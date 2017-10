Xuống đường cho công lý và người vô tội

Hàng ngàn người đã đi bộ mà trong đó có nhiều trẻ em tại Giáo Xứ Cửa Sót, Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh vào sáng thứ Bảy, 21 tháng 10, để yêu cầu nhà cầm quyền trả tự do cho bà Trần Thị Xuân, 41 tuổi. Bà bị bắt trong lúc buôn bán kiếm sống vào ngày thứ Ba vừa qua, với cáo buộc “lật đổ chính quyền” mặc dù chỉ từng tham gia biểu tình trong vụ công ty Formosa gây ô nhiễm môi sinh biển tại miền Trung vào năm ngoái. (Đức Nguyễn/ Facebook)

HÀ TĨNH - Sáng thứ Bảy, 21 tháng 10, tại Giáo Xứ Cửa Sót, Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, hàng ngàn người đã biểu tình yêu cầu trả tự do cho bà Trần Thị Xuân, 41 tuổi.



Những người tham gia cho biết có tới 4,000 người tham gia tuần hành quanh xã và cuối cùng tập trung trước ủy ban xã. Người dân cầm theo băng rôn, biểu ngữ "Trả tự do cho Trần Thị Xuân," "Trần Thị Xuân vô tội."



Theo thông tin đăng trên trang Facebook của Lê Văn Sơn, người dân tiến về trụ sở hành chính của xã với khẩu hiệu khẳng định Trần Thị Xuân vô tội, yêu cầu trả tự do cho Trần Thị Xuân.





Bà Trần Thị Xuân thẫn thờ trong hình do công an cung cấp, khác với hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy bà là một người vui vẻ, nhiều tình cảm. (Hình của công an và Trần Thị Thùy Mỹ)



Anh Sơn đã viết như sau, “Sự phản kháng của người dân chống bất công đang dần trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn. Nó được xuất phát từ ý thức và hành động theo lương tâm trong sự thật, vì công lý và của tình liên đới.



“Súng đạn, nhà tù đã không kiềm hãm được lương tâm tự do của hàng triệu người Việt Nam. Nhà cầm quyền cộng sản đang tự đưa mình đến miệng hố của bờ vực sụp đổ qua những hành động điên cuồng đàn áp, bắt bớ giam cầm người yêu nước.”





(Đức Nguyễn/ Facebook)



Trước đó, vào ngày thứ Ba, 17 tháng 10, 2017 công an đã bắt giam khẩn cấp bà Trần Thị Xuân với cáo buộc "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" theo Điều 79, Bộ Luật Hình Sự Cộng Sản. Bà cư ngụ tại thôn Long Hải, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà. Bà chỉ là một trong hàng ngàn người dân tham gia các cuộc biểu tình do các linh mục tại Hà Tĩnh phát động nhằm phản đối Formosa gây ra thảm họa môi trường, đòi hỏi Formosa phải rời khỏi Việt Nam.



Theo báo Hà Tĩnh của CSVN, bà Xuân bị cáo buộc là thành viên của "Hội Anh Em Dân Chủ," một tổ chức mà báo này gọi là "tổ chức phản động nhằm mục đích lật đổ chính quyền nhân dân."





(Đức Nguyễn/ Facebook)



Báo này viết bà Xuân đã nhận số tiền 170,000 triệu ($7,400 Mỹ kim) “của tổ chức khủng bố, phản động lưu vong ở nước ngoài,” và tham gia các cuộc biểu tình kích động và làm các hoạt động từ thiện để "lôi kéo, móc nối các đối tượng" chống đối.



Trong khi đó, một người dân tại huyện Lộc Hà từng nói với đài RFA về việc cộng sản bắt bà Xuân, “Cô này chỉ làm việc bác ái và đòi hỏi quyền lợi. Còn lật đổ chính quyền làm sao mà lật được; quyền họ nắm trong tay nên họ vu khống cho người ta như thế.”



