Biểu diễn đi trên lửa, cô gái ngã chúi mặt vào đống than cháy

Một cô gái bị vấp ngã khi đang biểu diễn đi bộ trên than nóng trong một buổi hành lễ của người Hindu ở Ấn Độ. Những người xem đã nhanh chóng chạy lại và kéo cô ra khỏi hiện trường. Theo New York Post, cô gái may mắn chỉ bị bỏng nhẹ.

Cô gái bị ngã dúi xuống đống than nóng.

Nghi thức đi trên lửa với tên gọi Thimithi thường diễn ra trong các lễ hội của người Hindu trên khắp thế giới vào tháng 10 và tháng 11 hàng năm.

Đây là buổi lễ được tổ chức nhằm tôn vinh nữ thần Draupadi, người đã kết hôn với cả năm anh em Pandava trong sử thi Mahabharata. Trong sử thi, sau khi gia đình hoàng gia Pandava thắng trận Kauravas, Draupadi đã đi bộ trên lửa để chứng minh nhân cách chân chính của mình.

Thimithi chủ yếu được thực hiện bởi những người gốc nam Ấn ở Ấn Độ, Singapore, Malaysia và Sri Lanka.

Theo Ngôi sao