Bicycle Casino gần Little Saigon bị điều tra

BELL GARDENS – Cảnh sát liên bang và cảnh sát tiểu bang đã bố ráp một sòng bài và khách sạn khá quen thuộc đối với người sống tại Quận Cam.



Một nữ phát ngôn viên của Cơ Quan Thực Thi Luật Quan Thuế và Di Trú Hoa Kỳ tại Los Angeles cho biết các nhân viên công lực đã xông vào Bicycle Hotel and Casino tại Bell Gardens vào sáng thứ Ba, khiến nơi đây phải ngưng hoạt động trong suốt ngày, chưa biết lúc nào sẽ mở lại.



Bicycle Casino thuộc Hạt Los Angeles, nằm cách khu phố Little Saigon khoảng 25 dặm về hướng bắc. Nơi đây có nhiều người gốc Việt lui tới.



Ngoài các nhân viên thuộc Sở Di Trú và cảnh sát, tham dự cuộc bố ráp còn có các thanh tra của sở thuế IRS. Phát ngôn viên không nói chi tiết về vụ bắt này vì cuộc điều tra còn đang tiến hành.



Đến trưa thứ Ba, sòng bài Bicycle công bố trong một bản văn dành cho báo chí: “Chúng tôi đang làm việc với nhà chức trách và hiện thơờ không có thêm thông tin gì cho quí vị. Cho đến khi các nhân viên liên bang hoàn tất công việc của họ, chúng tôi sẽ mở cửa hoạt động trở lại.”



Bicycle Hotel and Casino tại Bell Gardens có 185 bàn đánh bài poker. Khi lực lượng điều tra bước vào bên trong, họ yêu các tất cả những tay chơi bài hãy thu dọn và mau mau rời sòng bài.



Nhiều năm trước, chính phủ liên bang từng có một-phần-ba vốn trong casino này, vì trước đó nhà chức trách khám phá casino được xây với $12 triệu Mỹ kim từ tiền buôn ma túy được “rửa” trước khi đầu tư vào casino. Chính phủ đã lời cả chục triệu Mỹ kim trước khi rút vốn ra khỏi sòng bài này.