Bà chỉ là một trong hàng ngàn người dân bình thường tham gia bảo vệ môi trường cho nên gần như trong giới hoạt động không biết bà là ai. Do đó, hành động bắt giam Trần Thị Xuân có thể được xem là một bước leo thang, bắt bớ tràn lan trước thềm hội nghị APEC (diễn ra tại Đà Nẵng trong tháng 11).



Một người tham gia biểu tình nói với đài BBC ngày thứ Bảy, "Người dân xuống đường vì thứ nhất muốn chứng minh là chị Xuân vô tội, là một người lương thiện, luôn giúp đỡ người khác, không phải là chống đối chính quyền.



"Thứ hai, trong kết luận thanh tra nói chị câu kết với nhiều người tổ chức biểu tình hồi tháng Tư, người dân bức xúc vì cái đó là do tự người dân ý thức được, cảm thấy cần lên tiếng. Chị Xuân cũng chỉ là một trong những người như bao người khác.





Biểu tình sáng thứ Bảy tại Giáo Xứ Cửa Sót, Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. (Đức Nguyễn/ Facebook)



"Chị Xuân là người năng nổ, hay hoạt động công tác thiện nguyện từ đạo đến đời. Chị hay tổ chức các buổi quyên góp cho người nghèo vào dịp lễ tết, kêu gọi giới trẻ đi nhặt ve chai lấy tiền giúp đỡ người neo đơn.

"Chị cũng giúp đỡ nạn nhân thiên tai, lũ lụt, không chỉ ở trong xứ mà còn ở khắp nơi. Cho nên chị Xuân được nhiều người dân yêu mến, chịu ơn. Chúng tôi chỉ muốn chứng tỏ rằng có rất nhiều người đứng về phía chị Xuân, chính quyền đang sai và chị Xuân vô tội."



Ông Trần Quyết Tiến, anh của bà Xuân cho biết không chỉ gia đình người thân mà toàn bộ người dân lương và giáo đều rất bất ngờ, trước tin bà Xuân bị bắt.



Ông Tiến nói với đài BBC rằng chiều thứ Ba (17/10), sau khi ăn cơm chiều bà Xuân nói lên nhà thờ để đi cắm hoa, chuẩn bị thánh lễ nhưng đến tối không thấy về nhà. Gia đình gọi điện thoại thì không liên lạc được.



"Sáng hôm sau, gia đình lên trình báo công an thì công an nói không biết. Đến trưa chủ tịch xã gọi cho chủ tịch giáo xứ, rồi chủ tịch giáo xứ báo mới báo cho gia đình biết là bị công an Hà Tĩnh bắt rồi."

Ông Tiến cho biết sáng thứ Năm, năm anh chị em của bà Xuân đã lên công an Hà Tĩnh để đòi gặp bà nhưng không được, chỉ để lại chút bánh kẹo, quần áo. Sau khi trở về nhà thì gia đình mới nhận được thông báo lệnh bắt giữ bà Xuân qua đường chuyển phát nhanh.



"Một người con gái không chồng con, làm việc thiện giúp người trong dân xã, hỗ trợ lũ lụt. Chả thấy nó hoạt động lật đổ làm cái gì mà công an Hà Tĩnh lại quay phục bắt nó một cách rất vô lối, bắt khi nào không ai biết," ông Tiến nói với BBC.



"Nếu bắt nó vì cái cuộc biểu tình chống Formosa hồi tháng Tư, thì phải bắt khoảng bảy, tám ngàn người và cả tôi, vì tất cả người dân đều đi biểu tình để đòi quyền lợi chính đáng của mình," ông Tiến nói thêm.

Theo như lời kể của cháu gái bà Xuân, cô Trần Thị Thùy Mỹ, thì bà Xuân là con út trong một gia đình có tám người con ở xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh, một trong như khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thảm họa Formosa.



