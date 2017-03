Bill Gates khuyên quân đội Mỹ hãy sẵn sàng đối phó khủng bố dùng virus

Tỷ phú Bill Gates tại hội nghị an ninh ở Đức trong tháng Hai. (Christof Stache/ Getty Images)

Nhà tỷ phú Bill Gates muốn quân đội hãy tập trung thêm vào việc huấn luyện để chuẩn bị chống lại một trận đại dịch toàn cầu, hoặc tấn công khủng bố sinh học.



Bill Gates là người sáng lập công ty Microsoft, và đứng đầu một tổ chức tập trung vào y tế toàn cầu. Ông nói rằng một trận đại dịch toàn cầu, do những nguyên nhân tự nhiên, hoặc do một loại virus được biến đổi di truyền thể, có thể là nguy hiểm hơn một trái bom hạt nhân hoặc tình trạng khí hậu thay đổi.



Các giới chức an ninh đều nghiêm túc về việc bảo đảm rằng vật liệu hạt nhân, thứ có thể được dùng để giết vài triệu người, sẽ được giữ an toàn. Ông Gates cho biết như vậy, trong một cuộc phỏng vấn tại Hội Nghị An Ninh Munich. Ông nói rằng một virus được biến đổi di truyền dùng để khủng bố, sẽ là tệ hơn.



Ông nói, “Đây là những điều có thể giết chết hàng trăm triệu người. Những thứ ấy có lẽ là cái duy nhất có thể giết chết một tỷ người.



Tại Diễn Đàn Kinh Tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, ông Bill Gates nói về liên minh mới giữa tổ chức Bill and Melinda Gates Foundation và Liên Minh Vì Việc Canh Tân Sẵn Sàng Ứng Phó Đại Dịch.



Ông Gates nói rằng những tiến bộ trong nỗ lực theo dõi những đợt bùng phát dịch bệnh, và những bước đổi mới trong công nghệ, sẽ cho phép những loại thuốc chủng ngừa mới được phát triển và sản xuất hàng loạt một cách nhanh chóng hơn. Nhưng ông nói rằng không có đủ mức được đầu tư vào những loại dụng cụ sẽ được cần đến, để chuẩn bị cho, phát hiện, theo dõi, và ứng phó với một trận bùng phát dịch bệnh sinh học.