áo, sữa bột cho lũ trẻ. Anh buồn nhất là có người chửi mắng mình chỉ vì câu chuyện nhỏ thế này. Sữa anh được cho để chăm bé Hân, có loại mới có loại cũ, có hộp sắp hết hạn mà Hân chưa kịp ăn hết, anh muốn đem cho những gia đình nghèo khó khăn hơn, nhưng có người đến hỏi mua, anh bảo không bán, họ chửi anh là thằng sĩ diện. Anh nhắm mắt cho qua, nhẫn nhịn, vì cái tâm mình thế nào chỉ có mình hiểu, sữa anh được người khác tốt bụng đem tặng, anh cũng không thể đem ra bán lấy tiền, vì trân trọng, biết ơn sự biếu tặng ấy. Ai hiểu nhầm, cũng đành im lặng mà thôi.





