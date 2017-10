Biết con ung thư, tôi chui vào gầm cầu thang khóc

– “Kết quả xét nghiệm khẳng định An bị ung thư máu như thể tát thẳng vào mặt tôi. Tôi thực sự choáng váng, nhìn tờ giấy đầy chữ trắng toát, lạnh lùng và thấy đáng ghét kinh khủng”, đạo diễn Đỗ Đức Thành chia sẻ.

‘Cú tát’ khiến người cha ngã quỵ

Bị ung thư máu, mọi cánh cửa với Hạnh An – cô gái 18 tuổi xinh đẹp và tài năng dường như đóng sập lại. Thế nhưng, hành trình chiến đấu với căn bệnh quái ác của Hạnh An và cha cô, đạo diễn Đỗ Đức Thành, người nổi tiếng với bộ phim “Những ngọn nến trong đêm”, khiến nhiều người không khỏi xúc động vì sự mạnh mẽ, lạc quan và yêu đời.

Hạnh An vốn là cô nữ sinh tài năng, xinh đẹp… (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Con gái đạo diễn Đỗ Đức Thành tên đầy đủ là Đỗ Hạnh An (SN 1999, tại Hà Nội). Hạnh An là cô bé có nụ vời như mùa thu tỏa nắng và căng tràn nhựa sống, cô bé yêu thích nghệ thuật, thích vẽ tranh, chơi nhạc.

Tâm sự với phóng viên, đạo diễn Đỗ Đức Thành chia sẻ: “Tin dữ ấy đến một cách bất ngờ, không hề báo trước. Mới chỉ cách đó vài ngày An còn đi chơi với bạn, còn chuẩn bị kế hoạch cho việc tham gia nhóm nhạc đường phố để hát trên hồ Hoàn Kiếm.

Thế nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy An bị ung thư máu sau những triệu chứng sốt và chảy máu chân răng. “Tờ giấy đó như thể tát thẳng vào mặt tôi. Tôi thực sự choáng váng, nhìn tờ giấy đầy chữ trắng toát, lạnh lùng thấy đáng ghét kinh khủng”.

Anh kể: “Lúc nhận được kết quả, tôi đã chạy ra cầu thang, chui vào góc tối nhất, mặc kệ cho nước mắt tuôn”.

Sau đó, anh tự nói: “Thôi nhé Thành, khóc, buồn, thương, đau thế là đủ rồi, bây giờ phải làm gì đi”. Và thế là cuộc chiến cùng con của cả gia đình bắt đầu.

Hành trình của những ‘chiến binh’

Kể về hành trình cùng con gái kiên cường chiến đấu căn bệnh quái ác, đạo diễn Đỗ Đức Thành cho biết, sau khi có kết quả xét nghiệm, Hạnh An bắt đầu lần hóa trị đầu tiên kéo dài 10 ngày tại bệnh viện Huyết học và Truyền máu trung ương.

Cơ thể Hạnh An mệt mỏi, đã gầy còn gầy hơn. Nhìn con thiêm thiếp nằm trên giường bệnh, trái tim người cha đau nhói.

Người cha kiên cường luôn động viên con “Không thể tránh né vậy hãy chấp nhận bệnh tật như một phần trong cuộc đời mình” (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

“Vừa dứt cơn sốt kéo dài đằng đẵng, tỉnh táo hơn, Hạnh An nhoẻn miệng cười nhìn tôi, nói: “Bố ơi con muốn chơi đàn quá”. Chiều hôm đó mình mang cho An cây đàn piano điện vào bệnh viện Huyết học và Truyền máu. Mắt An sáng rực rỡ, miệng reo vang: “Con yêu bố!”.

Vừa tỉnh dậy sau trận sốt kéo dài là An đòi chơi đàn (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

“An vồ lấy cây đàn vuốt ve trong lúc bố loay hoay cắm điện, cô bé bắt đầu đánh đàn, hát vang bệnh viện. Tôi nhìn con mà có cái gì đó dâng trào lên trong ngực, tôi hiểu con tôi yêu cuộc sống này biết nhường nào vì thế tôi không được phéo gục ngã”, anh trải lòng.

Lúc này, tiếng vỗ tay bên ngoài cửa phòng bệnh vang lên, 7-8 bệnh nhân ở các phòng khác đã đứng đó từ lúc nào. Các bệnh nhân vây quanh lấy An, đề nghị cô bé hát.

Người cha đó luôn tạo động viên con mỗi ngày và để cô bé chờ đợi miền vui của ngày mai. Anh nói: “Hôm nay chưa tốt, thì ngày mai sẽ tốt hơn, tuần này thế là tốt rồi, tuần sau sẽ tốt hơn nữa”. Cứ như thế anh xây dựng niềm tin cho Hạnh An, để con gái có được tâm thế bình yên mà chiến đấu với bạo bệnh.

