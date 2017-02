Bill Gates nói robot cũng cần đóng thuế lợi tức

Nữ Bộ Trưởng Quốc Phòng Ursula von der Leyen đang lắng nghe trong lúc ông Bill Gates phát biểu tại hội nghị an ninh Munich, Đức ngày thứ Sáu, 17 tháng 2, 2017. (Thomas Kienzle/ Getty Images)

Nếu những người máy robot lấy mất công ăn việc làm của con người, thì chúng cũng phải đóng thuế. Đó là ý kiến của tỷ phú Bill Gates, đồng sáng lập viên của công ty Microsoft.



Trong một cuộc phỏng vấn của Quartz mới đây, ông Gates nói, “Ngay lúc này, nếu một công nhân, bạn biết không, làm công việc trị giá $50,000 trong một nhà máy, thì khoản lợi tức ấy bị đánh thuế. Nếu một con robot bước vào làm công việc tương tự, bạn nghĩ rằng chúng ta cũng phải đánh thuế robot ở mức tương tự như thế.”



Ông Gates nói rằng robot đem lại lợi ích trong việc giải phóng con người ra khỏi việc làm một số loại lao động, và thay vì vậy cho phép họ làm việc trong những lãnh vực nào thiếu hụt người làm, như các giáo chức và những người chăm sóc những người cao niên và những người có các nhu cầu đặc biệt.

Ông nói, “Nhưng bạn không thể bỏ khoản thuế lợi tức ấy, vì đó là một phần trong cách thức bạn tài trợ cho mức độ ấy của người con người lao động. Một số trong đó có thể đến nhờ những khoản lợi nhuận được tạo ra bởi hiệu năng tiết kiệm lao động ở đó. Một số có thể đến trực tiếp trong loại thuế nào đó đánh trên robot. Tôi không nghĩ rằng các công ty robot sẽ tức giận vì sẽ có một loại thuế.”



Ông Gates không phải là người duy nhất gợi ý rằng robot phải nộp thuế. Một bản dự thảo phúc trình về ngành công nghệ robot, được soạn thảo bởi Nghị Viện Âu Châu, gợi ý rằng các robot cần phải được đăng bạ với chính phủ, và sẽ phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại mà chúng gây ra, trong số đó có chuyện mất việc làm. Bản phúc trình cũng đề nghị Ủy Ban Âu Châu đòi những người chủ của robot phải nộp thuế, hoặc đóng góp cho an sinh xã hội.



Tám mươi triệu việc làm tại Hoa Kỳ, và 15 triệu việc làm ở Anh Quốc, đang gặp nguy cơ do tiến trình tự động hóa, theo kinh tế gia chính Andy Haldane của ngân hàng Bank of England cho biết. Điều đáng chú ý là những việc gặp nhiều nguy cơ nhất từ tự động hóa đều có xu hướng có mức lương thấp nhất. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là robot có thể góp phần gây ta cho một khoảng cách rộng hơn nữa, giữa người giàu và người nghèo.



Trong cuộc hội nghị của Trades Union Congress tại London hồi tháng 11, ông Haldane nói, “Nói cách khác, công nghệ có thể đóng vai giống như một loại thuế thu nhập lũy thoái, đánh trên những người không có tay nghề cao. Công nghệ có thể mở rộng hơn nữa những mức chênh lệch về lợi tức.”