Bị xe húc văng xuống cầu cao 15 mét, vẫn còn sống

Chiếc xe máy bị tông nát, khiến ba người rơi xuống cầu và thiệt mạng, một người văng vào lan can thì còn sống nhưng bị tàn tật trong tai nạn xảy ra hôm thứ Tư. (Dân Trí)



NGHỆ AN - ​Sau khi được giải phẫu và cấp cứu nhiều ngày, một nạn nhân duy nhất còn sống trong một tai nạn kin hoàng đã qua cơn nguy kịch. Anh Võ Văn Tĩnh, 30 tuổi, bị tai nạn khi gia đình anh ngồi trên xe gắn máy bị một xe vận tải đâm trên cầu Rộ. Mẹ, vợ và con của anh rơi xuống cầu và thiệt mạng. Còn anh bị văng vào lan can và bị gãy chân.



Tuy sống sót, người chồng này sẽ bị tàn tật. Hiện các bác sĩ đang tiếp tục điều trị vết thương cụt cẳng chân trái và gãy xương đùi cho anh Tĩnh. Vò ngày thứ Sáu, bệnh viện chấn thương chỉnh hình Nghệ An cho biết, các bác sĩ đã giải phẫu tạo mỏm cụt cẳng trái và xử lý xương đùi trái bị gãy cho anh Tĩnh, người sống tại xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương.



Ngồi ngoài hành lang túc trực, anh Hiếu (em họ anh Tĩnh) tỏ ra lo lắng khi không biết tình hình sức khỏe anh Tĩnh sẽ ra sao. Anh Hiếu kể, gia đình anh Tĩnh khá nghèo. Sau khi cưới và sinh được cháu Huy, hai vợ chồng anh Tĩnh gửi con lại cho bà ở quê để vào miền Nam làm công nhân.



“Ngày 24 Âm lịch vừa qua, anh Tĩnh và vợ về ăn Tết. Chiều mồng 5 Tết anh ấy chở mẹ cùng vợ và cháu đi lấy thuốc thì gặp nạn trên cầu Rộ. Gia đình sợ anh ấy sốc nên cũng chưa dám kể lại cho anh ấy biết chuyện bác và chị cùng cháu đã mất anh ạ,” anh Hiếu nói với báo Dân Trí ngày thứ Sáu.



Anh Phạm Văn Hà (em trai tài xế Phạm Văn Lai, 41 tuổi) cho biết, sau khi tai nạn xảy ra, phía gia đình đã lập tức đến nơi và hợp tác cùng nhà chức trách đưa các nạn nhân đi cứu chữa tại bệnh viện. Tuy nhiên vết thương quá nặng nên không thể cứu được cháu Huy.



Anh Hà nói với báo Dân Trí, “Chuyện xảy ra rất đáng tiếc, đau thương. Mấy ngày qua gia đình chúng tôi túc trực 24/24 tại bệnh viện để cùng người nhà chăm sóc cho anh Tĩnh, mong anh ấy sớm bình phục.”

Công an cho biết kết quả xét nghiệm nồng độ cồn của tài xế Lai là vượt quá giới hạn cho phép. Dấu vết tại hiện trường cho thấy xe tải đâm thẳng vào xe máy và va vào thành cầu rồi nằm quay lại bên trái đường.

Tai nạn xảy ra lúc 1 giờ trưa ngày thứ Tư, 1 tháng 2, trên cầu Rộ bắc qua Sông Lam. Anh Lai đã lái chiếc vận tải và va chạm với hai chiếc xe máy.



Cú tông mạnh làm bốn người trên hai xe máy bị thương nặng, trong đó ba người rơi từ mặt cầu xuống chân cầu với độ cao khoảng 15 mét khiến hai người chết tại chỗ dưới cầu.



Ba người rớt xuống cầu là mẹ, vợ và con của anh Tĩnh. Bà Nguyễn Thị Xuân khoảng 60 tuổi và con dâu Vi Thị Huệ chết tại chỗ, cháu Võ Hùng Huy, 3 tuổi, tắt thở tại bệnh viện. Anh không rơi xuống chân cầu nhưng bị văng vào lan can cầu, chân bị đứt lìa.