Biểu tình tại thủ phủ California để ủng hộ bà Janet Nguyễn

(Hình lấy từ video của nhật báo Scramento Bee)



Nữ Nghị Sĩ Tiểu Bang Janet Nguyễn đang phát biểu bên ngoài tòa nhà Quốc Hội California tại thủ phủ Sacramento trưa thứ Hai, 6 tháng Ba. Bằng tiếng Anh, bà đã cảm ơn những người đã đến từ xa, “Quí vị đã thức từ 2 giờ sáng để có thể đến đây dự cuộc biểu tình. Tôi rất cám ơn quí vị. Cuộc biểu tình này nói lên tinh thần ủng hộ tự do ngôn luận trên khắp nước Mỹ.”



Nhiều người từ Quận Cam và San Jose đã đến Sacramento để phản đối sự việc các nghị sĩ Dân Chủ từng yêu cầu bà Janet Nguyễn phải rời sàn Thượng Viện vào ngày 23 tháng Hai, 2017, khi bà phát biểu chỉ trích cố Nghị Sĩ Tom Hayden, một người từng theo phong trào phản chiến bênh vực Cộng Sản Hà Nội trước năm 1975.



Bà Janet Nguyễn (Cộng Hòa, Garden Grove) đã được đảng Cộng Hòa hỗ trợ trong lời yêu cầu Thượng Viện phải xin lỗi về việc cấm bà phát biểu cũng như đối với cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản, như đã được thể hiện trong cuộc biểu tình tại Little Saigon vào chiều thứ Bảy vừa qua. Nhiền viên chức thuộc đảng Cộng Hòa như Dân Biểu Liên Bang Ed Royce, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam Michelle Steel đã có mặt.



Trong những người thuộc đảng Dân Chủ ủng hộ bà Janet Nguyễn có Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal.

Trong thư phát biểu ngày thứ Hai, ông Lowenthal đại diện một số thành phố tại Quận Cam có nói, “Tôi khen ngợi Nghị Sĩ Janet Nguyễn đã can đảm đứng lên để bày tỏ quan điểm mạnh mẽ của Bà, khởi đi từ kinh nghiệm cá nhân là một người tỵ nạn cộng sản Việt Nam. Bà đã nói lên những đau khổ và khó khăn mà rất nhiều cư dân của chúng tôi trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt đã phải trải qua.



“Việc Nghị Sĩ Janet Nguyễn bị đưa ra khỏi phòng họp của Thượng Viện là một việc làm không thích đáng và sai trái. Tôi thấy đáng khích lệ là Chủ Tịch Thượng Viện Kevin de León đã nhận trách nhiệm đối với những sự việc xảy ra và đã đề nghị một cuộc điều tra độc lập về sự việc. Cộng đồng người Mỹ gốc Việt trên khắp Hoa Kỳ không quên rằng quyền tự do ngôn luận của những người dân tại Việt Nam đang còn tiếp tục bị đàn áp, đó là điều mà Nghị Sĩ Janet Nguyễn đã lên án.”



Vào ngày thứ Tư, Viễn Đông sẽ có bài tường trình chi tiết của ký giả Thanh Phong về cuộc biểu tình tại Sacramento.