Gia đình nghèo nên bà chưa học hết cấp II. Bà từng đi làm công nhân ở Sài Gòn, nhưng sau đó về quê giúp chăm sóc con cái của anh chị ruột vì anh chị có người thì bị bệnh, có người thì đi xuất khẩu lao động.

Hằng ngày ngoài làm những công việc để trang trải cuộc sống, bà dành thời gian còn lại để phục vụ cho giáo xứ, giúp đỡ người neo đơn bằng những việc làm thiện nguyện.



"Lúc bé tôi cũng từng thắc mắc rằng, bạn bè của dì ai cũng kết hôn cả rồi sao dì mãi chưa kết hôn. Dì bảo hoạt động giới trẻ vừa vui, vừa cảm thấy ấm áp, vừa thấy mình cứ trẻ mãi như thế. Không kết hôn, dì sẽ có nhiều thời gian dể phục vụ cho giáo xứ, làm tốt bổn phận của một ki tô hữu nhiệt thành," cô Thùy Mỹ kể lại với BBC.



Người dân Thạch Kim đều biết bà Xuân là một người nhân ái hay giúp đỡ người nghèo, neo đơn

"Dì tôi sống vì người khác vì dì thấu hiểu được với người nghèo, dì biết họ cần được giúp đỡ, cần được sẽ chia. Dì là người luôn vui vẻ, thẳng thắn, chân thành và hay cười. Dì sống rất hoà đồng và rất được lòng bà con làng xóm," cô Thùy Mỹ nói thêm.



Cô Thùy Mỹ cho biết lần đầu đọc được những thông tin xấu về bà Xuân và Hội Anh Em Dân Chủ là ở trên báo Hà Tĩnh.



Thùy Mỹ nói, "Tôi có biết một ít về Hội Anh Em Dân Chủ, còn chuyện dì tôi có phải là thành viên hay không tôi không rõ. Tôi biết được họ hoạt động vì dân chủ và nhân quyền trên đất nước Việt Nam. Họ lên án những viêc làm sai trái của chính quyền. Tôi không bao giờ nghĩ họ là phản động, ngược lại tôi rất đồng tình vì những gì họ lên tiếng.



"Còn về dì tôi, một phụ nữ chân yếu tay mềm thì làm gì lật đổ được chính quyền. Những việc làm của dì tôi nó không hề ảnh hưởng đến lợi ích của dân tộc. Việc gán ghép đó là sai trái của chính quyền khi mà muốn kìm hãm những tiếng nói mang tính sự thật của dì tôi."

Người dân xã Thạch Kim cho biết họ sẽ tiếp tục xuống đường để lên tiếng cho bà Xuân.

Image caption



Trái với hình ảnh thẫn thờ, vô cảm trên báo chí Việt Nam, những hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy bà Xuân là một người vui vẻ, biểu cảm.



Hồi tháng 7, bốn người khác là thành viên của Hội Anh em Dân Chủ bị bắt giữ.

Hôm 30/7, Hội này phát đi Bản lên tiếng phản đối việc bắt giữ bốn nhà hoạt động đều là thành viên của Hội: mục sư Nguyễn Trung Tôn, các ông Phạm Văn Trội, Trương Minh Đức và Nguyễn Bắc Truyển.Bốn người này bị bắt vì được cho là liên quan đến vụ "Nguyễn Văn Đài cùng đồng bọn hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân".



Vụ bắt này tiếp nối trong chiến dịch khủng bố người dân trong suốt một năm qua, bắt đầu với vụ bắt blogger Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vào tháng 10 năm ngoái và tuyên án trong tháng Sáu năm nay.

Đây là lần thứ nhì, cộng sản ra thông cáo báo chí của Cơ Quan An Ninh Điều Tra về việc bắt giữ khẩn cấp một công dân. Vào ngày 27 tháng 9, Nghệ An cũng có văn bản tương tự đưa ra sau khi cựu tù chính trị Nguyễn Viết Dũng bị bắt khi đang ăn cơm trưa cùng một số bạn hữu gần giáo xứ Song Ngọc, tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.