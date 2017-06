Bị xe lửa tông, ông cụ thoát chết

HUẾ - Tại xã Lộc An, huyện Phú lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế ngày thứ Hai, một cụ ông đã thoát chết trong một tai nạn đường sắt. Nạn nhân là ông Lê Bá Văn, 68 tuổi, trú tại xã Lộc An.Vào khoảng 10 giờ sáng, ông Văn đi xe máy trên đường ngang đường rầy xe lửa theo hướng Quốc Lộ 1A đến trụ sở xã Lộc An. Lúc ông Văn rồ xe máy qua đường sắt ở đoạn thôn Nam Trạch thì đoàn xe lửa chở khách SE19 vừa chạy tới.Ông Văn bị tàu tông trúng và văng ra khoảng 2 mét, bị thương nặng. Những người ở gần đó đã đưa ông vào trạm y tế xã Lộc An cấp cứu. Xe của ông bị hư hỏng nặng phần đầu, phần giảm xóc phía sau bị gãy lìa khỏi thân xe. Riêng tàu hỏa phải dừng lại gần nửa tiếng để chờ giải quyết tai nạn. Nơi giao đường ngang khu dân cư và đường sắt không có gác chắn, đèn cảnh cáo mà chỉ có duy nhất một tấm bảng cảnh cáo.NHA TRANG - Mẹ và các con hay bất cứ người thân nào của Blogger Mẹ Nấm cũng đều không được dự phiên tòa vào sáng ngày 29 tháng 6 tới đây tại tỉnh Khánh Hòa, mặc dù nhà cầm quyền nói đây là một phiên tòa “được xét xử công khai.”Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, mẹ của Blogger Mẹ Nấm, tức Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, cho biết một thư ký tòa án vào sáng thứ Hai đã nói với bà rằng gia đình không được dự vì đây là một phiên tòa “đặc thù.”Bà Lan kể với đài VOA tại Hoa Kỳ, “Tôi đến tòa án và hỏi cô thư ký vì sao tôi chưa có giấy tham dự phiên tòa, cô thư ký tên Trịnh Thị Biên trả lời rằng vì đây là phiên tòa đặc thù nên tôi không được tham dự.”Blogger Mẹ Nấm bị truy tố về tội “tuyên truyền chống nhà nước” sau khi bị bắt vào tháng 10 năm ngoái. Từ đó đến nay cô không được gặp mẹ, hai đứa con của cô, và luật sư.Blogger Mẹ Nấm đã tham gia nhiều cuộc biểu tình phản đối âm mưu xâm lấn lãnh hải của Trung Cộng, và đặc biệt lên tiếng yêu cầu khởi tố Formosa vì đã gây ra thảm họa môi trường biển tại bốn tỉnh miền Trung.Mẹ Nấm từng được nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế vinh danh về những hoạt động cho dân chủ và nhân quyền trong nước. Cô được trao giải Hellman/Hammett của Tổ Chức Theo Dõi Nhân quyền năm 2010, giải Người Bảo Vệ Quyền Dân Sự của tổ chức Civil Rights Defenders năm 2015, và vào tháng Ba năm nay, cô được Hoa Kỳ vinh danh với “Giải Phụ Nữ Can Đảm Quốc Tế.”THANH HÓA - Vào khoảng 8 giờ đêm Chủ Nhật, anh Minh, 37 tuổi, ở xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia, lái xe máy chở theo con trai 9 tuổi, di chuyển rời làng Cóc. Khi đến đầu cầu, xe máy không may bị trượt ngã. Cả chiếc xe và hai cha con cùng rơi xuống sông. Lúc nửa đêm, nhà chức trách địa phương đã tìm thấy hai thi thể nạn nhân.Làng Cóc, xã Tượng Văn nằm cô lập với các địa phương khác bên kia sông Thị Long, một nhánh sông Yên. Đến năm 1998, một số người dân trong làng đã cùng nhau góp tiền làm cầu phao nổi bắc qua sông để thuận tiện cho việc làm ăn.Chiếc cầu có kết cấu 5 nhịp phao, dài 100 mét, rộng 1 mét. Trải qua gần 