Anh chậm rãi kể tiếp: “Mình nói với An, 2 bố con mình gặp chuyện dở hơi này và không thể cưỡng lại, đó chính là số phận trêu ngươi và thử thách mình. Mình không thể tránh né, vậy thì hãy chấp nhận nó là một phần trong cuộc đời của mình. Hãy đối xử với nó một cách nhẹ nhàng và luôn tin rằng con sẽ vượt qua, con sẽ khỏe thôi”.

Chia sẻ về con gái, đạo diễn Đỗ Đức Thành cho biết thêm, Hạnh An là người mạnh mẽ. Từ lúc phát hiện mình bị ung thư máu đến nay, Hạnh An chỉ khóc đúng 2 lần, là khi phải tiêm lấy ven lần đầu và khi An biết mình bị gen lỗi. 70% bệnh nhân bạch cầu không có gen lỗi, mà An thì lại rơi vào 30% xấu số còn lại.

Hạnh An hồn nhiên, luôn lạc quan nhưng dám chấp nhận sự thật và nhìn thẳng vào sự thật. “Tôi không giấu con việc con bị bệnh ung thư máu vì mình biết, con người ta chỉ sợ những gì mà ta không hiểu nó. Khi đã hiểu thì sẵn sàng đối mặt mà không sợ nữa”, đạo diễn chia sẻ.

Hạnh An hồn nhiên, luôn lạc quan nhưng dám chấp nhận sự thật và nhìn thẳng vào sự thật (Ảnh: nhân vật cung cấp)

Sau hóa trị lần thứ nhất, do thể bệnh của Hạnh An là khó nên việc điều trị đã không mang lại kết quả tốt.

Cả nhà bắt đầu tìm kiếm thông tin trong và ngoài nước về bệnh tình của Hạnh An và quan trọng là liên hệ với những người từng mắc bệnh như vậy đã vượt qua, chiến thắng nó.

Đó chính là những đồng minh quan trọng trong “cuộc chiến” giúp gia đình anh tự tin hơn. Đồng thời, Hạnh An cũng tự tìm hiểu và liên hệ với một bệnh nhân người Bangladesh. Bệnh nhân ấy đã gợi ý gia đình sang Singapore.

Giọng nghẹn ngào anh kể tiếp: “Nhìn căn bệnh tấn công con hằng ngày, sự sa sút về sức khỏe thể hiện rõ mồn một, nhìn thấy con mỗi khi hết sốt lại ôm đàn hát vang bệnh viện, mệt tới đâu con vẫn cười và nói theo kiểu bố: “Mai sẽ tốt hơn hôm nay, bố nhỉ”, thế là mình quyết tâm rằng phải đi thôi, thêm chút phần trăm cơ hội cho con dù khó khăn vẫn còn đấy”.

Hai bố con Hạnh An đnag ở Singapore điều trị theo phương pháp mới. (Ảnh: nhân vật cung cấp)

Gia đình anh tìm hiểu thông tin bên Singapore có phương pháp mới điều trị cho căn bệnh của An nhưng đây là một thách thức lớn. Vấn đề đầu tiên gia đình phải thu xếp được thời gian, công việc, các mối quan hệ và cuối cùng là vấn đề tài chính cũng rất nan giải vì đó là một số tiền không nhỏ, phải chuẩn bị càng nhanh càng tốt.

Khi mọi vấn đề đã giải quyết ổn thỏa, đạo diễn Đỗ Đức Thành đưa con gái sang Singapore để hóa trị.

“Khi tôi cùng con đi tới một phương trời khác để vượt qua thử thách của cuộc sống. Khi tôi vừa là cha, là mẹ, là bác sĩ, là thợ nấu, thợ điện, thợ thông cống, đẩy xe, khuân vác thì điều quan trọng không phải là tôi có bao nhiêu bằng cấp mà là có bao nhiêu kỹ năng để giúp con lúc này.

Kiểu như bạn chẳng còn cách nào khác để vượt qua ngoài cách chấp nhận nó. Nó cũng tựa như việc muốn có kết quả xét nghiệm, bạn bắt buộc phải chọc tuỷ, dù là nó có đau tận trong xương vẫn phải làm thôi”, nam đạo diễn chia sẻ.

Thỉnh thoảng, mẹ An vẫn lén khóc nhưng không sao, anh dặn vợ: “Dựa vào vai anh mà khóc nốt đi, có anh ở đây – đừng sợ, gặp con là phải vén môi cười đấy nhé”.

Hôm nay, bố con Hạnh An đã sang Singapore hơn 10 ngày để bước vào một cuộc chiến mới.