20 năm, chiếc cầu đã xuống cấp nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho người qua lại. Đã có nhiều người chết khi đi qua cầu này, nhưng nhà nước vẫn không cấp tiền để xây cầu cho dân.GIA LAI - Tại xã Uar, huyện Krông Pa, có năm con bò của nhà ông Ksor Né ở buôn Choanh đã bị sét đánh chết vào chiều Chủ Nhật. Lúc đó, giông tố tràn qua xã Uar kèm theo sấm sét. Khoảng 6 giờ chiều, ông Ksor Né đi kiểm tra đàn bò bảy con của ông thì thấy chúng vẫn khỏe mạnh. Đến khi ăn cơm tối cùng gia đình, ông Ksor Né bỗng nghe tiếng sét nổ lớn cạnh nhà, liền chạy ra thì phát giác năm con bò nằm chết với dấu vết bị sét đánh cháy từ đầu xuống mình,.Tổng thiệt hại do năm con bò bị chết là hơn 50 triệu đồng ($2,200 Mỹ kim).ĐÀ NẴNG - Hỏa hoạn xảy ra tại quán karaoke Matrix vào chiều thứ Hai. Quán nằm ở số 15 đường Ngô Văn Sở, quận Liên Chiểu. Thấy lửa và khói, nhiều người đang hát đã hốt hoảng tháo chạy.Một nhân viên tại quán phát hiện lửa và khói bùng phát từ tầng 2 liền hô hoán mọi người. Lúc này, chủ quán đã bấm còi báo động cho khách đang hát chạy ra ngoài, đồng thời gọi điện thoại cho lực lượng cứu hỏa của thành phố Đà Nẵng.Sở cứu hỏa đã huy động 10 xe cứu hỏa và hơn 50 lính đến dập tắt đám cháy. Đến khoảng 4g30 chiều, ngọn lửa được dập tắt. Rất may vụ cháy được thông báo kịp thời nên không có người bị thương hay chết. Tuy nhiên, nhiều tài sản trong quán bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.HÀ TĨNH - Chạy băng qua đường một mình để về nhà, bé trai 3 tuổi ở không may bị xe tải cán vào người. Tai nạn xảy ra vào khoảng 10:30 sáng thứ Hai, trên đường HCM đoạn qua thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê.Nạn nhân là em Mai Nguyễn Việt Cường, 3 tuổi, con anh Mai Quang Trường, 26 tuổi, trú tại tổ dân phố 19, thị trấn Hương Khê. Tai nạn khiến em Cường bị thương nặng, được dân đưa vào bệnh viện cấp cứu, nơi em đã tắt thở sau đó.Xe tải được lái bởi tài xế Lê Xuân Trường, 41 tuổi, trú xã Hương Bình, huyện Hương Khê.THANH HÓA - Công an tỉnh đã phạt Lê Đình Triệu số tiền $44, tước giấy phép lái xe hai tháng vì cho xe taxi chạy vào đường một chiều. Công an không bắt anh Triệu tại chỗ khi xảy ra vụ lái xe ẩu, mà được biết sau khi xem video do người khác thâu lại.Lê Đình Triệu, 32 tuổi, trú tại xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa đã bị công an “mời” đến trụ sở để làm việc. Tại đây, Triệu công nhận nội dung đăng tải trên các trang mạng xã hội là có thật.Vào đêm Chủ Nhật, video cho thấy một xe taxi chạy ngược chiều trên đoạn đường nhánh cầu vượt quốc lộ 1A thuộc tỉnh Thanh Hóa. Clip ghi lại vụ việc này đã được đăng tải trên mạng xã hội, thu hút nhiều người xem. Không chỉ chạy ngược chiều, tài xế Triệu còn bước ra ngoài và toanh tính đánh người thâu hình từ chiếc xe bị chặn đầu giữa đường.Công an đã lập biên bản vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đối với ôg Lê Đình Triệu về tội “đi ngược chiều của đường một chiều” và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng mức tiền phạt là $44, đồng thời tước giấy phép lái xe của ông Triệu trong hai tháng.